Programmi Tv Stasera domenica 18 dicembre 2022: Film live Rai, Mediaset e Sky

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Soliti ignoti Speciale Telethon Con questa puntata si chiude l’edizione 2022 di Telethon. Amadeus (60) ospita, tra gli altri, Christian De Sica, Frank Matano, Luca Argentero, Serena Rossi, Bruno Vespa e Massimiliano Gallo. Alcuni di loro giocano per vincere il montepremi, destinato alla ricerca sulle malattie generiche rare.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «Nella tana del coniglio» La squadra deve trovare al più presto Callen (Chris O’Donnell, 52), scomparso dopo che è caduto nella trappola di Katya. Quest’ultima, utilizzando un software sofisticato, si sta spacciando per Sam per coordinare un affare che riguarda il traffico d’armi. A seguire, «Insieme».

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Ultima domenica sera, per quest’anno, in compagnia di Fabio Fazio (58) e della ventesima edizione del suo fortunato talk show, sempre pronto a ospitare i grandi nomi della politica, della cultura e dello spettacolo, non solo italiani. In chiusura, al Tavolo, gli amici di sempre, tra cui Marzullo e Frassica.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Non si ferma neppure a pochi giorni dal Natale l’approfondimento di Giuseppe Brindisi (60), che dal 20 dicembre andrà in onda di martedì. Nel ricapitolare gli eventi di un anno assai problematico, particolare spazio verrà inevitabilmente dedicato alla tragedia della guerra in Ucraina.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Viaggio nella grande bellezza Cesare Bocci (65), in vista del Santo Natale, visita Israele, in particolare Gerusalemme, città sacra dove convivono ebrei, musulmani e cristiani. Il viaggio comincia sull’altopiano di Masada con la sua Fortezza. Inoltre, la Basilica del Santo Sepolcro, il Muro Occidentale, la Città Vecchia e i vicoli del Suk.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Din Don 5 – Bianco Natale Don Donato (Enzo Salvi, 59) ormai è diventato cardinale e vive da tempo a Roma, ma deve fronteggiare una situazione inattesa: viene infatti richiamato in Trentino per assistere lo zio vescovo, che è malato e ha bisogno di cure. Giunto a destinazione, dovrà fronteggiare una serie di imprevisti…

Stasera su La 7 alle 22.30 A BEAUTIFUL MIND (Usa 2001) di Ron Howard con Russell Crowe, Ed Harris Nel 1947, il matematico John Nash elabora una teoria rivoluzionaria ed entra al Mit, ma la sua salute mentale è in pericolo. Ispirato alla vita del premio Nobel per l’economia 1994.

Stasera su TV 8 alle 21.30 100% NATALE Appuntamento speciale in prima serata con il game show condotto da Nicola Savino. Stasera giocano tre coppie di concorrenti vip: Katia Follesa con il marito Angelo Pisani, Ciro Ferrara con Marco Tamberi e Asia Argento con Vera Gemma.

Stasera su Nove alle 21.25 AMMUTTA MUDDICA Prima di due parti dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo trasmesso su Canale 5 nel 2014. Tra gli sketch previsti, «Il ritorno di Pdor», sequel della storica gag, messa in scena nello spettacolo «Tel chi el telùn» del 1999.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 VAN HELSING (Usa ‘04) di Stephen Sommers con Hugh Jackman, Kate Beckinsale XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana a eliminare il conte Dracula.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 DARK HALL (Usa 2018) di Rodrigo Cortés con AnnaSophia Robb, Uma Thurman La problematica Kit viene mandata nella Blackwood Boarding School, gestita dalla preside Madame Duret. Scoprirà che l’edificio nasconde un antico “segreto paranormale”.

Stasera su Iris alle 21.00 THE WATER DIVINER (Australia/ Usa 2014) di e con Russell Crowe, Olga Kurylenko Nel 1919, l’agricoltore australiano Joshua Connor parte per Gallipoli, in Turchia, per ritrovare i suoi tre figli partiti anni prima per combattere. L’impresa non sarà facile.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! (Fr. ‘14) con Christian Clavier, Chantal Lauby Claude e Marie hanno quattro figlie, tre delle quali coniugate rispettivamente con un ebreo, un arabo e un asiatico. Sperano che almeno la più giovane sposi un francese ma…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (3ª st., ep. 14) «Un blocco, una croce e del ghiaino stradale» con R. Revord Mary si preoccupa quando Missy inizia a pregare per avere fortuna durante le partite di baseball. George, dedideroso di fare soldi facili, pensa di “sfruttare” Sheldon. Seguono tre episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Ieri su Canale 5 è andato in onda l’ultimo speciale che stasera rivediamo su questa rete. Al timone c’è Alfonso Signorini. Nella Casa, regna la magia del Natale, ma albero e addobbi bastano per tranquilizzare gli animi dei Vipponi?

