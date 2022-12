Paola Saluzzi chi è? Marito e figli

A Oggi è un altro giorno, il salotto del primo pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone come conduttrice, Paola Saluzzi ospite oggi 8 dicembre 2017. La giornalista e conduttrice ha sposato Gabriele Romagnoli, ex direttore di Raisport dal 2016 al 2018.

Sembra che Paola Saluzzi, conduttrice televisiva italiana, abbia una vita privata affascinante. In questo articolo scopriremo molte cose sulla conduttrice e sulla sua storia personale, dando un’occhiata ad alcuni segreti di bellezza e curiosità. Ha una strana voce graffiante, dovuta alla presenza di palle di pelo nelle corde vocali. L’hanno curata con l’omeopatia con notevole successo. La donna è vegetariana, ma ogni tanto fa un’eccezione alla dieta per mangiare pesce. Le piacciono molto anche la pasta e i dolci: non potrà fare a meno di pane e cioccolato. Ha rivelato di aver avuto rapporti sessuali al telefono con un ex fidanzato. Nel 2015 è stata sospesa da Sky per aver fatto un commento negativo su Fernando Alonso, che ha definito “invidioso e arrogante”. Per mantenere lucidi i suoi folti capelli, diluisce un po’ di shampoo in un bicchiere d’acqua prima di risciacquarlo.

Paola Saluzzi è sposata? Il matrimonio segreto a New York!

Si è sposata 11 anni fa e si è separata due anni dopo. Dopo aver divorziato nel 2000, l’anno successivo si è ricongiunta con il marito, il giornalista Gabriele Romagnoli, a New York. A Oggi ha raccontato: “Ci siamo sposati! L’abbiamo fatto nel municipio di New York, al City Clerk, con un solo conoscente come testimone, e in mezzo a tante persone di etnie ed età diverse. Abbiamo chiesto al Comune di regolarizzare la nostra unione nello stesso momento, e tutti ci hanno fatto gli auguri e ci hanno detto “grazie, grazie!”… Se si fa sul serio, è necessario un matrimonio. Eravamo entrambi abbastanza maturi per prendere un impegno.