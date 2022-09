Sapete chi è Aldo Montano e sua moglie Olga e i figli Olimpia e Mario Jr

Al Grande Fratello Vip 2021, il campione di scherma Aldo Montano ha parlato del suo rapporto con la moglie Olga e del figlio Mario. L’atleta e olimpionico ha rivelato più che considera la moglie la persona importante della sua vita, sia a livello professionale che personale. “Senza di loro, non sarei dove sono”, ha confessato Montano, che ha vinto una medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. Ha proseguito: “Mia moglie mi ha spinto tantissimo. È stata la prima sostenitrice; è stata lei a spingermi a tirare di scherma in età avanzata. Lo devo a lei”. Per quanto riguarda l’adorabile, Montano ha ricevuto un regalo da Olga: una tutina per il loro figlio neonato Mario, di soli cinque mesi! Non solo, ma c’era anche un video messaggio di Olga per il marito: “Ciao amore.

L’atleta è uno dei protagonisti di questa serata e la sensazione è che la moglie possa essere coinvolta. “Io e lei ci siamo sposati in segreto in Siberia”, ha dichiarato l’ex di Antonella Mosetti alla settimana Chi . Aldo Montano è diventato padre per la prima volta nel 2017, mentre la seconda è stata pochi mesi fa, nel pieno della pandemia . L’atleta ha interpretato la nascita del figlio come un segno di grande coraggio e audacia da parte del figlio. E non ha tutti i torti, visto il momento storico complicato a causa della crisi sanitaria. “Non ci piacciono le cose facili”, ha detto. “Tu sei già molto coraggioso, perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico difficile”.

Aldo Montano, chi è la moglie Olga Plachina

Olga Plachina è una russa, giovanissima (è nata nel 1997) – non si sa nulla di più preciso sulla sua data di nascita – atleta e modella dal fascino mozzafiato. È nota al grande pubblico come moglie di Aldo Montano, uno dei più noti schermidori italiani. Lei è Katia: se le imprese sportive di Montano sono molto famose nel nostro Paese, lei non è da meno: è stata campionessa nei 400 metri. Poco si sa della vita sentimentale di Katia prima di Aldo Montano, suo marito. I due si sono conosciuti durante le Olimpiadi invernali del 2014 a Soči, in Russia, dove lei stava assistendo alle gare di un’amica. Inizialmente parlavano solo in inglese (lei è russa, lui italiano): è stato amore a prima vista, ma non si sono rivisti per un mese perché Katia aveva altro da fare. È intervenuto però “Cupido”: è stata Katia a farli conoscere.

È stato il campione di scherma Aldo Montano a ufficializzare la loro storia con una serie di foto pubblicate sui social media. Nel febbraio 2017 la coppia si è sposata con una cerimonia intima e privata in Siberia e nel marzo 2021 ha condiviso con il pubblico la grande gioia di diventare della piccola Olympia. Il matrimonio è arrivato dopo l’annuncio della gravidanza, “per regolarizzare il nostro rapporto”, ha dichiarato Montano a Verissimo. Il loro rapporto, nonostante le numerose critiche alla giovane età della ragazza (ha 16 anni in meno di Montano) è sincero. Ospite a Domenica Live, la ragazza ha dedicato un toccante messaggio al suo Aldo Montano, raccontando la loro storia: “Quando sono stata via con la mia famiglia per un mese, hai capito di amarmi: sei volato a Mosca e hai organizzato una cena romantica , e lì mi hai chiesto di sposarti. Tu sei tutto per me: Ho cambiato paese e lingua per te”.