Sapete chi è Enzo Miccio? Biografia, età, wedding planner, fidanzato e vita privata

Enzo Miccio è un personaggio televisivo, wedding planner e organizzatore di eventi. È entrare in matrimoni di lusso e lavora nel settore dal 2010. Enzo Miccio ha partecipato a diversi programmi della televisione italiana come Real Time, Discovery+ e Cortesie In Famiglia con Chiara Maci. Attualmente è il conduttore del programma Cortesie In Famiglia con Chiara Maci su Real Time TV.

Chi è Enzo Miccio?

Nome: Vincenzo Miccio

Vincenzo Miccio Età: 51 anni

anni Luogo di nascita : San Giuseppe vesuviano ( Napoli)

: San Giuseppe vesuviano Napoli) Professione: Wedding planner/ conduttore tv

Wedding planner/ conduttore tv Data di nascita : 5 Maggio 1971

: 5 Maggio 1971 Segno Zodiacale : Toro

: Toro Altezza : 178 cm

: 178 cm Peso: 70 kg

70 kg Tatuaggi: non disponibile

non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @enzomiccio

Enzo Miccio (o Vincenzo Miccio) è nato il 5 maggio 1971 a Napoli. È cresciuto a Milano dove ha studiato fashion design all’Istituto Europeo di Design. Dopo la laurea, ha avviato un’agenzia di produzione fotografica e video con il socio Angelo Garini. Nel 2001 ha lanciato la rivista di matrimonio “White sposa”. Enzo Miccio è un amante della bellezza e dell’arte in tutte le sue forme. Ama la musica classica, il teatro e l’opera…

Enzo Miccio è un esperto nel campo dell’organizzazione di eventi e ha una vasta esperienza come consulente per matrimoni, eventi sociali e spettacoli. Ha registrato diversi programmi con domande legate all’abbigliamento e alla moda, tra cui “Shopping Night” e “Wedding Planners”, trasmesso su Real Time. Nel 2008 ha pubblicato il libro “Il matrimonio che vorrei”, mentre nel 2010 è stato coautore con Carla Gozzi del libro di auto-aiuto “ma come ti vesti?”.

Enzo Miccio è uno dei volti più noti della TV, grazie anche alla sua partecipazione a diversi programmi. Ha fondato un’agenzia specializzata a Milano nel 2001. Dopo la givetta nel wedding planning, è diventato un noto della televisione, conducendo diversi programmi su Real Time e approdando su Rai 1 nel 2014 quando ha partecipato a Ballando con le stelle. Un anno dopo, nel 2015, ha preso posto nella giuria di Notti sul ghiaccio. Nel 2009 ha fondato la “Enzo Miccio Academy”, una scuola di moda e organizzazione di eventi. La sua comunicazione è curata dallo chef Giusi Battaglia”.