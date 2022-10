Programmi Tv Stasera giovedi 27 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Vincenzo Malinconico Seconda puntata Malinconico (MassimilianoGallo, 54) accompagna in questura il vicino

di casa, Giustino, preoccupato per la scomparsa

della moglie ucraina. Una ferita dell’uomo

insospettisce la polizia, che poi trova a

casa sua tracce di sangue. Giustino viene

arrestato e Malinconico lo difende.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Che c’è di nuovo Al via un nuovo programma di approfondimento che porta sulla scena fatti, persone e

storie rappresentative del cambiamento che

stiamo vivendo. Ilaria D’Amico (49) propone

monologhi, interviste e reportage che vengono

valutati da una sorta di giuria di cui

fanno parte giornalisti ed esperti.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Amore criminale Emma D’Aquino (56) racconta la storia di

Alessandra Musarra, uccisa a 30 anni il 6

marzo 2019 dal compagno, un ragazzo solitario

cresciuto con la madre non vedente,

che prima di Alessandra non aveva mai avuto

una storia d’amore. La donna muore al

culmine di una lite provocata dalla gelosia.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Perfino per un gentleman della televisione

come Paolo Del Debbio (64) non è facile raccontare

l’attualità italiana e internazionale

senza ricorrere a toni apocalittici. Il giornalista

e scrittore toscano ha appena pubblicato presso

Mondadori il suo nuovo romanzo, intitolato

«Il filo dell’aquilone».

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Anche quest’anno i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini (58) passeranno

tutte le feste, da Ognissanti a Natale

e Capodanno passando per l’Immacolata,

all’interno della Casa. Del resto nelle intenzioni

di Canale 5 la settima edizione dovrebbe

essere la più lunga di sempre.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Ghost in the Shell Sopravvissuta a un gravissimo incidente, l’ufficiale di polizia Mira Killan (Scarlett Johansson,

37) si è trasformata, grazie a un avveniristico

intervento chirurgico, in una creatura

metà cyborg e metà umana. Mentre dà la

caccia a criminale informatico, però, scopre

un clamoroso segreto del suo passato..

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA

Dall’aumento dell’inflazione

al caro energia, dalle polemiche

tra politici dello stesso

schieramento alla paura per

le minacce russe: sono tante

le cose di cui gli italiani farebbero

volentieri… piazza pulita.

Ne parla Corrado Formigli.

Stasera su Tv 8 alle 21.00 HJK – ROMA

Un impegno decisivo attende

la Roma di Josè Mourinho in

Europa League. A Helsinki I

giallorossi affrontano la formazione

fanalino di coda del

gruppo: solo con una vittoria

possono ancora cullare la

speranza di passare il turno.

Stasera su Nove alle 21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW

Quarta serata in compagnia

di Elettra Lamborghini e dei

PanPers. Anche stasera gli

artisti salgono sul palco con i

loro cavalli di battaglia. Tra

loro Dario Cassini, che è anche

uno dei concorrenti di «Ballando

con le stelle».

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TRESPASS (Usa 2011) di Joel

Schumacher con Nicolas Cage,

Nicole Kidman

Kyle Miller e la moglie Sarah

sono tenuti in ostaggio nella

loro villa da 4 criminali. Durante

una lunga notte di violenze,

tra i coniugi emergono inganni

e tradimenti del loro passato.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 PREMONITIONS (Usa 2015)

di Afonso Poyart con Anthony

Hopkins, Colin Farrell

L’agente Merriwether deve far

luce su una serie di omicidi e

chiede aiuto al dottor John

Clancy, ex psichiatra. I poteri

d’intuizione dell’uomo conducono

presto al killer, ma…

Stasera su Iris alle 21.00 ARMA LETALE (Usa 1987) di

Richard Donner con Mel Gibson,

Danny Glover

Alle soglie della pensione, l’agente

Roger Murtaugh si ritrova

a fianco lo scatenato collega

Martin Riggs. Un tipo così incontrollabile

da essere soprannominato

“arma letale”…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 CRIMINAL (Usa/G.B. 2016) di

Ariel Vromen con Ryan Reynolds,

Gary Oldman

L’agente della Cia Bill Pope, in

possesso di informazioni su

un imminente attacco terroristico,

viene ucciso. Per non

perdere i suoi ricordi, l’agenzia

chiede aiuto al dottor Franks…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 10050 CIELO DRIVE (Usa ‘16)

di John R. Leonetti con Adam

Campbell, Katie Cassidy

Quattro amici si riuniscono in

casa per una festa di addio. Ma

quella che doveva essere una

semplice serata si trasforma in

un incubo, dove i quattro lotteranno

per la propria vita…

Stasera su La 5 alle 21.10 LO STAGISTA INASPETTATO

(Usa 2015) di Nancy Meyers

con Robert De Niro

Jules Ostin, fondatrice di una

società di moda, decide di assumere

come stagista il sessantenne

Ben Whittaker. Dopo

le diffidenze iniziali, tra i due

nascerà una bella amicizia.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 MA CHE BELLA SORPRESA

(Italia 2015) con Frank Matano,

Claudio Bisio

Guido, professore di lettere,

viene lasciato dalla fidanzata

e va in crisi, finché non incontra

Silvia. Paolo, preoccupato per

la salute mentale dell’amico,

decide di chiamarne i genitori.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 RIGOLETTO

Il capolavoro di Verdi andato in

scena al Teatro alla Scala di Milano

lo scorso giugno con l’allestimento

di Mario Martone.

