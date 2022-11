Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 7 novembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Ariete



Il suo fuoco interno torna a bruciare a favore di questioni collettive, umanitarie, ecologiche, sociali o di tutto ciò che è alternativo, tecnologico o innovativo. Anche se questo terreno ti ha presentato delle difficoltà, ora avrai molta forza di volontà per contribuire. Il tuo ruolo unico qui è importante e dovresti fare del tuo meglio in questo senso.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Toro



Ora c’è una grande attenzione sul rinnovamento delle strutture della tua vita, sul miglioramento della tua carriera, sulla risignificazione del tuo ruolo di autorità e/o genitoriale. Il tuo duro lavoro tende a ripagare e devi essere connesso con la tua sensibilità, sogni e desideri, applicandoli maggiormente al mondo esterno. Abbiate il coraggio di fare diversamente e rinnovate il vostro modo di affrontare il mondo e le sue esigenze.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Gemelli



Il tuo fuoco interiore ora brucia per la tua fede, possibilità future, espansione, viaggi, principi e tutto ciò che porta crescita. Ti sei concentrato più seriamente su questo settore e ora intensifichi la ricerca di significato e scopo. La Luna e Marte nel tuo segno (solare o ascendente) ti mettono in primo piano la soggettività e l’individualità, rafforzandoti.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Cancro



La tua attenzione sarà ora su questioni emotive profonde, condivisione, sessualità e trasformazioni. Questo settore ti ha chiesto di maturare e sei stato all’avanguardia. Ora avrai ancora più forza per trasformarti profondamente. La Luna, il tuo sovrano, facilita il tuo flusso emotivo e spirituale. Cerca oggi la consegna, la fluidità e il non giudizio.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Leone



Il tuo fuoco interiore ora brucia verso le relazioni, le collaborazioni e l’amore romantico. Il Sole nel tuo segno (solare o ascendente) rafforza molto il tuo campo individuale, ma l’aspetto Vesta ti ricorda di non isolarti, ma di essere generoso e condividere di più con le persone. Anche quando ci sono sfide e difficoltà nelle relazioni, stai vibrando nella tua luce e generosità.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Vergine



Il tuo fuoco interiore ora brucia per il bene della vita materiale, del lavoro, delle routine, della salute e della funzionalità. Tutto questo è stato fatto da voi con serietà e impegno negli ultimi tempi. Ora è un ottimo momento per rinnovare queste strutture, cambiare abitudini, rivoluzionare la tua salute e portare più qualità di vita e possibilità materiali.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Bilancia



La tua concentrazione ora sarà grande su te stesso, sul tuo potere personale, sulla creatività e sull’espressione. Hai avuto un maggiore impegno in quest’area e ora avrai molta forza di volontà e centralità al centro. Le relazioni sociali e le vere amicizie facilitano questo rafforzamento di te stesso, aumentando la tua autonomia e irriverenza.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Scorpione



Il tuo fuoco interiore ora brucia nella tua vita personale e intima, nella famiglia, nel campo emotivo e nel passato. Anche se tali domande ti richiedono, ora entri in processi depurativi benefici in questo campo. Rassegna nel rapporto con le figure paterne. Il Sole sottolinea la tua maturità e consapevolezza per rinnovare i tuoi problemi personali.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Sagittario



Ora ci sarà una grande concentrazione nel campo mentale. Forte debug di idee e concetti, qualcosa che è già stato impegnativo e ora sarà facilitato. Possibilità di cambiamento nel rapporto con fratelli, parenti, vicini, ecc. Cerca di comunicare con maturità ed esprimere ciò che muove la tua fede. Concentrati sui viaggi, gli studi e cerca di condividere nuove informazioni.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Capricorno



Il tuo fuoco interiore brucia di nuovo verso i piaceri materiali, le finanze, i guadagni, i talenti e le risorse. Hai lavorato duramente in questo settore e ora tendono a verificarsi cambiamenti positivi. Grande attenzione per rigenerare, prendersi cura e far crescere i propri valori. Il Sole ti ha portato una profonda consapevolezza emotiva e questo ora si riflette in cambiamenti più concreti.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Acquario



Vesta ritorna al tuo segno (sole o sorgere), portandoti una grande concentrazione su te stesso e sulle tue possibilità. Saturno qui ha richiesto maturazione e ora questo fuoco interiore facilita la purificazione personale e rende più impegno il tuo processo personale. Le relazioni sono all’ordine del giorno, ma questo dovrebbe aiutarti a vedere i problemi che sono tuoi.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 7 novembre Pesci



Ci sarà ora una grande attenzione sull’esperienza della spiritualità, della vita emotiva, delle energie, dei problemi psicologici e/o del subconscio. Questo settore ha richiesto impegno e dedizione. Ora esegui debug vantaggiosi a questo proposito. Il tuo lavoro, la tua salute e/o la tua vita materiale possono essere di grande aiuto per elaborare meglio le energie più sottili.