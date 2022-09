Oroscopo Paolo Fox settimanale fino al 24 settembre 2022: previsioni e classifica

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Ariete

Scontro a fuoco da leggersi alla lettera, tutto subito a inizio estate. Se il rapporto sopravvive, tra suture e pezze, si va avanti, ammesso che la prospettiva convinca entrambi. Lo scontro quotidiano alla lunga snerva. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Toro

Contro il tuo immobilismo di eterno indeciso sarà lui a prendere l’iniziativa e lo farà con il solito coraggio, armato dalla voglia. Sicuro come l’oro che tra luglio e agosto cadrai nell’imboscata… e sarai felice di averlo fatto. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Gemelli

Ben poco da dirsi e da darsi, forse qualche input letterario o spunto filosofico, ma l’amore è un’altra cosa e la passione pure: accesi in tempi diversi, lasciano il tempo che trovano. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Cancro

La durezza della roccia e la dolcezza azzurra del laghetto di montagna: ti ci potresti specchiare e magari lo vorresti… E allora lanciati, con le congiunture astrali di luglio la magia dell’amore convertirà anche un asceta come te, votato alla solitudine delle vette. Dice il proverbio “la goccia scava la pietra”. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Leone

Più facile evitarsi che pigliarsi, e soprattutto più proficuo. Il guaio è che tu gli piaci più di quanto lui piaccia a te: un’associazione che parte male, con investimenti differenziati. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Vergine

Sembra un sasso qualunque e invece è un diamante. È del vostro rapporto che si sta parlando, una meraviglia da scoprire piano piano e da levigare con tutta calma. Brillerà al sole di fine estate: la luce lo migliora, allontanando tutte le interferenze. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Bilancia

Un esteta e un minimalista a confronto, con il gusto della linearità e del rigore che vi accomuna. Conquista impossibile a inizio estate, le migliori opportunità verso la fine. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Scorpione

Il suo erotismo fiaccherà le tue resistenze, facendoti scoprire, sotto la roccia fredda, un magma altrettanto ardente. L’amore nasce nel lettone e sempre nel lettone si conferma; il gioco di una notte durerà tutta una vita. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Sagittario

Troppo ingenuo, esagerato, entusiasta, giramondo per i tuoi gusti stanziali e il tuo bisogno di meditativa tranquillità. Attrazione fuori tempo e fuori luogo: se capita non sarà un premio da riscuotere, ma casomai un debito da pagare. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Capricorno

Immagina due statue, una di fronte all’altra, che si studiano a lungo, marmoree; potrebbero non muoversi mai, ma la magia può animare la pietra, al punto da fonderle in un abbraccio. Luglio per l’opera alchemica, ma ci sarà tempo fino a san Lorenzo. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Acquario

Più felici come amici che come amanti. Il suo estremismo e le sue ribellioni ti disorientano, così l’iniziale irritazione pian piano diventa insofferenza. Puoi capirlo, ma non innamorartene, perciò conviene stargli alla larga. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

Oroscopo Paolo Fox fino al 24 settembre Pesci

È la dolcezza che ti manca, la poesia che non conosci, la fluidità che ti farebbe così bene, se non fuggissi a gambe levate… Un esperimento da provare, magari in luglio, con tutte le stelle a favore. La sorpresa? Scoprire che è riuscito. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