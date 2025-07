Mauro Coruzzi, noto come Platinette, è stato nuovamente ricoverato per sottoporsi a un intervento cardiaco. L’operazione mira a prevenire ulteriori episodi di ictus

Mauro Coruzzi, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte Platinette, si trova nuovamente in ospedale. L’opinionista televisivo ha condiviso la notizia attraverso il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto che testimonia il suo ricovero. Secondo quanto emerge dal post, si sottoporrà a un intervento al cuore per ridurre il rischio di ictus, un problema che lo ha già colpito in due occasioni negli ultimi anni, l’ultima volta a febbraio 2023.





La fotografia condivisa da Coruzzi mostra una stanza d’ospedale e un foglio su cui sono riportati il suo cognome, la data del 9 luglio e l’indicazione dell’intervento programmato: la chiusura dell’auricola. Questa procedura, di natura cardiologica, è spesso utilizzata per prevenire la formazione di coaguli che potrebbero causare ictus. La scelta di sottoporsi a questa operazione arriva dopo un percorso di recupero lungo e complesso, iniziato con il primo ictus nel 2023.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista DiPiù, Coruzzi aveva raccontato nel dettaglio il drammatico episodio che lo ha colpito a febbraio. “Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. Sono rimasto lì per terra, senza potermi muovere, certamente ore”, aveva dichiarato. A trovarlo e a chiamare i soccorsi era stata la sua colf, che si era accorta della situazione e aveva agito prontamente. Questo secondo ictus si è verificato a distanza di due anni dal primo episodio, avvenuto nel 2021, che già allora aveva avuto un impatto significativo sulle sue capacità motorie.

Il primo ictus del 2023 aveva costretto Coruzzi a un lungo ricovero ospedaliero e a un percorso riabilitativo impegnativo. Nei mesi successivi, l’opinionista aveva dovuto affrontare difficoltà nel camminare e altre limitazioni fisiche, ma non aveva mai perso la determinazione di migliorare. In una delle sue dichiarazioni più toccanti, aveva esortato chiunque si trovi in situazioni simili a non abbandonare mai la speranza: “Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare”.

Un post condiviso da Mauro Coruzzi "Platinette" (@platimauro_o_mauroplati)



L’intervento programmato per la chiusura dell’auricola rappresenta un passo importante nella prevenzione di ulteriori complicazioni. Questo tipo di procedura è mirata a ridurre il rischio di coaguli sanguigni che potrebbero causare nuovi episodi di ictus ischemico. Sebbene i dettagli tecnici dell’operazione non siano stati resi noti nel post Instagram di Coruzzi, l’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità della sua vita e prevenire eventuali ricadute.

Negli ultimi anni, Mauro Coruzzi ha continuato a essere una figura amata nel panorama televisivo italiano, grazie alla sua personalità brillante e al suo contributo come opinionista in numerosi programmi. Tuttavia, la sua salute ha rappresentato una sfida significativa, portandolo a condividere pubblicamente momenti di vulnerabilità e riflessione. Attraverso i suoi aggiornamenti sui social media, ha dimostrato una grande trasparenza nei confronti del suo pubblico, che lo segue con affetto e attenzione.

Il ricovero attuale segna un nuovo capitolo nella battaglia personale di Coruzzi contro le conseguenze degli ictus subiti. La sua decisione di affrontare un intervento chirurgico dimostra ancora una volta il suo coraggio e la sua determinazione a prendersi cura della propria salute. I fan e i colleghi del mondo dello spettacolo hanno già iniziato a esprimere il loro sostegno attraverso messaggi sui social media, augurandogli una pronta guarigione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni post-operatorie, resta vivo l’augurio che questa operazione possa rappresentare un punto di svolta positivo per Mauro Coruzzi e per il suo percorso verso una salute migliore.