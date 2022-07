Pisa, malore in piscina: in coma bimbo di 6 anni

Un bambino di 6 anni è stato trovato sul bordo del Piccolo Mondo, un parco divertimenti a San Giuliano Terme, Pisa, dopo le 17 di ieri. È ora ricoverato all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove viene curato per le gravi ferite riportate. Al momento non è chiaro come sia avvenuto l’incidente.

Una chiamata di emergenza è stata fatta alla P.A. di Pisa dopo che un bambino di origine indiana residente a Pisa avrebbe avuto un arresto cardiaco mentre nuotava con i genitori. Un’ambulanza della P.A. di Pisa è intervenuta e ha iniziato le procedure di rianimazione. Il personale sanitario ha poi utilizzato un defibrillatore, disponibile presso la piscina, per rianimare il ragazzo.

Le autorità sanitarie hanno predisposto il trasferimento in elicottero all’Ospedale Meyer, poiché le condizioni del bambino sono peggiorate durante la notte. È stato poi trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Cisanello (Pisa) dove è stato intubato. Il piccolo è ora in coma.

Un incidente che ricorda quello di pochi giorni fa accaduto in Sardegna del piccolo vittima Mattias Poggi.

Il bimbo, che avrebbe compiuto sei anni tra pochi giorni, stava giocando nella piscina di un resort di Cardedu, dove era in vacanza con la famiglia quando, per cause ancora da accertare, è annegato