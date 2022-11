Programmi Tv Stasera lunedi 7 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.15 Tutto per mio figlio Campania, 1996. Raffaele (Giuseppe Zeno,46) è un allevatore che vende i suoi prodotti

nei mercati rionali. Sposato con Anna e

padre di quattro figli, decide di opporsi alla

camorra che impone il pizzo a lui e ai suoi

colleghi. A questo scopo, crea un sindacato

che collabora con le forze dell’ordine.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 School of Mafia Alla morte del boss Frankie, gli altri capi della mafia newyorkese cercano un accordo per

gestire il potere. Ma hanno tutti lo stesso problema:

nessuno dei loro figli intende seguire

le orme dei padri. I genitori decidono allora

di spedirli in Sicilia: ci penserà don Turi (Nino

Frassica, 71) a trasformarli in perfetti mafiosi…

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Report A 25 anni dalla prima edizione Sigfrido Ranucci

(61) riparte con nuove inchieste. Spazio

alla sanità, alla crisi energetica, alle lobby

del calcio e a molto altro. Si parte dal caso

di Tim, gigante della telefonia che si trova

sommerso dai debiti e con i dipendenti in

contratto di solidarietà ormai da anni.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Quelle appena trascorse sono state settimanedi fuoco per Giorgia Meloni: con la sua nota

competenza in ambito politico, Nicola Porro

(53) ripercorre le fatiche della neopremier per

formare il governo e riassume le prime battaglie

che dovrà sostenere per tranquillizzare

i cittadini, spaventati da guerra e carovita.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip L’ottava settimana all’interno della Casa di Cinecittà comincia per i «vipponi» con un’altra

lunga puntata in prima serata condotta

da Alfonso Signorini insieme con le opinioniste

Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Lo

spazio riservato ai commenti pubblicati sui

social network è curato da Giulia Salemi (29).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Operazione 6/12 – Attacco… Helsinki, 6 dicembre. Mentre è in corso la cerimonia per celebrare l’indipendenza della

Finlandia, un commando terroristico assale

il Palazzo presidenziale e prende parecchi

ostaggi. L’ufficiale dei servizi segreti

Markus Tanner (Jasper Paakkonen, 42) entra

subito in azione, ma la situazione è critica…

Stasera su La 7 ale 21.15 GREY’S ANATOMY (18ª st.,

ep. 3) «Un caldo infernale» con

Ellen Pompeo, Chandra Wilson

Addison Montgomery torna a

Seattle, per effettuare il primo

trapianto uterino al mondo. Ma

ha bisogno di Meredith. Segue

episodio 4 «Con un piccolo

aiuto dai miei amici».

Stasera su Tv 8 alle 21.30 GOMORRA 4 – LA SERIE

con Salvatore Esposito

Enzo «Sangueblu» è in fuga

da Capaccio che vuole vendicare

la morte di suo fratello.

Genny si interroga sulla scelta

di lasciare Secondigliano nelle

mani di Patrizia. I problemi con

i Levante non sono risolti.

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY

Francesco Panella approda per

la prima volta a Tel Aviv (in

Israele) dove incontra tre italiani

che vivono in quella città. Da

quest’anno un voto va anche

al primo impatto: cioè viene

giudicata la prima impressione

che suscita la location.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 MAD MAX: FURY ROAD (Austr./

Usa 2015) di George Miller

con Tom Hardy

Dopo aver vendicato la morte

della famiglia, Max lascia il

corpo di polizia. Ma ora deve

sopravvivere a dei feroci guerrieri

che abitano in lande postapocalittiche

del Paese.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 G.I. JOE – LA VENDETTA (Usa

‘12) con Channing Tatum

Dopo aver sterminato la squadra

di Duke, i Cobra tengono

sotto scacco le potenze mondiali

con nuove armi di distruzione.

A contrastare la minaccia

viene chiamato il generale

Joseph Colton.

