Programmi Tv Stasera giovedì 8 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Purché finisca bene «Diversi come due gocce d’acqua» Gaetano (Alessio Lapice, 31), rampollo di una nobile famiglia, deve lasciare Napoli per trasferirsi a Francoforte, dove lo attende un lavoro deciso dal padre. Prima della partenza, però, investe la bella Sharon (Chiara Celotto) distruggendo così l’auto d’epoca della sua defunta madre.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Che c’è di nuovo Si rinnova l’appuntamento con Ilaria D’Amico (49) e il suo programma di approfondimento ideato dall’ex «Iena» Alessandro Sortino. In studio una «giuria» composta da quattro ospiti fissi tra giornalisti e esperti per parlare dei fatti della settimana con argomenti che spaziano dalla politica alla cronaca.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Brian Banks-La partita della vita La storia vera del giocatore di football americano Brian Banks (Aldis Hodge, 36): a soli 17 anni, quando già ha lasciato intravedere il suo talento, finisce in prigione perché ingiustamente accusato di stupro. Dopo cinque anni di carcere viene scarcerato e riabilitato, e cerca di coronare il sogno di giocare nella Nfl…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 The Terminal Viktor Navorski (Tom Hanks, 66), cittadino della Krakozhia, si trova all’aeroporto di New York mentre nel suo Paese è in atto un colpo di Stato. Quando gli viene negato il visto d’ingresso negli Stati Uniti, l’uomo non può tornare in patria e neppure uscire dall’aeroporto. Così il terminal diventerà la sua casa.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Incastrati Episodi 4, 5, 6 Padre Santissimo, scoperto il legame fra Salvo (Salvo Ficarra, 51), Valentino (Valentino Picone, 51) e il vicequestore Scalia, decide di non ucciderli allo scopo di sfruttarli per carpire le novità sulle indagini. Il giorno dopo i due vanno con Agata in commissariato e qui vengono riconosciuti…

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Point Break Johnny (Luke Bracey, 32) è un ex atleta di sport estremi che ha interrotto la sua carriera dopo la morte di un amico durante una gara di motocross. Il giovane si unisce all’FBI catturare una squadra di rapinatori che come lui sono specialisti di sport estremi: per catturarli dovrà entrare nella loro banda.

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Cronaca, politica ed economia si intrecciano nel racconto dell’attualità proposto da Corrado Formigli. Accanto a temi consueti come le polemiche politiche e la guerra in Ucraina, riflettori puntati sui più recenti casi di cronaca.

Stasera su TV 8 alle 21.15 X FACTOR «La finale» Dal Mediolanum Forum di Assago, Francesca Michielin presenta l’ultimo Live, la finalissima che decreterà il vincitore. La serata è composta da tre manche a eliminazione. La scorsa edizione è stata vinta da Baltimora.

Stasera su Nove alle 21.25 IL CASO YARA Seconda puntata dello speciale «Sulle tracce dell’assassino: Il caso Yara». Al racconto partecipano esponenti delle forze dell’ordine, criminologi, esperti di DNA e giornalisti che all’epoca seguirono il caso della morte di Yara Gambirasio.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 DEEP IMPACT (Usa 1998) di Mimi Leder con Morgan Freeman, Téa Leoni Una cometa sta per colpire la Terra. Il presidente americano invia degli astronauti nello spazio per tentare di deviarla. Intanto la popolazione mondiale trattiene il respiro…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 ALIEN: COVENANT (Usa/G.B. ‘17) con M. Fassbender A causa di un’esplosione, l’astronave Covenant, capitanata dall’androide Walter, si ritrova su un’isola apparentemente deserta. Ma presto i superstiti devono lottare contro orribili creature.

