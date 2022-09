Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 16 al 23 Settembre 2022: Previsioni con classifica

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Ariete

Che calore, che fiammate, estate meravigliosa, alla faccia di chi ti invidia e ti vuole male. Velocità la parola chiave, sia al volante che nella conquista. VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Toro

Sesso e sentimento su binari divergenti: li troverai a ritmo alterno, un po’ uno, un po’ l’altro, mai insieme. Occhio alle scottature, non solo sulla pelle: il palcoscenico dove ti muovi sarà elegante e luminoso, senza sbavature. VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Gemelli

Senza incontri brillanti e vita sociale, la vacanza è un’impresa mal riuscita. Per piacere e piacerti spenderai parecchio, senza pentirti. Mire espansionistiche in settembre, nello sport e sul lavoro, pronto a dimenticare qualcuno che continua a morirti dietro. VOTO da 1 a 10: 9

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Cancro

Moda e bellezza ovunque, dal mare alla discoteca, altrimenti che gusto c’è? Un filo di collera ogni tanto monta all’orizzonte, ma dovrà restare segreta: hai scelto la parte del micino da accarezzare: niente aculei! Scontento allo specchio, abbronzatura mal riuscita. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Leone

Poveretto il partner, prigioniero nelle tue grinfie, costretto a sottostare ai tuoi voleri. Ma si sa, stare accanto a un sovrano costa molto e di solito finisce male. Non per te, che dopo Ferragosto ti fai nuovi amici. Buone notizie al rientro. VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Vergine

Agosto bollente, ma non appagante come pensavi. Qualcuno o qualcosa ti delude o si fa attendere, ma il re non aspetta e non ripete la richiesta. Meditazioni sotto l’ombrellone: scelte passate, progetti futuri. Non abusare della salute. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Bilancia

Amicizie tante, alcune nuove, interessanti, fascinose, ma di tradurle in amore non se ne parla. Troppi scontri con l’altra metà del cielo hanno lasciato il segno, pace e armonia gli ideali inossidabili. VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Scorpione

Al lavoro come in vacanza sei nato per emergere, ma qualcuno dice no. Troppo in gamba, gli altri ti contrastano o tentano di isolarti, ma non ti fermeranno: i tuoi talenti brillano come il sole. VOTO da 1 a 10: 5

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Sagittario

Estate giramondo, eccezionale rispetto ai due anni pandemici girellando sotto casa. Sport e cotte a inizio estate, che idea flirtare con l’avversario, ma al rientro arrivano i litigi. Coltelli in coppia o, peggio ancora, tra soci. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Capricorno

Scocciante rivelare l’età in zona compleanno, ma i tuoi segreti non si limiteranno all’anagrafe e sfonderanno il tempio del cuore, dove conservi i sentimenti più belli. Viaggetto settembrino in controtendenza per risparmiare, meno soldi e meno folla… una tegola dover tornare al lavoro. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Acquario

Se hai deciso di stare da solo, facendo a pezzi il passato con la scure, nessuno oserà provare a farti cambiare idea. Ci penserà Venere in persona: l’incontro fatale sarà il suo dono di compleanno, purché il partner sia raffinato. Troppa folla ti rende graffiante. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 23 Settembre Pesci

In vacanza per lavorare? Se le ispirazioni creative arrivano, non le lascerai cadere. Il viaggio è una riserva di incontri e suggestioni preziosissime per chi aspetta di produrre il proprio capolavoro. Quattro zampe al mare con te. VOTO da 1 a 10: 8