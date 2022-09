Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 settembre 2022: le previsioni per Scorpione

Oroscopo dal 12 al 18 settembre Scorpione

Scorpione (nato tra il 23 ottobre e il 22 novembre): è importante analizzare attentamente ogni segno, perché oltre a leggere il segno solare, è consigliabile leggere anche il segno lunare e l’ascendente; e i possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Lunedì 12 è un giorno in cui dovresti risolvere i problemi in sospeso in modo che i tuoi progetti siano ottimali. Il tuo modo di esprimere il tuo sostegno e la tua vicinanza a chi ha bisogno di te sarà prezioso.

Martedì 13, oggi è un’ottima giornata per mettere il cuore nella famiglia e sviluppare i progetti che la circondano. È importante evitare battute d’arresto nel tuo modo di dialogare.

Mercoledì 14 sei nel momento ideale per prenderti cura delle persone vicine che hanno bisogno della tua generosità e del tuo sostegno. Riuscirai a superare gli ostacoli se riuscirai a dinamizzare gli accordi che hai con gli altri.

Giovedì 15, oggi sarà un giorno per evitare di essere chi non sei. Abbi cura di sapere su quali persone conti davvero nei momenti difficili, e questo sarà il segreto della tua vita.

Venerdì 16, oggi sarà una giornata in cui è importante stabilire idee e progetti di beneficenza con gli amici più cari. Aiutare le altre persone sarà essenziale e bilanciare emozioni e intelletto.

Sabato 17 sarà il momento di mantenere la vostra capacità di organizzare altruisticamente progetti, e di mantenere la vicinanza e una buona comunicazione con chi vi è vicino e caro.

Domenica 18, oggi è un giorno in cui la qualità dei tuoi progetti dipenderà dalla gentilezza e dalla simpatia che mostrerai agli altri. È necessario rafforzare le posizioni nei patti ed evitare obiettivi senza portare le linee pianificate.