Stasera su Iris alle 21.00 ARMA LETALE 4 (Usa ‘97) di R. Donner con Mel Gibson Gli inseparabili poliziotti Riggs e Murtaugh sono alle prese con un traffico di immigrati clandestini, controllato da un’organizzazione criminale cinese. Ma i loro guai non finiscono qui…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 DON’T SAY A WORD (Usa 2001) di Gary Fleder con Michael Douglas New York. La figlia di Nathan Conrad, un famoso psichiatra, viene rapita: i responsabili vogliono che lui scopra un codice celato nella mente disturbata di una paziente.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 ANARCHIA – LA NOTTE DEL GIUDIZIO (Usa 2014) con Zoë Soul, Carmen Ejogo Gruppi organizzati si preparano ad affrontare la notte della “purificazione”, quando ogni atto illegale rimane impunito. Eva, Cali, Shane, Liz e Leo cercano di proteggersi a vicenda.

Stasera su La 5 alle 21.10 LOVE ACTUALLY – L’AMORE DAVVERO (G.B. ‘03) di Richard Curtis con Hugh Grant Sullo sfondo di una Londra natalizia, si dipanano alcune vicende amorose: due anziani coniugi; un bambino e il patrigno; il primo ministro e la segretaria; due giovani sposi.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 MEDITERRANEO (Italia 1990) di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono Seconda guerra mondiale: otto militari italiani vengono spediti su un’isola dell’Egeo. Fuori dal mondo per tre anni, dimenticano la guerra e familiarizzano con la popolazione.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 GISELLE Va in scena il balletto, in due atti, su musica di Adolphe- Charles Adam e coreografia di Carla Fracci, alla quale lo spettacolo è dedicato. Michele Satriano è un Albrecht romantico e possente, Susanna Salvi è Giselle. Dirige Kevin Rhodes.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 STASERA TUTTO È POSSIBILE Stefano De Martino dà il via alla seconda serata di divertenti sfide tra vip. In questa puntata partecipano, tra gli altri, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Andrea Pucci, Katia Follesa, Pamela Camassa, Jake La Furia.

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE Bethany è una consulente molto apprezzata, ma ora ha preso talmente tanto peso che non può più lavorare. Il dottor Now ha accettato di aiutarla. Il primo passo è trovare un modo per fermare la sua ossessione per il cibo.

Stasera su Giallo alle 21.20 UN FELICE NATALE IN STILE MURDOCH (Can. ‘15) con Yannick Bisson, Thomas Craig Il detective Murdoch deve indagare sull’omicidio di un ricco benefattore e sul furto di regali per bambini durante un evento di beneficenza. I suoi sospetti ricadono sul socio della vittima.