Stasera su Iris alle 21.00 RADIOACTIVE (G.B./Fr./Usa

2019) di Marjane Satrapi con

Rosamund Pike

La vita della scienziata polacca

Marie Curie, vincitrice due volte

del Premio Nobel per la fisica.

Dal trasferimento a Parigi,

all’incontro con Pierre, fino alla

scoperta della radioattività.

Stasera su Rai Movie alle 21.20 THE HATEFUL EIGHT (Usa

2015) di Quentin Tarantino con

Samuel L. Jackson

Il cacciatore di taglie John Ruth

e la sua prigioniera Daisy Domingray

sono diretti a Red Rock.

Ma una tempesta di neve li

blocca in una stazione di cambio

sperduta tra le montagne.

Stasera su Italia 2 alle 21.20 DUNCANVILLE (2ª st., ep. 9)

«Restan nel posto in cui vivi!»

Duncan si rifiuta di fare un test

di accesso al college. L’arrivo

dello zio Stan, nullafacente,

peggiora la situazione e costringe

Duncan a fare esperienza di

ciò che significa non avere un

futuro… Segue ep. 10.

Stasera su La 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: LA PROMESSA (Ger. ‘18) di con

Eva-Maria Grein von Friedl

Amy si è trasferita con il marito

John alle isole Scilly per gestire

la fattoria dei nonni. Le cose

però non vanno bene e John

torna alla Plymouth University.

Il matrimonio ne risente…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 TU LA CONOSCI CLAUDIA?

(It. 2004) di Massimo Venier

con Paola Cortellesi

In crisi con il marito Giovanni,

Claudia comincia a vedersi con

Giacomo, un uomo che si è

separato dalla moglie. Intanto,

anche il tassista Aldo sembra

aver perso la testa per lei.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 TAKEAWAY (It. ‘21) di R. Carbonera

con C. Antonelli

Maria si lascia convincere da

Johnny, suo fidanzato e preparatore

atletico, a fare uso

di sostanze dopanti. Intanto

incontra Tom, un atleta al

quale Johnny ha rovinato salute

e carriera.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO: GIOVANI AMORI

(Ger. 2019) con Philipp Danne,

Liza Tzschirner LMM

Mentre esplora una zona della

foresta, Jonas incontra Julian:

il ragazzo vuole trasformare un

capanno abbandonato in una

casa accogliente.

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE

Protagonista di questo episodio

è Krystal. La giovane, dopo

anni di abusi, si è letteralmente

buttata sul cibo. Un

tempo, per lei mangiare rappresentava

una forma di protezione,

ma ora questa sua

scelta rischia di ucciderla.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI MURDOCH (6ª

st., ep. 4) «Il mio nome è Sherlock

Holmes» con Yannick Bisson

Murdoch è sulle tracce di una

banda di rapinatori armati. Un

giovane, che dice di essere

Sherlock Holmes, si offre di

aiutarlo nelle indagini. Ma

Murdoch è sospettoso…

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (3ª st., ep. 8)

«Velocità assassina» con David

Caruso, Emily Procter

Un uomo viene ucciso con il

cerchione di una ruota fuori

da un locale. Le indagini portano

Horatio e il suo team a

indagare nel mondo dello

speed dating. Segue ep. 9.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL MAMMONE (It. ‘22) con Angela

Finocchiaro, Diego Abatantuono,

Andrea Pisani

Nonostante i suoi 35 anni e

l’indipendenza economica, Aldo

vive ancora a casa con i genitori.

Ma stanchi della situazione,

i due useranno ogni mezzo

possibile per “cacciarlo”…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 1917 (G.B. ‘19) di Sam Menmdez

con George MacKay, Dean- Charles Chapman

William e Tom, soldati britannici,

affrontano i momenti più

crudi della Prima Guerra Mondiale:

intraprenderanno una

pericolosa missione per salvare

1.600 uomini dalla morte.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HEIDI (Ger./Svizzerra 2015)

con Anuk Steffen, Bruno Ganz,

Quirin Agrippi

Heidi vive i giorni più felici

della sua infanzia in una baita

sulle Alpi svizzere assieme al

nonno. Ma la spensieratezza

termina quando la zia la richiama

a Francoforte e…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 VIAGGIO IN PARADISO (Usa

‘11) con Mel Gibson, Dolores Heredia,

Kevin Hernandez

Mentre cerca di varcare il confine

tra Usa e Messico, un

criminale viene arrestato e

rinchiuso in un carcere duro.

