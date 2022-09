Paolo Rossi è stato fondamentale nel Mondiale 1982

La Coppa del Mondo del 1982 , disputata in Spagna , è stata la quarta edizione della storia. Il campione è stato l’ Italia , che ha alzato per la terza volta il trofeo più prezioso del calcio internazionale . Ecco i fatti più importanti su quella Coppa del Mondo FIFA .

I dati principali della Coppa del Mondo 1982

Sede: Spagna

Campione: Italia

Secondo classificato: Germania Ovest

Date: dal 13 giugno all’11 luglio

Partite: 52

Gol: 146

Squadre partecipanti: 24

Marcatore: Paolo Rossi (6)

Italia , campione del mondo 1982

L’Italia passò dal basso verso l’alto nel Mondiale del 1982 in Spagna (classificandosi seconda nella fase a gironi dopo aver pareggiato tutte le partite giocate) e riuscì comunque a vincere il suo terzo Mondiale . Nella seconda fase ha vinto il triangolo della morte contro due grandi candidati: sconfiggendo Argentina e Brasile , primo candidato nella precedente. Già in semifinale hanno battuto la Polonia 2-0 e nella gran finale giocata al Santiago Bernabéu hanno battuto la Germania Ovest 3-1 con le reti di Paolo Rossi , Marco Tardelli e Alessandro Altobelli . Con lo storico Dino Zoff alzando la Coppa del Mondo con 40 anni.

Come è andata l’Argentina ai Mondiali del 1982 ?

La nazionale argentina ha partecipato all’evento della Coppa del Mondo nel paese iberico come campione del mondo in carica, ma non è riuscita a difendere il titolo . La squadra di Menotti ha condiviso il gruppo 3 con Belgio, Ungheria ed El Salvador, finendo al secondo posto dopo aver perso all’esordio contro i belgi e aver vinto le restanti due partite. Nella fase successiva, ha dovuto dividere un girone con l’eventuale campione Italia e Brasile (che aveva grandi figure come Zico , Falcão e Sócrates ).Cadde 2-1 contro l’Italia e con l’obbligo di vincere per continuare con le occasioni, perse 3-1 contro il Brasile e un giovane Diego Armando Maradona – all’esordio in Coppa del Mondo – fu espulso in quella che sarebbe stata la fine della epoca Menotti .

Paolo Rossi , figura del Mondiale 1982

Paolo Rossi è stato il cuore e l’anima di una Nazionale italiana che ha iniziato molto debolmente il Mondiale 1982 in Spagna, ma ha preso il ritmo al momento giusto e ha vinto il suo terzo Mondiale . Ha mostrato tutta la sua classe al momento giusto e contro gli avversari più complessi. La sua partita migliore è stata contro il Brasile , con l’obbligo di vincere per continuare la corsa e andare in semifinale, ha eliminato con una tripletta la sua squadra per vincere 3-2 contro il grande candidato. Ogni volta che l’Italia era in pericolo, appariva . Ecco perché è stato scelto come Pallone d’Oro della Coppa del Mondo 1982 in Spagna su Falcão e Karl-Heinz Rummeniege .

Paolo Rossi , capocannoniere del Mondiale 1982

L’attaccante della Juventus e Pallone d’Oro ai Mondiali del 1982 in Spagna è stato anche il suo capocannoniere. Ha segnato gol solo nelle ultime tre partite , essendo l’ unico marcatore nella storia della Coppa del Mondo a non segnare nell’intera fase a gironi . Solo alla quinta partita ha bagnato per la prima volta ed è stata in triplice contro il Brasile , con in palio un posto in semifinale. Contro la Polonia nella semifinale giocata al Camp Nou, ha segnato entrambi i gol per la sua squadra e ha coronato la sua grande serie di vittorie segnando il primo gol nella vittoria sulla Germania Ovest nel gran finale .

Classifica delle posizioni dei Mondiali di Spagna 1982

1° | Italia

2° | Brasile

3 | Polonia

4° | Francia

5 | Brasile

6 | Inghilterra

7 | Unione Sovietica

8 | Austria

9 | Irlanda del Nord

10 | Belgio

11 | Argentina

12 | Spagna

13 | Algeria

14 | Ungheria

15° | Scozia

16 | Jugoslavia

17 | Camerun

18° | Honduras

19 | Cecoslovacchia

20° | Perù

21° | Kuwait

22° | chili

23 | Nuova Zelanda

24° | Il salvatore

Storia della Coppa del Mondo: tutte le edizioni