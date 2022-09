Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 settembre 2022: le previsioni per Sagittario

Oroscopo dal 12 al 18 settembre Sagittario

Sagittario (nato tra il 23 novembre e il 21 dicembre): è importante analizzare attentamente ogni segno, perché oltre a leggere il segno solare, è consigliabile leggere anche il segno lunare e l’ascendente; e i possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Lunedì 12 sarà una giornata in cui dovrai prestare attenzione alle finanze e ai guadagni economici. La tua acutezza mentale sarà la tua migliore strategia per nuovi progetti

Martedì 13, oggi è una giornata in cui i tuoi obiettivi dipenderanno dal coraggio che dai alle tue basi di vita e dall’uso dei tuoi risparmi. È un giorno per divertirti con il tuo partner e/o con i tuoi amici. Devi dare amore e sostegno agli altri.

Mercoledì 14 sei in una giornata in cui la generosità e l’altruismo ti avvicineranno alle persone che ami per mantenere la fiducia in loro e organizzare nuovi progetti comuni.

Giovedì 15, sei in un momento molto speciale per una cotta d’amore. E se hai un partner puoi pianificare obiettivi comuni con originalità e gettando bene le basi comuni.

Venerdì 16, ti trovi in ​​una giornata molto interessante per divertirti a pianificare gli obiettivi con gli amici e/o con il tuo partner e divertirti a realizzare parte dei tuoi sogni tanto agognati.

Sabato 17 sei in una giornata in cui i tuoi obiettivi dipendono dal modo in cui utilizzi il risparmio professionale e dalla gioia di poter aiutare le persone a te vicine. i tuoi obiettivi saranno armoniosi e sicuri.

Domenica 18 sei in un momento in cui la tua sensibilità deve essere giusta per evitare che gli obiettivi si realizzino. È importante che la tua generosità aiuti gli altri. E che la tua forma idealistica risalti soprattutto.