Oroscopo Paolo Fox settimanale 9 -15 Settembre 2022: Previsioni zodiacali con classifica

Oroscopo Paolo Fox ARIETE

Se finora la spada l’ha sempre retta lui o lei, ora la situazione si ribalta. Stanco di seguire i suoi ordini, ti imponi. A sorpresa, questo piglio battagliero lo diverte e lo attizza. Le vostre sfide finiscono sempre così, lotta libera sul tappeto, vince chi spoglia per primo l’altro. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox TORO

Se la ruggine sul rapporto si era depositata da un po’, sarai tu a dargli una ripulita. Braccio di ferro a Novembre, ma toccherà a lui restituirti il favore con un’infornata di biscotti a forma di cuore, preparati solo per te. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox GEMELLI

Come due clown che mostrano di darsele di santa ragione, gli altri non lo sanno e ci credono, ma voi due lo sapete che è tutta una finta, un gioco acrobatico per sfogare la tensione e anche stavolta finisce con un lungo abbraccio. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox CANCRO

Se i vostri ritmi sono sempre stati diversi, da quando tu sei così smart il divario si va accentuando. Il difficile non è provare amore, ma esprimerlo e soprattutto farlo con tempi e ritmi diversi. Vi capirete ugualmente? Mah! INTESA: alti e bassi ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox LEONE

Gli sforzi per dimostrare la tua forza lo faranno ridere, una specie di solletico. Piano con le battute, non gli vanno a genio, anzi, ruggirà di più. Momento difficile che reclama pazienza, ma tu ne hai poca. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox VERGINE

Se c’è una cosa che non sopporta sono le battute fuori luogo, argomento sul quale attualmente stai abbondando. Per non entrare in collisione, possibile a metà Novembre, rinuncia a provocarlo e lascialo tranquillo, l’intelligenza sarà il vostro salvagente. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox BILANCIA

Coppia ben assortita, ma in questo momento che sei così urticante ricorda che la sua sensibilità è molto delicata. Battute piccanti che fanno ridere te e i tuoi amici, ma feriscono il suo cuore sensibile. Il piacere dell’uno finisce dove inizia il dispiacere dell’altro. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox SCORPIONE

Se inventassero la competizione della frecciata, arrivereste al primo posto come coppia urticante e piccante, presi singolarmente tu con la tua ironia amarognola, lui col suo sarcasmo noir. L’essenziale sarà non prendervi troppo sul serio. Novembre litigioso. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox SAGITTARIO

Così buono e caro, sempre generoso, ottimista, accomodante, sarà il tuo pungiball e ne sarai consapevole. Ti spiacerà, ma bersagliarlo sarà così divertente che non potrai farne a meno. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox CAPRICORNO

Discorso quasi impossibile, camminate su binari che conducono in Paesi diversi, il tuo in quello dei balocchi, il suo nel regno dei filosofi che perforano la roccia. E qui la competizione tra voi: la tua cultura, la sua saggezza. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox ACQUARIO

Intesa perfetta, ora più che mai, lui più tranquillo e riflessivo, tu hai l’argento vivo addosso, quella carica che per molti altri risulta insostenibile. Mettiti al traino della coppia, lui ne sarà felice. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox PESCI

Già come coppia non eravate al top, figurarsi adesso in questa tua riedizione super veloce, ironica, pugnace. Le tue battute le vive come un arpione nel cuore, adora nuotare in acque tranquille, mentre tu ora produci tempeste. Pausa di riflessione doverosa. INTESA: difficile ♥