Dirige il Maestro Michele Gamba.

Nel cast, il baritono Amartuvshin

Enkhbat (Rigoletto) e il

soprano Nadine Sierra (Gilda).

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI «Namibia» con Francis Fulton-Smith,

Florian Silbereisen

Questa volta la nave fa rotta per

la Namibia. Tra i passeggeri ci

sono una nota attrice e due

donne che l’ufficiale a bordo,

Oliver Botten, si offre di accompagnare

a fare shopping a terra.

Stasera su Real Time alle 21.20 TIKTOK: PREDATORI E PREDE

La docuserie danese in sei parti

è incentrata sul caso di un uomo

accusato di aver adescato sui

social media e poi molestato e

stuprato più di 400 donne, per

lo più minorenni. Molte di loro,

tra le quali Diana Rasmussen,

hanno testimoniato.

Stasera su Giallo alle 21.10 MODERN MURDER – DUEDETECTIVE A DRESDA (1ª st.,

ep. 11) con Karin Hanczewski,

Martin Brambach

Durante un intervento sulle

rive dell’Elba, a Dresda, un

paramedico viene soffocato

mentre si trova sull’ambulanza.

E non è un attacco isolato…

Stasera su Top Crime alle 21.10 DELITTO A MONT SAINT-MICHEL

(Francia 2022) con Juliette

Lemonnier

Le indagini su un caso di omicidio

riportano il capitano Sophie

Maliquot nella regione del

Mont-Saint-Michel dove ha trascorso

parte dell’infanzia e dove

è sepolto suo padre.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 MISTER FELICITÀ (Italia 2017)

di e con Alessandro Siani

L’indolente Martino si è trasferito

in Svizzera, a casa della

sorella. Una serie di equivoci

lo porta a sostituire il

dottor Gioia, coach specializzato

nel trattare le persone

demotivate.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 SE LA STRADA POTESSE PARLARE

(Usa ‘18) con Stephan James,

KiKi Layne

Anni 70. Nel quartiere di Harlem,

a New York, Fonny viene

arrestato ingiustamente. La sua

ragazza, Tish, lotta per lui e per

il bimbo che ha in grembo contro

la discriminazione dei neri.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 CORTO CIRCUITO (Usa 1986)

di John Badham con Ally Sheedy,

Steve Guttenberg

Colpito da un fulmine durante

una presentazione, il robot

Numero 5 prende coscienza

di sé e del suo essere vivo. Ma

dovrà sfuggire alla polizia che

lo ritiene pericoloso.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ATTACCO AL POTERE (Usa ‘13)

di Antoine Fuqua con Gerard

Butler, Aaron Eckhart

Un gruppo di estremisti attacca

la Casa Bianca, prendendo

in ostaggio il presidente e il suo

staff. L’ex agente dei servizi

segreti Mike Banning è l’unico

che può salvare la Nazione…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 LA FINESTRA SUL CORTILE

(Usa 1954) di Alfred Hitchcock

con James Stewart

Immobilizzato in casa da una

frattura alla gamba, il fotoreporter

L.B. Jeffries osserva

dalla finestra i movimenti dei

vicini. Il comportamento di

uno di loro lo insospettisce…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR «Live 1»

Dal Teatro Repower di Assago,

Francesca Michielin dà il via

ai Live Show, la vera e propria

gara in diretta. I concorrenti

sono divisi in 4 squadre da tre

artisti ciascuna, capitanate da

Ambra Angiolini, Dargen D’Amico,

Fedez e Rkomi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI (3ª st., ep. 3) «Uomini

d’onore» con L. McIntyre

Spartacus stringe un patto con

una banda di predoni per assicurare

cibo e rifugio ai suoi

uomini. Nel frattempo, Tiberio,

figlio di Crasso, prende una decisione

fatale… Segue ep. 4

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (4ª st., ep. 13) «I cavalierirossi» con D. Hasselhoff

Un gruppo di ex guarda-spiaggia

ha organizzato una rimpatriata

che degenera però in

rissa. Intanto la nipote di Ben,

che è incinta, entra in travaglio

sulla spiaggia: Mitch deve

aiutarla. Segue ep. 14.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (2ª st., ep. 9) «La legge del più forte» con Tomer

Sisley, Helene de Fougerolles

Hélène decide di indagare sulla

morte di un’amica ed ex collega,

venuta a Parigi per testimoniare

in un processo. Balthazar

sta diventando paranoico. Segue

episodio 10 «Delirio».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MUSSOLINI HA FATTO ANCHE COSE BUONE?

Un’indagine sui falsi storici

costruiti intorno al ventennio

fascista e a Benito Mussolini.

Luoghi comuni che hanno

radici nei metodi di propaganda

dell’epoca, la “fabbrica del

consenso” ideata dal Duce.

