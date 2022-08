Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 22 al 28 agosto 2022, lo zodiaco mirato

Oroscopo Paolo Fox Ariete

AMORE/LAVORO: il momento è davvero felice, con nuovi incontri e momenti di serenità con chi vi circonda. Bene il rapporto di coppia, con l’aiuto di venere dal leone tutto apparirà più armonico. Anche le situazioni in famiglia si sistemeranno e se ancora dovete fare le vostre agognate vacanze, le stelle brillano per relax e spensieratezza.

Oroscopo Paolo Fo Toro

AMORE/LAVORO: la quadratura di Venere dal leone ferma i progetti affettivi e pone interrogativi specie se il partner non rispecchia le vostre aspettative. Mercurio vi rende schietti e trasparenti nell’espressione del proprio giudizio. Saturno invita i nativi della terza decade a cambiare posto di lavoro attraverso una ricerca ferrea che potrà già dare i suoi frutti.

Oroscopo Paolo Fo Gemelli

AMORE/LAVORO: Marte nel segno aiuta gli audaci a intraprendere strade di vita nuove e opportunità di cambiamenti. Molte opportunità di vivere appieno il rapporto di coppia con creative idee realizzabili nel breve. Forse Mercurio vi infastidisce e vi rende poco socievoli: alcune tensioni possono manifestarsi sul lavoro, in famiglia e in amore.

Oroscopo Paolo Fo Cancro

AMORE/LAVORO: l’avvento di Mercurio in vergine vi regala opportunità di chiarirvi con amore e amicizie. La famiglia pare essere il leitmotiv di questa settimana con chiarimenti, ma anche appunti necessari da compiere. In amore qualche tensione col partner e piccole tensioni sono previste tra mercoledì e venerdì. La Luna benedice i single con incontri divertenti e leggeri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

AMORE/LAVORO: Venere nel segno è garanzia di fascino, magnetismo. Una dose di armonia e serenità è attesa questa settimana: incontri sensuali con partner occasionali, o uscite simpatiche e ricche di pathos col partner o amicizie storiche. In famiglia sarete leader indiscussi e con l’aiuto di Marte dai gemelli, abili comunicatori e capaci di farsi ascoltare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

AMORE/LAVORO: la quadratura di Marte ai nativi della prima decade porta a rivedere atteggiamenti sbagliati da voi tenuti e ad ammonire quelli di altri. Sul lavoro tensioni possono manifestarsi e portare a conclusione legami storici, con amici-colleghi o amici del passato. Attenzione a non firmare un contratto che potrebbe nascondere inganni e trappole.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

AMORE/LAVORO: momento splendido di graduale rinascita con revisioni di persone e situazioni della vostra vita. Marte vi sostiene e vi apre verso strade nuove con nuovi incontri e nuove opportunità lavorative. Se la coppia è felice, un passo in avanti nel rapporto può essere condotto. Se siete single un incontro degno di nota potrà arrivare per destino.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

AMORE/LAVORO: Venere in quadratura non aiuta il rapporto di coppia. Ripenserete al passato e ad alcune situazioni chiuse in modo inaspettato. Godetevi questa lenta rinascita e apprezzate quanto di più bello Dio vi ha donato. Siate meno critici. A volte tendete a giudicare tutti e a mettervi su di un piedistallo: Mercurio vi aiuterà.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

AMORE/LAVORO: momento di revisione completa della vostra vita con alcune situazioni difficili che giungeranno in famiglia o nella vita relazionale. Bene il rapporto di coppia stabile: è un momento in cui sentirete l’esigenza di cambiare alcuni aspetti del vostro ordinario. Assecondate questo vostro intuito: novità sono in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

AMORE/LAVORO: Mercurio rimane al trigono del sole e vi conduce verso situazioni complesse nel rapporto di coppia. Se non avete ancora trovato accordi per una separazione passata, potete contare sui transiti planetari di agosto e settembre per aggiustare situazioni ferme. Bene il rapporto di coppia sodato: nuovi inizi all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

AMORE/LAVORO: Comincia una graduale rinascita all’orizzonte. Marte dal trigono diurno in bilancia vi spinge ai cambiamenti a tutto tondo e vi concede la forza di cambiare la vostra vita come meglio desiderate. Ottime le opportunità per i creativi e per gli artisti: spostamenti costanti e la possibilità di ottenere un contratto lavorativo esclusivo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

AMORE/LAVORO: si profila una settimana alquanto complessa con l’opposizione di Mercurio dalla vergine e la quadratura di Marte dai gemelli. Se siete in un momento complesso e sinora indeciso, I pianeti vi regalano quel colpo di coda giusto per cambiare una certa situazione. La coppia potrebbe giungere al capolinea, così come un lavoro che non gratifica più.