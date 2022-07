Pippo Franco ricoverato in ospedale: le condizioni di salute del comico

SecondoFanpage.it, Pippo Franco, la mascotte del Bagaglino, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Non si conosconole condizioni di salute dell’attore.

Si susseguono le voci sullo stato di salute dell’attore italiano Pippo Franco, che sarebbe molto malato. Non è chiaro se sia vero, ma secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, all’arrivo di Franco in ospedale sarebbe stato diagnosticato un ictus. Si attendono aggiornamenti sulla notizia. Oltre a essere uno degli attori più amati d’Italia, Pippo Franco è padre di Simone e Gabriele Pippo. Gabriele Pippo, recente star del mondo dei talent e dei reality, è il figlio di Franco. È noto per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2019.

Qualche giorno fa, il 3 luglio, abbiamo riportato una battuta di cattivo gusto sulla morte dell’attore. Le voci sulla scomparsa di Pippo Franco hanno sempre suscitato grande interesse, anche per questo le prime notizie sul suo ricovero di questa notte, presumibilmente a causa di un ictus, sono state prese sul serio, come richiede la deontologia. Stasera speriamo tutti che le sue condizioni migliorino presto.

Alle ultime elezioni comunali di Roma, Pippo Franco si è candidato nella lista civica di Enrico Michetti. “Ho attraversato tutti i mondi di cui faccio parte”, ha detto l’attore più utilizzato da Pingitore, “e vorrei rilanciare la cultura a Roma”. Il capocomico del Bagaglino è riuscito però a raccogliere solo 81 voti.