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FRACCHIA LA BELVA UMANA (It. ‘81) di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Lino Banfi LMM Mentre è a cena in un ristorante, Fracchia viene arrestato. La polizia lo ha scambiato per un bandito noto come “la Belva Umana”, al quale assomiglia come una goccia d’acqua.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Si chiude la serie “Stormborn”, che mostra la lotta di molti animali, tra cui la lontra e il tricheco, contro le insidie e il clima spietato dell’Oceano Atlantico. A seguire, un reportage sui paesi dell’Appennino modenese.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 I MILLE COLORI DELL’AMORE (Usa 2019) di Tony Dean Smith con Jodie Sweetin LMM Jack, padre vedovo, continua a imbattersi in Lucy, l’insegnante di sua figlia Sophie. Nonostante se ne sia innamorato, l’uomo non è pronto a una nuova relazione. Ben presto però…

Stasera su Real Time alle 21.20 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE Un nuovo matrimonio sta per essere festeggiato al Castello: infatti, Matteo e Imma sono impegnati nei preparativi per la festa dei neosposi Luana e Alessandro, un amore nato sulla spiaggia di Nisida.

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (23ª st., ep. 1) «La somma delle loro paure» con Neil Dudgeon Il contadino Warren, ossessionato dalla possibilità di un disastro, ha costruito un rifugio antiatomico. Ed è proprio lì che viene rinvenuto il suo cadavere: Barnaby e Troy indagano.

Stasera su Top Crime alle 21.10 IL RITORNO DI COLOMBO (11ª st., ep. 1) «Donne pericolose per il tenente Colombo» con P. Falck Il tenente Colombo è impegnato a incastrare l’assassino di Nick Franco, un ambiguo playboy giocatore d’azzardo. I sospetti vertono sulla giovane Lisa e su Lauren.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 BIANCANEVE (Usa 2011) di Tarsem Singh con Lily Collins, Julia Roberts Nuova versione della fiaba dei fratelli Grimm. Stavolta Biancaneve, ormai diciottenne, decide di opporsi alle angherie della regina cattiva e prova a salvare il suo regno dalla rovina…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE (Sp./Grecia 2021) con Eduard Fernández Due bagnini ispanici, Oscar e Gerard, si recano a Lesbo per aiutare migliaia di profughi che muoiono ogni giorno nel Mediterraneo. Si ritrovano davanti a una verità agghiacciante.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 THE KARATE KID – LA LEGGENDA CONTINUA (Usa 2010) con Jaden Smith Dre, un ragazzino americano, si trasferisce in Cina dopo la morte del padre. Lì fa amicizia con una compagna di scuola, ma deve vedersela con il bulletto della classe…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 211 – RAPINA IN CORSO (Usa/Bulgaria 2018) con Nicolas Cage, Michael Rainey Quattro criminali assalgono la Bank of America prendendo in ostaggio 26 persone. L’agente Chandler prenderà il comando della negoziazione, che si rivelerà lunga e sanguinaria.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 ONDATA CALDA (Usa 2022) di Ernie Barbarash con Kat Graham, Merritt Patterson Claire, una giovane donna in carriera, s’innamora dell’affascinante moglie del suo capo. Finirà per trovarsi invischiata in una rete di malvagità da cui dovrà difendersi.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Nuovo appuntamento e nuova meta per lo chef Alessandro Borghese che prova la cucina di quattro ristoratori. Rivediamo poi la puntata scorsa in cui lo chef segue il confronto tra quattro locali sui colli bolognesi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.1HIS DARK MATERIALS-QUESTE OSCURE MATERIE (2ª st., ep. 6) «Le Streghe» con D. Keen Lyra e Will incontrano chi può curare la ferita di Will e aiutarli a cercare suo padre. Nel frattempo, Lee e Jopari sono inseguiti dai soldati del Magisterium. A seguire ep. 7.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO P.D. (10ª st., ep. 5) «Pink Cloud» con T. Spiridakos Hailey si sente sola e si butta a capofitto nella ricerca di un’adolescente che sembra essere scomparsa, forse vittima di un traffico illegale. Parrebbe, inoltre, che il figlio di O’Neil sia implicato nella vicenda.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 I DELITTI DELLA GAZZA LADRA con Lesley Manville Susan Ryeland è una correttrice di bozze a cui viene affidato il compito di terminare il manoscritto incompiuto di Alan Conway sull’investigatore Atticus Pund. Ma il manoscritto nasconde un segreto…

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO In semifinale, al termine di una lunga partita, Fabio Grosso e Alessandro Del Piero segnano i gol decisivi contro la nazionale tedesca. A Duisburg, gli Azzurri sono accolti a braccia aperte.

