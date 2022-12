Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 9 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Il bisogno di uno scambio profondo, affettivo e/o sessuale è molto presente per te oggi. Tuttavia, sarai anche molto concentrato sul tuo potere personale. Cerca di vivere lo scambio con profondità, ma anche senso del limite e rispetto per la tua individualità e quella dell’altro. Più responsabilità anche nel donare e condividere con chi ha bisogno.

TORO

Venere, il suo sovrano, riceve le vibrazioni agevolate da Plutone. Sei stato incoraggiato ad approfondire le collaborazioni, il matrimonio e la vita sociale, e questo ora si adatta bene alle tue visioni e ai tuoi piani per il futuro, così come ai tuoi principi. Cerca la trasformazione insieme all’altro. Buon momento per reindirizzare e riformulare le relazioni e come scambiare con gli altri.

GEMELLI

Le forze psicologiche e subconsce sono mobilitate oggi affinché tu possa apportare i cambiamenti necessari alla tua routine, al lavoro e alla salute. In particolare, il tuo senso del valore al lavoro deve essere trasformato. Cerca anche di essere onesto per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la risoluzione di controversie e problemi. In salute, cerca di ascoltare di più ciò che dice il tuo intuito.

CANCRO

Oggi è un buon giorno per te per trovare un equilibrio tra romanticismo e stabilità nelle relazioni. Essendo in una relazione già consolidata, questo è un buon momento per salvare ciò che porta gioia nella vita della coppia. Essendo single, cerca di vivere storie d’amore con profondità emotiva. Potenziamento personale e anche nello scambio con gli altri.

LEONE

Le relazioni personali e familiari subiscono una trasformazione facilitata. Le questioni pratiche devono essere risolte ei tempi sono maturi per questo. Anche per vedere le relazioni personali e familiari con più realismo, senso critico e senso del limite, anche amando profondamente. Ordinamento emotivo e pragmatico.

VERGINE

Plutone ha lavorato sul tuo senso di approfondire il tuo potere personale e oggi questo influenza le tue relazioni, comunicazioni e idee. Cerca di approfondire quando comunichi, ma senza perdere l’equilibrio o il senso dello scambio. Parlerai con molto più magnetismo e correttezza. Necessità di adeguatezza e trasformazione dei modelli di relazione.

BILANCIA

Venere, il suo sovrano, riceve le vibrazioni agevolate da Plutone. In particolare, vengono mobilitate questioni materiali e finanziarie, talenti e valori. Questo è un buon momento per guardarsi dentro onestamente e capire quali problemi emotivi devono essere trasformati per avere progressi materiali. La tua forza personale sarà grande e dovresti dare il benvenuto e fare più affidamento sul tuo senso di autostima.

SCORPIONE

Abbiamo Venere nel tuo segno (solare o nascente) in aspetto con il tuo sovrano, Plutone. Sei incoraggiato a valorizzarti di più abbattendo schemi mentali induriti e trasformando la tua visione del mondo. Questo senso di autostima ti chiede di comunicare la tua tipica profondità con onestà. Autovalutazione che va condivisa e comunicata.

SAGITTARIO

Hai attraversato un processo molto importante di rivalutazione delle relazioni e della vita materiale. La tua naturale disposizione entusiasta può portarti ad accettare molte cose senza riflettere e il momento ti porta l’introspezione e l’acuta intuizione per sentire prima. Si sta lavorando sul tuo senso di autostima e questo ti rende più facile vedere meglio le persone, le partnership e la situazione finanziaria come dovresti.

CAPRICORNO

Plutone nel tuo segno (solare o ascendente) ti ha fatto passare attraverso una grande decostruzione e ricostruzione di te stesso da parametri più profondi. Ciò ti consente di rivalutare le relazioni oggi, in particolare le amicizie, i gruppi, le cause e la vita online. Sarà più facile selezionare meglio, ma scambiare in profondità con coloro che sentono davvero di doverlo fare.

ACQUARIO

Oggi ti porta un senso di trasformazione, soprattutto nel senso del valore professionale. Le forze psicologiche e subconsce vengono mobilitate in modo da assumere maggiormente il tuo valore come professionista e cambiare l’immagine che proietti là fuori. Si lavora anche sul tuo senso di autorità, ma con il lato intenso e accogliente di Venere in Scorpione. Autorità con amore.

PESCI

Oggi ti favorisce ad essere più guidato dai tuoi principi, convinzioni e fede, ma con un senso critico e realistico. Gruppi, amicizie e ideali alternativi possono essere molto utili per credere di più nella vita, nelle persone e nei loro principi. Le relazioni richiedono un po’ di libertà e onestà. Cerca i tuoi valori più sublimi e attieniti a loro.