Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 18 al 25 settembre 2022, le previsioni

Ariete (dal 21 marzo al 19 aprile)

Muoversi lentamente non significa sempre che stai lasciando andare il tempo per raggiungere i tuoi obiettivi, molte volte dobbiamo andare lentamente per raggiungere ciò che ci siamo prefissati di fare.

Toro (dal 20 aprile al 20 maggio)

Tornare al semplice e al semplice può sembrare un compito facile per chiunque, ma non lo è tanto, meno quando siamo abituati a tutti i lussi e alla tecnologia che la città ci offre.

Gemelli (dal 21 maggio al 20 giugno)

Stai entrando in una fase eccellente della tua vita, se sei in età avanzata, allora è un buon giorno per divertirti e iniziare a vedere la possibilità di fare un viaggio, sia con il tuo partner che con gli amici.

Cancro (dal 21 giugno al 22 luglio)

Stai perdendo facilmente la pazienza con la persona che ami e che non è mai buona, ricorda che in una relazione, molte volte, dobbiamo sopportare cose che abbiamo difficoltà a gestire o che non fanno parte dei nostri pensieri o costumi, ma questo è ciò che riguarda l’amore, sapere come accettare le parti buone e cattive della persona accanto a noi.

Leone (dal 23 luglio al 22 agosto)

Se stai incontrando qualcuno qualche tempo fa, sarà un buon giorno per porre un po ‘più di domande personali che ti aiutano a sapere molto di più sulla loro vita, probabilmente sai molto poco della loro infanzia o di ciò che vogliono davvero nella vita, devi rafforzare un legame più intimo con questa persona, non lasciare passare più tempo senza farlo, è probabile che scoprirai cose che ti fanno pensare al futuro della relazione.

Vergine (dal 23 agosto al 22 settembre)

Stai attraversando un momento triste, ma il dolore sta già iniziando ad andare, ora arriva il momento dell’accettazione e avrai molto successo in questo processo, non fermarti all’evoluzione che stai avendo in questo settore, potrebbe essere che oggi trovi le risposte che stavi cercando su un dubbio che hai su ciò che ti è successo.

Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre)

È probabile che avrai un incontro di lavoro che comporta la discussione di idee e la condivisione di pensieri con altre persone che stanno anche cercando di raggiungere lo stesso obiettivo di te, quindi, dovresti essere in grado di ascoltare l’opinione di tutti ed esporre i tuoi pensieri su ciò che dicono, rispetto e sarai rispettato.

Scorpione (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Non dovresti abbassare le braccia davanti a ciò che non puoi ancora gestire. Hai il potere di combattere e combattere per ciò che hai sempre desiderato, non lasciare che gli ostacoli ti impediscano di raggiungere quell’obiettivo che ti sei prefissato qualche tempo fa.

Sagittario (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Stai perdendo la capacità di controllare certe cose nella tua vita e lo stai notando, non lasciare che gli altri prendano decisioni per te, molte volte questo è buono, ma questa non è l’occasione, devi riprendere le redini del tuo percorso, non lasciare che gli altri ti passino sopra, non ne hai bisogno.

Capricorno (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Capri può essere in una giornata un po ‘grigia, quindi se ti svegli sentendo che hai bisogno di tempo da solo, non preoccuparti, è normale voler separarsi dal gruppo a volte e pensare alle cose che ti sono successe, non prenderlo come qualcosa di negativo, può essere un buon momento per meditare e prendere decisioni importanti su qualcosa che ti gira in testa da molto tempo.

Acquario (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Devi iniziare ad avere un atteggiamento più positivo nei confronti delle idee degli altri, stai lavorando in una squadra, quindi è sempre bene che inizi a vedere ciò che gli altri hanno da offrire e non solo ciò che hai da dire.

Pesci (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Un ottimo momento per guadagnare e per fare acquisti che comportano sborsare un sacco di soldi, se stai pensando di acquistare una proprietà o un’auto, oggi è il giorno per farlo.