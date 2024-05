Ultimo conquista il pubblico del Concertone con una dedica emotiva: il video suscita commozione tra i fan

Nonostante una giornata segnata dal maltempo, il Concertone del Primo Maggio 2024 si è svolto con successo al Circo Massimo, culminando con l’esibizione di Ultimo che ha emozionato migliaia di fan. Artisti come Geolier, Rose Villain, Achille Lauro, Mahmood, e Tananai hanno riscaldato il palco, ma è stato il cantautore romano, Niccolò Morriconi, a lasciare il segno più profondo nella serata.





Dopo quasi due anni dal suo ultimo concerto al Circo Massimo nel luglio 2022, Ultimo ha fatto ritorno in grande stile, condividendo sui social la sua emozione. Prima dell’inizio del suo set, ha postato un’immagine che ricordava quella performance estiva, e successivamente ha condiviso momenti del concerto di maggio, mostrando la profonda connessione con il suo pubblico. Durante l’esecuzione del brano “Pianeti”, il cantautore ha lasciato che fossero i fan a cantare, creando un momento di unione e affetto travolgente.

Il rapporto tra Ultimo e i suoi fan è sempre stato di particolare intensità, un legame che si riflette nei testi delle sue canzoni e che trasforma ogni suo concerto in un evento memorabile. Questo è evidente anche dai numerosi commenti entusiasti su X (ex Twitter), dove i fan hanno condiviso le loro emozioni. “Praticamente ho avuto i brividi per tutti i 26 secondi di questa clip di Ultimo”, commenta un utente, testimoniando l’impatto emotivo della performance.

La serata è stata un trionfo non solo per Ultimo ma per l’intero evento, che ha visto il Circo Massimo trasformarsi in un vero e proprio teatro di passioni musicali. Con un post commovente, Ultimo ha ringraziato Roma e i suoi fan: “ROMA, sei e sarai sempre casa mia”, evidenziando quanto la città e il suo pubblico rappresentino per lui fonti di ispirazione e sostegno.

Questo evento non solo ha confermato il Circo Massimo come location ideale per grandi concerti, ma ha anche rafforzato il legame tra gli artisti e i loro fan, dimostrando come la musica possa unire le persone anche in condizioni meteorologiche avverse. Con una perfetta organizzazione e un cast di artisti eccezionali, il Concertone del Primo Maggio 2024 rimarrà impresso nella memoria dei partecipanti come una celebrazione della musica e dell’arte live.