Programmi Tv Stasera domenica 18 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Le indagini di Lolita Lobosco «Spaghetti all’assassina» Lolita Lobosco (Luisa Ranieri, 48), richiamata di primo mattino dalle grida dei passanti, si precipita in un ristorante vicino a casa sua, famoso per i suoi spaghetti all’assassina. Nel locale c’è il cadavere di Geppino Schirone, un cuoco dall’oscuro passato. Lolita indaga sul delitto

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «Verità apparente» Callen (Chris O’Donnell, 52) e la sua squadra hanno l’incarico di proteggere un agente sotto copertura in grave pericolo. Ma qualcosa va storto e gli agenti vengono interrogati individualmente per scoprire cosa sia realmente successo. Intanto, Kilbride deve prendere una decisione difficile

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Città segrete Corrado Augias (87) ci accompagna nella «sua» Firenze, viaggiando tra Brunelleschi, Collodi, Don Milani e Gino Bartali. Una lettura dei luoghi e delle vicende che è storica e artistica, ma anche “politica” perché ricostruisce il senso profondo che alcuni monumenti hanno avuto per il nostro vivere civile

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Anche Giuseppe Brindisi (60) e la sua redazione dedicano l’intera puntata alle elezioni, ormai vicinissime. Quale tasso di attendibilità hanno i sondaggi che premiano la coalizione di centro-destra? La percentuale degli astenuti si ridurrà, o resterà molto alta? Di questo e di altro si parla con gli ospiti.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Scherzi a parte Dopo il successo della scorsa edizione torna lo storico show che anche questa volta è condotto da Enrico Papi (57). Le puntate previste sono cinque più un «meglio di». Tra le vittime degli scherzi di stasera: Iva Zanicchi, Federico Fashion Style e Aldo Montano. La regia è ancora affidata a Roberto Cenci.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 San Andreas California: un devastante terremoto provoca il distacco della faglia di San Andreas, che marca l’incontro della placca nordamericana con quella pacifica. Il pilota di elicotteri Ray Gaines (Dwayne Johnson, 50) e l’ex moglie uniscono le forze per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.

Stasera su la 7 alle 21.15 NON È L’ARENA Tra una settimana, alle 23, si chiuderanno i seggi delle elezioni politiche, e dopo mesi di proclami e reciproche accuse, per le coalizioni in lizza sarà il momento di tirare le somme. Se ne parla nello studio di Massimo Giletti.

Stasera su TV 8 alle 21.30 L’OMBRA DELLE SPIE (G.B. 2020) di Dominic Cooke con Benedict Cumberbatch LMMM 1960. L’ingegnere inglese Greville Wynne viene contattato dai servizi segreti: approfittando dei suoi frequenti viaggi in Russia, dovrà trasformarsi in una spia per evitare una guerra nucleare.

Stasera su Nove alle 21.25 DICIAMOCI LA VERITÀ Continuano gli spettacoli teatrali di Ficarra & Picone: stasera è la volta di «Diciamoci la verità». I due siciliani stanchi guardano il mondo da seduti parlando con arguzia di politica e di surreali progetti del «Ponte sullo stretto».

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA (Usa ‘98) di S. Baird con T. Lee Jones LMMM Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiuto due omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 OPEN WATER 3 – CAGE DIVE (Australia 2017) di Gerald Rascionato con Joel Hogan LMM Tre amici si recano in Australia per girare un video sulle loro immersioni tra gli squali. Ma a causa di una grossa onda che ribalta la barca, rimangono soli in mezzo all’oceano.

Stasera su Iris alle 21.00 THE BLIND SIDE (Usa 2009) di J. Lee Hancock con Quinton Aaron, Sandra Bullock LMMMM Michael è un adolescente afroamericano abbandonato dai genitori. La famiglia benestante di Leigh Anne lo adotta e lo aiuta a sviluppare il suo talento per il football. Da una storia vera.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 UNA NOTTE CON LA REGINA (G.B. ‘16) con S. Gadon LMMM L’Inghilterra festeggia la sconfitta della Germania nazista. Le giovani principesse Elizabeth e Margaret convincono i sovrani a lasciarle partecipare a un ballo all’hotel Ritz, scortate da due guardie.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (1ª st., ep. 13) «Starnuto, punizione e Sissy Spacek» con Iain Armitage Medford è colpita da un’ondata di influenza. Terrorizzato dall’idea di ammalarsi, per proteggersi dal contagio Sheldon prende precauzioni estreme. Seguono 2 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 WINDSTORM – RITORNO ALLE ORIGINI (Ger. ‘17) di K. Von Garnier con Hanna Binke LMM Mika si reca con il suo cavallo in Andalusia nella tenuta di Pedro. Ma una volta sul posto scopre che la proprietà terriera rischia di chiudere per sempre: farà di tutto per salvarla

Stasera su Cine 34 alle 21.00 VIENI AVANTI CRETINO (It. 1982) di Luciano Salce con Lino Banfi, Ramona Dell’Abate LMM Uscito dal carcere per amnistia, Pasquale cerca, con l’aiuto del cugino Gaetano, di reinserirsi in società e trovare un lavoro. Ma ogni volta combina un disastro.