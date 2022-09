Sapete chi Federica Cappelletti moglie di Paolo Rossi? Età, figli, marito e vita privata

Qual è la storia di Federica Cappelletti? È stata sposata con il campione di calcio Paolo Rossi, ma non solo.

Chi è Federica Cappelletti seconda moglie del calciatore

Biografia

Federica Cappelletti (nata il 10 giugno 1972) è la moglie di Paolo Rossi, il calciatore che ha contribuito alla storia della Juventus e che è morto il 9 dicembre 2020 a Siena. Negli ultimi giorni è più volte espressa in merito all’intitolazione dello Stadio Olimpico di Roma al defunto marito, proposta che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi della Roma e della Lazio.

Federica Cappelletti e Paolo Rossi hanno avuto figli?

Nel 1988 Federica Cappelletti e Paolo Rossi hanno avuto due figlie: Maria Vittoria e Sofia, che oggi hanno rispettivamente 10 e 8 anni. La coppia si è sposata solo nel 2010, ma la loro storia d’amore è durata tutta la vita fino all’ultimo momento. Lo dimostrano anche le parole della vedova sui social media al momento della sua scomparsa:

Se n’è andato tra le mie braccia. Ha lottato fino all’ultimo, non voleva andarsene. Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto.

Lavoro

Federica Cappelletti ha conseguito due lauree: una in Lettere Moderne presso l’Università di Perugia e una in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Roma. Recentemente ha iniziato un percorso di studi in Psicologia con l’obiettivo di raggiungere la laurea.

Produttrice

Federica Cappelletti, vedova della leggenda del calcio italiano Paulo Rossi, non è una produttrice. Dal 2003 ha pubblicato tre libri sulla Juventus e sul calcio (Quanto dura un momento, Razza Juve. Quindici uomini che hanno fatto la storia della Juventus e 1982. La mia mitica Coppa del Mondo). Nel novembre 2021, invece, è uscita la sua ultima fatica intitolata Per sempre noi due (prefazione di Walter Veltroni).

Federica, la seconda moglie di Paolo Rossi, è su Instagram dove il suo profilo ufficiale conta attualmente poco meno di 34mila follower. Nel feed, tantissimi scatti in memoria del marito, ma anche interviste e foto insieme alle loro due splendide figlie. QUI il suo profilo.