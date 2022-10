Oroscopo Paolo Fox venerdì, sabato e domenica 7-8-9 ottobre 2022: le previsioni

Ariete

Stai cercando un lavoro o un’impresa in più che ti aiuti a completare le finanze per un investimento che vuoi fare in futuro, perché è tempo perché le stelle sono a tuo favore. In amore, lascia da parte il carattere perché questo non ti aiuta per niente, anzi allontana tutti quelli che vogliono avvicinarsi.

Toro

Hai un magnetismo speciale che ti permetterà di portare a termine con successo tutti i progetti che ti verranno proposti d’ora in poi. Innamorato , incontrerai qualcuno con cui ti sentirai schiacciato a prima vista. Approfitta del fatto che può diventare una bellissima relazione se entrambi la proponete.

Gemelli

Senti già di aver completato uno stage professionalmente in cui ti trovi e di aver bisogno di un cambiamento o di trasferirti in un altro posto. È ora di farlo, tutto è a tuo favore. Innamorato , un amico ti presenterà una persona molto interessante che può cambiare la tua vita dal cielo alla terra. Sarà una simpatia reciproca.

Cancro

I cambiamenti di lavoro stanno arrivando e questo porterà pettegolezzi e problemi all’interno del team. Stai fuori da queste cose e uscirai illeso da tutto ciò che sta per accadere. In amore , devi vedere la vita in un modo diverso. Non tutto può essere lavoro. Esci, divertiti, vivi una vita sociale diversa.

Leone

Riceverai molte ricompense questa settimana per tutto lo sforzo che metti nel lavoro. Sarai già ricompensato e le finanze miglioreranno. Innamorato , devi essere più comprensivo con il tuo partner perché conduce un ritmo di vita molto più veloce del tuo, quindi dovrebbe trovare abbastanza tempo per condividere.

Vergine

Hai avuto un momento difficile finanziariamente, ma le cose stanno migliorando a poco a poco. Sul lavoro le cose stanno andando come previsto, quindi sarà una settimana senza battute d’arresto. Innamorato , smetti di essere possessivo con il tuo partner. Hai bisogno di tanta libertà per dedicarti a te stesso come lui. Stare lontani a volte è salutare.

Bilancia

Sai di essere indispensabile nel tuo lavoro, ma ciò non significa che dovresti sacrificare il tuo tempo per dedicarti al benessere degli altri. No signore. Tu sei, prima di tutto. Innamorato , smetti di pensare che rimarrai solo, non accadrà. Intorno c’è la tua anima gemella. Non è solo il momento di essere qui e ora. Essere pazientare.

Scorpione

Lascia gli impulsi e dedicati a risolvere i problemi in modo che le imprese possano avanzare e tu migliori finanziariamente perché devi saldare alcuni debiti. Innamorato , se quella persona ti ha già tradito una volta, non innamorarti di nuovo del suo gioco. Hai già preso una decisione e devi andare avanti.

Sagittario

Fai molta attenzione ai pettegolezzi nel tuo lavoro che possono portarti conseguenze con i tuoi superiori. Stai lontano da queste cose e starai meglio. Innamorata, la tua famiglia ha bisogno di te perché stanno attraversando un momento difficile e tu sei il loro più grande sostegno. Aiutali.

Capricorno

Devi essere molto cauto e permettere agli altri di proporre idee perché a volte quello che fanno è danneggiare l’ambiente e tu sei qui per aumentare le finanze. In amore, non pensare che sia stato un errore, tutto ciò che accade nella vita, le decisioni buone e cattive sono esperienze.

Acquario

È una buona corsa per te perché i soldi che non ti aspettavi arrivano nelle tue mani e dovresti pensare molto bene a investirli per moltiplicarli. Sai cosa fare. Innamorati, i due stanno pensando all’impegno, ma non sanno come assumerlo, quindi è tempo di una conversazione seria pensando al futuro.

Pesci

Nessuno può con la tua leadership perché ti senti sicuro di te stesso e perché le decisioni che hai preso sono quelle giuste, vedrai come le imprese aumenteranno e l’economia di tutti migliorerà. Innamorato, non perdere questa occasione con questa persona speciale per pensare sempre al lavoro. Ti meriti il ​​meglio.