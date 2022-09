Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre 2022, le previsioni i dodici segni con classifica

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Ariete

Fuoco su Fuoco, sempre, in tutte le stagioni, insieme contro tutto ciò che andrebbe eliminato per sempre dalla faccia della Terra, le ingiustizie, la miseria, la violenza, la cattiveria. Idealisti alleati per salvare il mondo e cambiarlo. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Toro

Caratteri diversi con obiettivi differenti, ma un filo conduttore comune, la golosità. Non solo a tavola e a letto. Coinvolge le emozioni, le sensazioni, i piaceri dati dalla natura. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Gemelli

Divergenze modulate da interessi comuni, il più importante il viaggio, seguito a ruota dalla vita sociale. Con un partner così litigioso, però, mantenere la bandiera della pace appesa al balcone quest’autunno non sarà facile. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Cancro

Poco da dirsi e da darsi. Tu non sopporti la sua pigrizia i suoi silenzi, il partner vive male le tue chiacchiere e la tua valigia, sempre pronta per un nuovo viaggio. Difficile incontrarsi, piacersi e ancor più tollerarsi. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Leone

In realtà il più saggio dei due sei tu, ma se per amore gli lasci l’illusione dello scettro. Lo renderai felice mantenendo il rapporto in equilibrio. Non lo saprà mai, perché in fondo è più ingenuo di te, che nottetempo correggi la rotta ruotando il timone. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Vergine

Entrambi più suscettibili di quanto non vorreste mostrare. Insomma, un autunno bollente con il nervo scoperto. Il Pierino della situazione sarai tu e per un po’ il partner farà i salti mortali per tenerti buono, ma poi, deluso, ti volterà le spalle. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Bilancia

Grandi ideali, grandi progetti, grandi sogni. Il coraggio ce lo metterai tu, specie quando ci sarà da combattere, cosa che al tuo tesoro pacifista non andrà a genio, ma gli toccherà fare buon viso a cattivo gioco. INTESA: alti e bassi ♥ ♥ AMORE: Non dovresti permettere a persone al di fuori della tua vita o del tuo ambiente di interferire in cose che riguardano solo te e il tuo partner SALUTE: Per favore, evita che uno stile di vita sedentario ti prenda il sopravvento. SOLDI: smetti di perdere opportunità ed esci e trova lavoro. COLORE: rosa. NUMERO: 21.

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Scorpione

Il pessimismo contro l’ottimismo, la fiducia contro il sospetto, la genziana contro la liquirizia… Ecco i motivi del profondo scontento che metterà a nudo problemi di vecchia data. Particolarmente duro novembre. INTESA: difficile ♥ AMORE: Avvicinarsi a una persona che ha già degli impegni è complicato e comporta dei rischi che a volte non valgono la pena. SALUTE: un sonno riposante può fare miracoli per il tuo corpo. SOLDI: Gioca sarà per trovare una migliore destinazione di lavoro. COLORE: terracotta.NUMERO: 9.

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Sagittario

Due cavalieri templari sullo stesso cavallo, lanciati contro il nemico, ovvero tutto ciò che esula dai vostri credo. Difficilmente riuscirete a salvare il mondo, ma almeno salverete il rapporto. L’obiettivo comune mette in ombra tutti gli altri piccoli problemi. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥ AMORE: Focalizza il tuo amore sulla persona giusta e ti assicuro che la punizione sarà gigantesca. SALUTE: Cerca di riposare per evitare che il mal di testa aumenti. SOLDI: La costanza è alla base di un successo duraturo. COLORE: Marrone. NUMERO: 16.

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Capricorno

La tua allegra risata si infrange contro il suo malumore, il tuo ottimismo fa a pugni con il suo pessimismo. Insieme potreste realizzare la neutralità, la famosa via di mezzo, ma per farlo occorre una volontà di ferro e soprattutto la motivazione a resistere anche nei momenti più grigi. INTESA: difficile ♥ AMORE: La vita è un ciclo in cui le cose a un certo punto si ripetono ed è lì che l’esperienza ha la parola. SALUTE: Fai molta attenzione a quei disturbi di stomaco che non sono stati controllati. SOLDI: Preoccupati di più delle prestazioni che hai al lavoro. COLORE: Viola. NUMERO: 32.

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Acquario

Può nascere come un’amicizia, traducendosi giorno dopo giorno in un legame sempre più forte. Tu sei tutto per lui e il partner per te, amico, fratello, amante, a volte anche nemico da combattere, per poi graziarlo in corner in cambio di qualcosa. Cosa? Un bacio, naturalmente, che poi diverranno cento, mille, diecimila. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥ AMORE: Il tempo dirà se è stato solo un entusiasmo passeggero o se ci sono vere proiezioni per il futuro. SALUTE: Fai attenzione quando ti controlli, stai più attento. SOLDI: Agosto è appena iniziato, quindi devi continuare a combattere. COLORE: Rosso.NUMERO: 17.

Oroscopo Paolo Fox 11-12 Settembre Pesci

Più simili di quanto non si potrebbe immaginare dall’esterno, tu iperattivo, idealista, focoso, il partner pacifico, sognante, inafferrabile. Differenza plateale: davanti al nemico, tu sguaini la spada, lui se la batte, salvo poi riemergere quando meno te lo aspetti per tamponare le tue ferite. INTESA: serena ♥ ♥ ♥ AMORE: L’importante è conoscere bene la persona prima di avventurarsi a desiderare qualcos’altro, così eviterai sorprese in seguito. SALUTE: La pandemia non è ancora finita per te per non prenderti cura di te stesso.SOLDI: Fai attenzione a non preoccuparti dell’economia della tua casa.COLORE: Azzurro.NUMERO: 22.