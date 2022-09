Chi è Stefania Sandrelli? età, vita privata, carriera, marito e figli

Chi è Stefania Sandrelli, l’attrice italiana ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di domenica 18 settembre 2022

Stefania Sandrelli, una donna di 75 anni e 167 centimetri di altezza, è nata il 5 giugno 1946 a Viareggio, in provincia di Lucca, in Toscana; ha un fratello maggiore di nome Sergio, morto nel 2013. Nel mondo dello spettacolo ha debuttato all’età di 15 anni recitando in Gioventù di notte nel 1961, un film di Mario Sequi. Nello stesso anno prende parte al film di Ugo Tognazzi diretto da Luciano Salce Il federale ea Divorzio all’italiana nel 1961, recitando accanto a Marcello Mastroianni. Nel 1964 è nel cast di Sedotta e abbandonata.

Tra i tanti film in cui l’attrice ha recitato, possono essere citati:

Il federale, regia di Luciano Salce (1961);

Divorzio all’italiana, regia di Pietro Germi (1961);

Sedotta e abbandonata, regia di Pietro Germi (1964);

Un avventuriero a Tahiti, regia di Jean Becker (1966);

L’immorale, regia di Pietro Germi (1967);

Brancaleone alle crociate, regia di Mario Monicelli (1970);

Profezia di un delitto, regia di Claude Chabrol (1976);

Novecento, regia di Bernardo Bertolucci (1976);

Quelle strane occasioni, episodio “L’ascensore”, regia di Luigi Comencini (1976);

Dove vai in vacanza?, episodio “Sarò tutta per te”, regia di Mauro Bolognini (1978);

L’ingorgo, regia di Luigi Comencini (1979);

La chiave, regia di Tinto Brass (1983);

Vacanze di Natale, regia di Carlo Vanzina (1983);

L’attenzione, regia di Giovanni Soldati (1985);

La famiglia, regia di Ettore Scola (1987);

D’Annunzio, regia di Sergio Nasca (1987);

Stradivari, regia di Giacomo Battiato (1988);

Mignon è partita, regia di Francesca Archibugi (1988);

Matrimoni, regia di Cristina Comencini (1998);

La vita come viene, regia di Stefano Incerti (2003);

Christine Cristina, regia di Stefania Sandrelli (2010);

La passione, regia di Carlo Mazzacurati (2010).

Gino Paolo, malattia, marito e figli

In una recente intervista, Stefania Sandrelli ha parlato della sua relazione con Gino Paoli. Ha dichiarato di aver tradito, osservando: “Mi piaceva tutto, sia fuori che dentro, era davvero bello come si dice in Toscana, tutto carino vestito e svestito”. La Sandrelli ha proseguito: “Quando l’ho conosciuto ero fidanzata, non ho detto niente all’altro ragazzo, mi sono fatta gli affari miei. Se gli ho sfasciato la casa quando ci siamo lasciati? Anche prima. Ho trovato nel suo letto della sabbia che non era mia e ho la sua casa – lui è stato zitto e si è fatto rompere tutto”. Nonostante le loro divergenze, la Sandrelli ha sottolineato di aver perdonato Paoli per la sua infedeltà.

L’attrice ha avuto il suo primo figlio nel 1968 con l’imprenditore romano Nicky Pende, anche se i due hanno poi divorziato. La coppia ha avuto un altro figlio, Vito Pende, nato nel 1972. Nel corso della sua vita, la Sandrelli ha sostenuto la figlia Amanda quando le è stato diagnosticato un cancro al seno.