Oroscopo weekend sabato e domenica 13 -14 agosto 2022: le previsioni di controcopertina

Ariete

La Luna Piena di oggi, come leggi nei tuoi oroscopi di agosto 2022 , ti rende più socievole e allegro, la seconda metà di agosto è per schiarirti la mente e condividere il tuo tempo libero in gruppo. Approfitta di questo portale per lanciare un progetto in team o all’interno dei tuoi social network.

Toro

Le questioni relative alla tua professione o alle figure di autorità nella tua vita vengono alla ribalta grazie alla Luna Piena di oggi. Il rapporto con tuo padre o con un uomo gerarchico in famiglia richiede la tua attenzione. È probabile che prendano decisioni importanti .

Gemelli

Dopo la Luna Piena di oggi, il tuo bisogno emotivo sarà indirizzato verso l’espansione e la crescita personale . Non vuoi essere limitato da confini o barriere ideologiche, metterai alla prova qualsiasi paradigma o idea che ritieni obsoleta o restrittiva.

Cancro

Se c’è qualcosa che hai evitato o un problema che ti ha chiesto di scavare più a fondo per trovare le risposte, ora è il momento di indagare. La Luna Piena in Acquario ti favorisce affinché tutto ciò che è stato nascosto o manifestato alle tue spalle venga alla luce.

Leone

Sei in grado di imparare molto su te stesso ascoltando gli altri, la Luna Piena di oggi brilla nella tua zona di relazioni uno a uno, specchi, partner e partner. Quindi nei prossimi giorni scoprirai a che punto sei in una storia e se ha davvero un futuro o meno.

Vergine

Le cose stanno davvero andando bene per te o quel lavoro ti sta prosciugando più di quanto ti stia dando? Questa è la domanda che potrebbe girare nella tua mente nei prossimi giorni, la Luna Piena può aiutarti a porre fine a un lavoro o un progetto di lavoro che non si adatta più a te o ai tuoi piani a lungo termine.

Bilancia

I tuoi figli potrebbero essere più emotivi o potrebbero farti sentire più emotivo in questi giorni. Questa luna piena segna il momento per annunciare o ricevere notizie di una gravidanza. I prossimi quindici giorni si può decidere di concludere un progetto che, sebbene iniziato con tanta passione, è già diventato noioso.

Scorpione

Grazie al portale che si apre con la Luna Piena di oggi, i tuoi ricordi dell’infanzia o del passato potrebbero essere più forti o più vividi oggi. Usali per comprendere meglio il tuo subconscio e persino per lavorare con il tuo bambino interiore alla ricerca di risposte che ti rendano un adulto più forte.

Sagittario

I tuoi fratelli possono far emergere i tuoi sentimenti, positivi o negativi, con la Luna Piena di oggi. È il periodo dell’anno in cui una trattativa o un colloquio volge al termine e puoi già ricevere una risposta definitiva al riguardo. È tempo di prendere decisioni .

Capricorno

Evita le attività che richiedono un tocco creativo o ti portano fuori dagli schemi. Può essere molto difficile per te connetterti con quell’energia, poiché dopo la Luna Piena di oggi sei più prevedibile, basilare e senza voglia di innovare. Questi sono giorni per concentrarti su ciò che ti dà stabilità .

Acquario

La tua luna piena per quest’anno brilla oggi, e quindi la tua attenzione è distolta da te stesso. Senti il ​​bisogno di esprimerti, di manifestare il tuo mondo interiore nel mondo esterno, di raccontare a tutti cosa ha cominciato a germogliare nella tua vita intorno al tuo ultimo compleanno, è tempo di fare un annuncio.

Pesci

La Luna Piena di oggi sta accadendo nel segno alle tue spalle, ecco perché tutto ciò che non hai visto o che continua a legarti al passato si illumina. Approfitta di questa Luna per chiudere definitivamente una relazione o una storia, così facendo porterà una grande guarigione.