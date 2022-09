Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 settembre: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

I tuoi amici sono per te un supporto essenziale in ogni circostanza e, in un certo senso, tengono i piedi per terra. Rivolgiti a loro ogni volta che è necessario perché ti conoscono meglio di chiunque altro. In futuro incontrerai anche persone molto interessanti. Amore : non dovresti confondere l’amicizia con l’amore. Soldi : non sarai in grado di raccogliere abbastanza soldi per il tuo progetto. Lavoro : tutto funziona meglio al lavoro agendo in modo sottile. Salute : Grazie alla sua forza di volontà, è sano e forte.

Oroscopo dal 12 al 18 settembre Leone