Oroscopo Paolo Fox settimana dal 14 al 21 Settembre 2022: Classifica e previsioni

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Ariete

Tensioni forti ancora inespresse, ce l’hai con tutti: il capo, gli amici, te stesso. Sogni la libertà, ma poi non sai che cosa fartene; uccellino in gabbia, un po’ canti e un po’ piangi. VOTO da 1 a 10: 4

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Toro

Passionale, con una voglia pazza d’amore, nel tuo vocabolario sinonimo di estate, vacanza, felicità. In coppia l’intesa si rafforza, da single, libero come il vento, ci speri e, insieme, temi. VOTO da 1 a 10: 9

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Gemelli

Basta regole, basta impedimenti, hai deciso di goderti la vita e lo farai a qualsiasi costo. Guerra, pandemia, crisi economica sono oltre i confini dei tuoi pensieri, concentrati sul viaggio e sul flirt. Tornerai a pensarci in settembre, per ora si respira. VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Cancro

Tra amicizia e amore il salto del canguro, ma se per goderti le emozioni goccia a goccia preferisci il passo di lumaca, fai pure. Ricorda, però, che l’estate è breve e ogni lasciata è persa! VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Leone

“Liberi, liberi”, canta Vasco, e tu quest’anno canti insieme a lui. Ma non ti limiti a cantare, combatti per i tuoi diritti e per realizzare tutti i tuoi sogni, non uno di meno. Bellezza, amore, successo sono tutti per te, su un piatto d’argento, anzi d’oro! VOTO da 1 a 10: 9

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Vergine

Canta (o meglio viaggia!) che ti passa. Se lui o lei ti ha fatto un cornetto, tu puoi fargliene due oppure partire subito. Le strade del mondo sono infinite… e anche gli incontri, quelli belli. Fine estate leggendaria. VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Bilancia

Due cuori e una capanna non fanno al caso tuo e neppure due cuori e una tenda. Anche in vacanza il pensiero va alla finanza, ma attento, lui o lei si potrebbe scocciare. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Scorpione

O pugni o baci, non ci sono alternative: emozioni troppo forti fanno perdere la trebisonda. Rinsavirai, ma intanto sarà settembre, con la pelle scottata e il cuore anche di più. VOTO da 1 a 10: 5

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Sagittario

Tutto luglio a sgobbare con la lingua di fuori, ma finalmente in agosto…. capo mio non ti conosco! Procura almeno di conoscere il partner, perché se sgarri te la farà pagare cara. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Capricorno

C’è chi va a Berlino, chi a Honolulu e chi a Marrakech. Tu, invece, resti nella casetta della nonna a fare la marmellata. Con tutti, partner e quattro zampe, per una vacanza green: in pratica, pane, amore, ecologia! VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Acquario

Fuga di mezzanotte, titolava un film… ma andrà bene anche a mezzogiorno, pur di uscire dalla gabbia. Voglia di libertà, solitudine, autonomia, pronto a farti il gran tour delle Alpi, purché il partner non ti segua, ad ammorbarti anche lì! VOTO da 1 a 10: 4

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 21 Settembre Pesci

Estate giramondo, come non avresti mai immaginato di fare, proprio tu, il segno più sedentario. Ma la vita cambia, perciò previeni cambiandola tu. Luglio romantico, settembre ragionevole. VOTO da 1 a 10: 7