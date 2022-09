Sapete chi è Jo Squillo? Biografia, età, compagno, marito, figli e vita privata

Jo Squillo è una cantante, showgirl e attivista italiana nota al pubblico per la sua carriera musicale e televisiva negli anni Ottanta e Nova soprattutto. Durante il Lockdown è stata protagonista di alcuni dj set in diretta su Instagram in compagnia di due manichini. È stata concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

Chi è Jo Squillo?

Nome: Jo Squillo

Jo Squillo Vero Nome : Giovanna Coletti

: Giovanna Coletti Data di nascita: 22 giugno 1962

22 giugno 1962 Segno zodiacale: Cancro

Cancro Età: 58 anni

58 anni Professione: cantante, showgirl, conduttrice e Attivista

cantante, showgirl, conduttrice e Attivista Luogo di nascita: Milano

Milano Altezza: 165 cm

165 cm Peso: 54 kg

Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibili

Nessun Tatuaggio visibili Profilo Instagram ufficiale: @jo_squillo

Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it

Jo Squillo, il cui vero nome alla nascita è Giovanna Coletti, è una cantante e italiana cantante nota al pubblico soprattutto per la sua carriera musicale e televisiva negli anni ’80 e ’90. È nata a Milano da una famiglia molto unita: infatti, i suoi genitori, Aldo Coletti e la madre di dieci anni più giovane di lui, erano una coppia affiatata che è rimasta insieme per 60 anni. La madre di Jo aveva una malattia degenerativa che l’aveva tenuta ritrovata per sei mesi prima di morire. Il padre fu colpito da un ictus che si trasformò in qualcosa di più grave, che ricordiamo come un tragico lutto che colpì Jo Squillo pochi giorni prima della loro partenza per L’Isola dei famosi 2019.

Jo Squillo è una famosa cantante italiana che ha iniziato la sua carriera nella musica punk all’età di 15 anni. La sua canzone più conosciuta è “Siamo donne nella classifica italiana dei singoli altri ed è stata seguita da molti altri successi, tra cui “La melodia delle stelle”, “Barcone river pull” e “Nuvole di carta” .

Jo Squillo e Gianni Muciaccia ‘e lavorano insieme dagli anni ‘0, creando di fatto un’importante collaborazione. Gianni Muciaccia è un ex frontman di un gruppo musicale punk (in questo ambiente è probabile che abbia conosciuto Jo) e in seguito è diventato un produttore discografico e art director di successo. Dal 1999 è anche direttore di TV Moda, programma in onda su Class TV condotto dalla stessa Jo Squillo.

Nel settembre 2020, durante il periodo di quarantena di Covid-19, Jo Squillo ha iniziato la sua prima sessione live su Instagram chiamata “In The House ha iniziato ad attrarre un grande seguito grazie al suo iniziato unico nella musica e nella danza. Dopo la sua prima sessione live, Jo Squillo è finita sulle prime pagine dei giornali dei a causa della popolarità acquisita così velocemente, anche se all’epoca non sapeva cosa stesse facendo. Da allora ha ballato quasi ogni giorno fino ad oggi, tenendosi occupata in attesa della fine del periodo di quarantena.

Jo Squillo ha esordito negli anni Ottanta all’interno del movimento punk italiano in un gruppo femminile, la Kandeggina Gang. Il suo talento fu confermato nel 1981 con la pubblicazione del suo primo album da solista Ragazza senza paura, che conteneva 16 canzoni punk rock. Negli anni successivi abbandona la scena punk per orientarsi verso lo stile new wave e disco pubblicando molte canzoni e partecipando al Festivalbar con il singolo I Love Muchacha: un brano di grande successo scritto in 4 lingue. Nel 1991 partecipa al Festival di Sanremo duettando con Sabrina Salerno in Siamo donne, un singolo di grande successo.