Troverà la via della legalità

grazie a un bimbo di 10 anni…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 IL BUNKER (Usa 2021) di Ali

LeRoi con Derek Luke

L’economia americana è collassata

e regna l’anarchia.

Greg e Helen Taylor si rifugiano

con la famiglia nel bunker

di un vicino. Ma quando le

scorte iniziano a scarseggiare,

all’interno la tensione cresce…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 MASTERCHEF USA

I concorrenti giunti in finale

devono preparare due antipasti

e un dessert. Gordon Ramsay,

Aaron Sanchez e Joe Bastianich

ospitano in giuria gli ex giudici

Graham Elliot e Christina Tosi.

In palio 250.000 dollari, il trofeo

e il titolo di MasterChef.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 1ª p.

Lasciato il resort alle Hawaii

del primo capitolo, le nuove

storie sono ambientate in

un’idilliaca struttura a Taormina,

in Sicilia. Tra i nuovi

arrivi nel cast c’è Sabrina Impacciatrice,

che interpreta la

direttrice Valentina.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT (2ª st., ep.

1) «Ritrovarsi» con Eoin Macken

TC, ancora sospeso dall’attività

ospedaliera, interviene per

soccorrere un ragazzo e aiuta

Jordan con un caso molto

grave. Intanto, Ragosa torna

in ospedale. A seguire, ep. 2

«Ritorno a casa».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (6ª st., ep. 21)

«Resti quel che resti» con Lucy

Liu, Jonny Lee Miller

La lunga e proficua collaborazione

professionale tra Holmes

e Watson è ora a rischio:

Joan, infatti, è sospettata di

aver commesso un omicidio.

Segue ep. 1 (7ª stagione).

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 THE FAMILY – LA SETTADEI DANNATI di R.Jones

Vengono raccolte prove sufficienti

per l’emissione di un mandato

di arresto di Anne Hamilton-

Byrne, leader della setta

“The Family”, e di suo marito

Bill. Sarà fatta giustizia per i

bambini che teneva segregati?

Programmi Tv su Rai 1

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 TUTTO PER MIO FIGLIO

23.35 CRONACHE CRIMINALI

0.45 S’È FATTA NOTTE

Programmi Tv su Rai 2

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 SCHOOL OF MAFIA

23.20 RE START A

Programmi Tv su Rai Tre

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 REPORT

23.15 FAME D’AMORE

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.50 LA LEGGE DEL CAPESTRO .

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.50 MOTIVE

Programmi TV su Canale 5

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

21.20OPERAZIONE 6/12 ATTACCO AL PRESIDENTE

23.50 PRESSING LUNEDÌ

Programmi Tv su La 7

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 GREY’S ANATOMY

23.10 YELLOWSTONE

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi Tv su TV 8

15.45 SOLO A NATALE

17.30 UNA DOLCE OCCASIONE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Reality

20.30 100% ITALIA

21.30 GOMORRA 4 – LA SERIE

23.30 SARAH. LA RAGAZZA DIAVETRANA Documenti

Programmi Tv su Nove

15.20 STORIE CRIMINALI

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO CON JOE KENDA

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFREDI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS- STAI SUL PEZZO

21.25 LITTLE BIG ITALY

23.10 LITTLE BIG ITALY

Programmi Tv su Mediaset 20

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 MAD MAX: FURY ROAD

23.40 TRANSFORMERS 4 – L’ERA DELL’ESTINZIONE

Programmi tv su Rai 4

16.55 ELEMENTARY

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 G.I. JOE – LA VENDETTA

23.10 L’UOMO SUL TRENO – THE COMMUTER