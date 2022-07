Pensioni, quando arrivano i pagamenti di agosto: le date

Da lunedì 1 agosto il pagamento delle pensioni per il mese di agosto 2022. I pagamenti vengono emessi il primo giorno del mese per le pensioni e gli assegni per gli invalidi, che ricevono da Poste Italiane, Banche o Istituti di. I pensionati che vogliono prelevare contanti recarsi negli uffici postali secondo il consueto calendario, basato sulla rotazione alfabetica per cognomi.

Pensioni, le date dei pagamenti di agosto

Per evitare grandi affollamenti, i pensionati potranno recarsi in uno qualsiasi dei 12.800 uffici postali a livello nazionale dall’1 al 6 agosto. Il calendario delle lettere per il mese di agosto è il seguente:

dalla A alla B: lunedì 1 agosto 2022;

dalla C alla D: martedì 2 agosto 2022;

dalla E alla K: mercoledì 3 agosto 2022;

dalla L alla O: giovedì 4 agosto 2022;

dalla P alla R: venerdì 5 agosto 2022;

dalla S alla Z: sabato 6 agosto 2022.

Pensioni, la data degli accrediti in banca e sui libretti di risparmio

Il giorno del ritiro può variare da un ufficio postale all’altro. Per essere sicuri del giorno di ritiro, è necessario verificare le specifiche della propria filiale. A partire dal 1° agosto 2022, i titolari di un Libretto di risparmio, i pensionati in possesso di un conto Banco Posta e le persone che risultano essere titolari di una Postepay Evolution potranno ricevere le prestazioni pensionistiche.

Pensioni, novità negli importi di agosto

Il cedolino della pensione di agosto conterrà un aumento dell’importo dovuto a un possibile rimborso dal modello 730, l’accredito del bonus una tantum di 200 euro stanziato dal Dl Aiuti e la quattordicesima per gli over 64 con determinati di reddito. Queste due misure potrebbero slittare di un mese a causa di alcuni rallentamenti dell’Inps nell’erogazione.Per quanto riguarda le ritenute fiscali, le addizionali regionali e comunali relative al 2021 saranno trattenute dalla rata di pensione di agosto. Si ricorda che tali trattenute vengono fatte in 11 rate nell’anno successivo.