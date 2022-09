Programmi Tv Stasera domenica 25 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Soliti ignoti – Il ritorno Oggi il game show condotto da Amadeus (60) è in onda con una puntata lunga che terminerà alle 22.40, quando Bruno Vespa darà il via alla maratona di «Porta a porta» dedicata ai risultati delle elezioni politiche. L’annunciata partenza di «Mina Settembre 2» slitta dunque a domenica 2 ottobre.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «Verità apparente» Callen (Chris O’Donnell, 52) e la sua squadra hanno l’incarico di proteggere un agente sotto copertura in grave pericolo. Ma qualcosa va storto e gli agenti vengono interrogati individualmente per scoprire cosa sia realmente successo. Intanto, Kilbride deve prendere una decisione difficile.

Stasera su Rai Tre alle 21.00 Il colpo del leone Léo Milan (Dany Boon, 56) è un paziente ricoverato in un ospedale psichiatrico, dove ripete a tutti di essere un agente segreto. Nessuno gli crede ma poi, quando la sua ragazza viene sequestrata, il dottore che lo ha in cura si impietosisce e lo aiuta ad evadere per correre in soccorso della rapita…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Speciale Quarta Repubblica Anche su Rete 4 è prevista una maratona elettorale in occasione del voto di oggi. Nicola Porro (52) anima una puntata speciale del suo talk di approfondimento che si protrarrà fino a notte fonda: solo un secondo dopo le 23 (ora di chiusura dei seggi) potranno essere diffusi i risultati dei primi exit poll.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Scherzi a parte Secondo dei cinque appuntamenti previsti (ci sarà anche un «meglio di») con lo show condotto da Enrico Papi (57). Anche stasera andranno in onda cinque scherzi registrati più quello realizzato nel corso della puntata. Tra le vittime, Veronica Gentili, che viene chiamata a soccorrere un gatto in difficoltà.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Skyscraper Will Sawyer (Dwayne Johnson, 50), ex agente dell’FBI con una protesi alla gamba sinistra, è a Hong Kong con la famiglia per testare i sistemi di sicurezza del grattacielo più alto del mondo. Una sera un commando di terroristi entra nell’edificio e scatena un incendio ai piani alti: Sawyer interviene…

Stasera su La 7 alle 21.15 G’OLÉ! di Tom Clegg Il film ufficiale dei Campionati del Mondo di calcio giocati in Spagna nel 1982, che si sono conclusi com’è noto con il trionfo della Nazionale italiana, trascinata dai gol dall’indimenticabile cannoniere Paolo Rossi.

Stasera su Tv 8 alle 20.45 OLANDA-BELGIO Allo stadio Johan Cruijff di Amsterdam si gioca una delle gare più interessanti dell’odierno turno di Nations League. Gli «arancioni» padroni di casa guidati dal Ct Louis Van Gaal ospitano il Belgio allenato da Roberto Martinez.

Stasera su Nove alle 21.15 VUOTI A PERDERE Ultimo appuntamento con Ficarra e Picone: stavolta tocca allo spettacolo «Vuoti a perdere» in cui i due comici siciliani prendono in giro le nostre manie, ma anche il vuoto che contraddistingue il nuovo millennio.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 ASHER (Usa ‘18) di M. Caton- Jones con Ron Perlman Asher è un ex membro del Mossad divenuto sicario professionista. Ormai giunto a termine della carriera e forse della sua stessa vita, l’uomo infrange un giuramento fatto da giovane.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 CURVE – INSIDIA MORTALE (Usa 2015) di Iain Softley con Julianne Hough In viaggio da sola per raggiungere alcuni amici, Mallory decide di dare un passaggio a uno sconosciuto. Ben presto la ragazza si rende conto che l’uomo è un assassino seriale…

Stasera su Iris alle 21.00 FUGA PER LA VITTORIA (Usa 1981) di John Huston con Sylvester Stallone Francia, 1941. Un gerarca nazista, patito di calcio, organizza una partita tra soldati tedeschi e prigionieri alleati. Tra questi ultimi c’è Hatch, che si rivela un ottimo portiere…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 UN SACCHETTO DI BIGLIE (Fr. ‘17) con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial Joseph e Maurice sono due fratelli ebrei che vivono nella Francia occupata dai nazisti. Ben presto i piccoli dovranno affrontare un lungo viaggio per sfuggire alla cattura.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (1ª st., ep. 16) «Asteroidi killer, Oklahoma e un congegno per eletrizzare i capelli» con Iain Armitage Sheldon perde il primo posto alla Fiera della scienza della Medford High School. Deluso, decide, di cambiare vita… Seguono altri 2 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 WINDSTORM 4 (Usa ‘19) di T. von Eltz con Luna Paiano Un brutto incidente in Spagna fa finire Mika in coma, mentre il suo cavallo Windstorm è traumatizzato e si rifiuta di mangiare. Con Windstorm fuori gioco il maneggio di nonna Maria Kaltenbach rischia di fallire.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FANTOZZI (It. ‘75) con Liù Bosisio, Paolo Villaggio Le tragicomiche avventure del ragionier Ugo Fantozzi, che conduce un’esistenza deprimente, diviso com’è tra un ambiente familiare squallido e una vita professionale costellata di umiliazioni.

Stasera su Rai 5 alle 21.00 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Seconda puntata della serie «Vita segreta dei cani» che illustra la varietà di razze del miglior amico dell’uomo. Subito dopo, Monica Ghezzi ci porta in Val di Zoldo (Belluno), territorio segnato dalla tragedia del Vajont.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI – OCEANO INDIANO con H. Keller, S. Rauch La MS Deutschland attraversa le acque dell’Oceano Indiano. Il capitano Paulsen, con Beatrice e il dottor Schröder, aiuta i passeggeri a risolvere i propri problemi di cuore. Tra questi un vecchio amico del capitano.

Stasera su Real Time alle 20.25 90 GIORNI PER INNAMORARSI: PRIMA DEI 90 GIORNI Dopo anni di incontri on line, Mike spera di piacere a Ximena anche dal vivo. Kim sospetta un sabotaggio. Gino e Jasmine sono felici; Caleb si scontra con la migliore amica di Alina.

Stasera su Giallo alle 21.10 VERA (11ª st., ep. 4) «As The Crow Flies» con Brenda Blethyn Un insegnante di scuola elementare viene trovato morto in fondo a una passerella costiera sul lato di una scogliera. L’apparenza è quella di un tragico incidente, ma Vera non crede sia andata così…

Stasera su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (9ª st., ep. 1) «Autoritratto di un assassino» con Peter Falk, Patrick Bauchau Colombo indaga sulla morte per annegamento di Louise, ex moglie del pittore Max Barsini, ora sposato con Vanessa. L’artista e la nuova compagna abitavano proprio accanto alla vittima.