Stasera su Top Crime alle 21.10 HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO (1ª st., ep. 1) «Il pensionamento» con J. Seymour Dopo aver subito una rapina, la professoressa in pensione Harriet Wild, detta “Harry” si trasferisce dal figlio detective Charlie. Scopre così di avere talento per le indagini. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 CETTO C’È SENZA DUBBIAMENTE (It. ‘19) con Antonio Albanese, Nicola Riganese Cetto, che vive felicemente in Germania, viene richiamato in Italia dalla zia che lo ha cresciuto, perché ha un segreto da rivelargli. Cetto scopre così di essere l’erede di un principe.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (It. ‘66) di Sergio Leone con Clint Eastwood Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri stringono un’alleanza per trovare un carico di lingotti d’oro. Sono Joe ”il buono”, Tuco ”il brutto” e Sentenza “il cattivo”.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO (Italia 2019) di e con Alessandro Siani Arturo, impresario teatrale in difficoltà, si occupa di Gioele e Rebecca, due bambini ricevuti “in eredità”. Quando scopre che Gioele è dotato di superpoteri, farà di tutto per proteggerlo.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 PRIDE AND GLORY – IL PREZZO DELL’ONORE (Usa 2008) con Colin Farrell Il detective Tierney indaga sulla orte di alcuni colleghi durante un fallito raid antidroga. Intanto, l’agente Egan è sulle tracce di Angel Tezo, il narcotrafficante scampato all’arresto.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 THE BOX (Usa 2009) di Richard Kelly con James Marsden, Cameron Diaz Una giovane coppia riceve una scatola di legno con un pulsante rosso. Se decideranno di premerlo, otterranno un milione di dollari ma uno sconosciuto verrà ucciso.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR «Finale» Dal Mediolanum Forum di Assago Francesca Michielin presenta l’ultimo attesissimo e intensissimo Live che decreterà il vincitore di questa edizione. La serata è in 3 manche a eliminazione. La scorsa edizione è stata vinta da Baltimora.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 S.W.A.T. (1ª st., ep. 3) «Corrieri della droga» con S. Moore Il nuovo arrivato Jim Street continua a mettere a repentaglio il suo posto nella squadra di Hondo; intanto il team dà la caccia a un trafficante di droga che usa gli immigrati come corrieri. Segue ep. 4 «Cause perse».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (5ª st., ep. 3) «Troppo bello per essere vero»con David Hasselhoff, Wendie Malick Gayl e Mitch decidono di risposarsi, ma la cerimonia salta per un imprevisto. Caroline rischia di annegare durante una missione di salvataggio con Logan. Segue ep. 4 «Il rally di Baja».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (4ª st., ep. 3) «In apparenza» con Tomer Sisley, Constance Labbé Balthazar e Camille indagano sul rapimento della piccola Anaïs. Ma mentre l’arresto del sospettato ha un tragico esito, i due si rendono conto che… Segue ep. 4 «Natura morta».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MOMENTI DI GLORIA – STORIE DI CALCIO MONDIALE Protagonista dei momenti di gloria del 1962 è Garrincha, soprannome che significa “passero” del calciatore brasiliano Manoel Francisco dos Santos. Ai Mondiali in Cile l’ala destra sarà la stella assoluta.

Programmi Tv su Rai 1

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.45 OMAGGIO DI PAPA FRANCESCO ALLA STATUA DELL’IMMACOLATA

16.30 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ SFIDA MONDIALE

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 PURCHE FINISCA BENE

23.35 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG2

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I. T

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.20 CHE C’È DI NUOVO

23.55 BAR STELLA

Programmi TV su Rai Tre

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 BRIAN BANKS – LA PARTITA DELLA VITA

23.15 100 OPERE D’ARTE TORNANO A CASA

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.40 NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 THE TERMINAL

0.25 DELITTO PERFETTO

Programmi TV su Canale 5

14.10 TERRA AMARA

14.45 LA MAGIA DEL NATALE

16.30 GRANDE FRATELLO VIP

16.40 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 INCASTRATI

23.15 STATION

Programmi Tv su Italia 1

13.20 SPORT MEDIASET Tg

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 POINT BREAK

23.35 AMICI PER LA MORTE

1.45 I GRIFFIN

Programmi TV su La 7

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 STORIE DI UN REGNO

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PIAZZA PULITA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

1.50 ARTBOX

2.30 L’ARIA CHE TIRA

Programmi TV su Tv 8

14.00 UNA SORPRESA SOTTO L’ALBERO

15.45 SOTTO IL SEGNO DEL NATALE

17.30 UN BIGLIETTO PER NATALE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.20 ANTE FACTOR

21.15 X FACTOR

24.00 NON È UN’ALTRA STUPIDA COMMEDIA AMERICANA

Programmi TV su Nove

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 SULLE TRACCE DELL’ASSASSINO: IL CASO YARA

23.35 MIRACOLI DAL CIELO

Programmi TV su Mediaset 20

13.15 CHICAGO FIRE

16.30 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 DEEP IMPACT

23.40 IL MONDO PERDUTO – JURASSIC PARK

Programmi TV su Rai 4

11.05 FLASHPOINT

12.30 SENZA TRACCIA

14.00 ESCOBAR

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 STREGHE T

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 ALIEN: COVENANT

23.25 ALIEN 3