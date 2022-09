Sapete chi sono Gemelli di Guidonia: età, biografia, carriera, Edicola Fiore e nomi

I Gemelli di Guidonia sono un trio di fratelli napoletani che si esibiscono con il nome di Gemelli di Guidonia. Pacifico e Gino si esibiscono fin da bambini, mentre il fratello Eduardo si è unito a loro nel 1999. Come Effervescenelli Naturali, hanno avuto il loro primo successo con “In questo momento” nel 1998, prima di cambiare nome in Gemelli di Guidonia e partecipare a Edicola Fiore con Fiorello.

Nel 2000, freschi di vittoria al Tiburfestival, i tre fratelli si esibiscono in due occasioni davanti a Papa Giovanni Paolo II e si avvia poi una lunga collaborazione con la RAI. Sono stati, infatti, ospiti di Trasgressioni, Eros, Buone Notizie, Emozioni, Cristianità. Hanno debuttato in teatro nel 2006 con lo spettacolo È permesso? di Enrico Montesano sia come cantanti che come attori. Hanno partecipato, poi, al format I Raccomandati e cantato la colonna sonora del film Una cella in due. Il loro successo è proseguito con la collaborazione con Roberto Stellone in cui hanno dato vita a una storia incredibile che si è conclusa dopo 11 anni con un album intitolato Un’Epoca

Nel 2013, il duo comico noto come Pupazzoni ha raggiunto il successo di pubblico partecipando a Edicola Fiore e iniziando una fiorente collaborazione con diverse emittenti radiofoniche. In occasione del Festival di Sanremo 2019, Entra a far parte de L’altro Festival. Nel marzo 2021 scrivi e cantano la sigla del programma Ve ne siete mai accorti del comico Maurizio Battista. Infine, nel settembre 2021, hanno partecipato e vinto Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Vita privata dei Gemelli di Guidonia

Per quanto riguarda vita privata dei tre fratelli che compongono i Gemelli di Guidonia, non si hanno informazioni rispetto alla sfera sentimentale. Non è noto, quindi, se abbiano delle mogli, delle compagne oppure dei figli.