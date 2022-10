Programmi Tv Stasera martedì 11 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Morgane – Detective geniale «Made in France» Morgane (Audrey Fleurot, 45), che per tornare a lavorare per la polizia frequenta il corso del maggiore Lenormand, riceve una telefonata che dà origine a una nuova indagine per omicidio. Gilles, intanto, è stanco di ospitare Morgane e la sua famiglia. Segue l’episodio «Doppio inganno».

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Jumanji: The Next Level Qualche anno dopo l’avventura vissuta all’interno del gioco, Fridge e Martha tornano dentro Jumanji per salvare Spencer, ma i loro avatar non sono gli stessi della prima volta per tutti. E così Fridge si ritrova nei panni del professor Oberon (Jack Black, 53), mentre Martha è ancora Ruby.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #cartabianca Con l’aiuto di servizi esclusivi, interviste e ospiti in studio, Bianca Berlinguer (62) continua ad affrontare l’argomento che da due settimane domina i notiziari e le prime pagine dei giornali: il terremoto politico provocato dalla netta vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche del 25 settembre.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Dopo le asprezze della campagna elettorale, è giunto il momento per tutte le forze politiche di contribuire con il massimo zelo possibile alla missione comune: cercare, chi dal governo chi dall’opposizione, di trovare una soluzione ai problemi degli italiani. Mario Giordano (56) lo ribadirà anche stasera.

Stasera su Canale 5 alle 21.00 Milan-Chelsea Il turno di Champions League in programma questa settimana propone tra l’altro una sfida assai suggestiva tra due formazioni di grande prestigio: al Meazza di San Siro i rossoneri padroni di casa, sulla cui panchina siede Stefano Pioli (56), ospitano la squadra londinese guidata da Graham Potter.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Tra i cavalli di battaglia del programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez (38) c’è l’intervista doppia, nata da un’idea dell’autore Lorenzo Maiello, da sempre accanto a Davide Parenti, «papà» dello show. Ed è proprio la voce di Maiello quella che si sente in gran parte delle interviste.

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ Giusto il tempo di sorridere con Luca e Paolo, e poi con Giovanni Floris si tornano ad affrontare i temi della politica. Si parla in particolare delle misure che il nuovo governo dovrà varare per fronteggiare la grave crisi economica.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 PECHINO EXPRESS Alle coppie ancora in gara viene consegnata una marionetta. I concorrenti, per ottenere la busta rossa con la missione successiva, devono trovare e portare a Enzo Miccio una persona che abbia almeno tre elementi in comune con la marionetta.

Stasera su Nove alle 21.25 AMMORE E MALAVITA (It. ‘17) con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini Don Vincenzo, un boss della camorra, sopravvive a un attentato e decide di cambiare vita. Dietro consiglio della moglie, finge di essere morto, ma il suo segreto non resta tale a lungo

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 IN DARKNESS – NELL’OSCURITÀ (G.B./Usa ‘20) di Anthony Byrne con Natalie Dormer Sofia, giovane pianista cieca, si ritrova involontariamente testimone di un delitto acccaduto nell’appartamento sopra il suo. Da quel momento, la sua vita cambia radicalmente.

Stasera su Rai 4 alle 21.10 SEVEN SISTERS (G.B. ‘17) con Noemi Rapace, Clara Read, Willem Dafoe Sette gemelle vengono cresciute segretamente dal nonno, in una società che pretende solo figli unici. La loro esistenza pianificata entra in crisi quando una di loro scompare…

Stasera su Iris alle 21.00 SENTIERI SELVAGGI (Usa ‘56) con John Wayne Texas, 1868. La Guerra di Secessione è finita da tre anni e il cowboy Ethan Edwards torna a casa. Ma si deve subito rimettere in sella alla ricerca di una nipotina rapita da una tribù di indiani Comanche.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 STORIA DI NOI DUE (Usa 1999) di Rob Reiner con Bruce Willis, Michelle Pfeiffer Los Angeles. Rimasti soli, perché i figli sono partiti per il campeggio estivo, Ben e Katie si rendono conto che dopo 15 anni di matrimonio il loro amore si è esaurito.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 DRAGONHEART: BATTAGLIA PER IL CUORE DI FUOCO (Usa ‘17) con J.-B. Bell Dopo la morte di re Gareth, i suoi due nipoti si scontrano per la conquista dell’eredità. Ma quando il «cuore di fuoco» viene a mancare, dovranno unire le loro forze per ritrovarlo.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Rivediamo la puntata trasmessa ieri da Canale 5. Anche questa settimana doppio appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 TIRAMISÙ (Italia 2016) di e con Fabio De Luigi, con Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua La fortuna di Antonio, goffo informatore scientifico, gira quando il dolce preparato dalla moglie Aurora gli apre le porte del successo professionale. Ma ben presto…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 IL GIOVANE KARL MARX (Fr./Ger. ‘17) con Stefan Konarske, August Diehl La biografia di Karl Marx, con particolare riferimento all’amicizia con Friedrich Engels nata nel 1844. Nel 1848 hanno pubblicato insieme il Manifesto del Partito Comunista.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 MINA SETTEMBRE 2 con Serena Rossi Claudio porta Mina a far visita a quelle che lui considera come delle zie, le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina alle prese con un bizzarro problema. Questa avventura li porta ad unirsi di più.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO Tra le ospiti del programma di Flavio Montrucchio ci sono le sorelle Cleo e Mila. Le due donne, molto diverse tra loro, hanno un punto in comune: per loro in amore non conta il genere, ma solostare bene con una persona.

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (5ª st., ep. 3) «Le lacrime di Afrodite» con Stéphane Blancafort, Astrid Veillon Lea e Paul indagano sulla morte del proprietario di un ristorante. I sospettati sono tanti, perché in molti provavano invidia per il suo successo. A seguire episodio 4.

Stasera su Top Crime alle 21.10 THE THING ABOUT PAM (1ª st., ep. 3) «Lei è una supertestimone » con Renèe Zellweger Pam ottiene i suoi 15 minuti di fama quando D.A. Askey la chiama al banco dei testimoni. Intanto Joel fa una svolta nel caso contro Russ. Segue ep. 4 «Lei è una figlia amore».

Stasera su Sky Cinema uno alle 21.15 LE VERITÀ NASCOSTE (Usa ‘00) con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Amber Valletta Claire percepisce inquietanti presenze nella villa sul lago dove vive. Il marito Norman cerca di convincerla che le sue paure sono frutto del trauma subìto dopo un incidente, ma…

Stasera su Sky Cinema due alle 21.15 IL MALE NON ESISTE (Ger./ Iran/Rep. Ceca ‘20) con Mohammad Seddighimehr Quattro diverse storie fanno il punto su tematiche come la forza morale e la pena di morte. Tra loro, quella del giovane Pouya, in servizio militare in un carcere, e del medico Bahram.

Stasera su Sky Family alle 21.00 INKHEART – LA LEGGENDA DI CUORE D’INCHIOSTRO (Usa/G.B. ‘08) di Iain Softley con Brendan Fraser Il libraio Mortimer vive con la figlia e da anni coltiva una speranza: ritrovare la moglie, scomparsa mentre stava leggendo un romanzo fantasy.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 CHAOS (Canada 2005) di Tony Giglio con Jason Statham Cinque uomini irrompono in una banca e prendono in ostaggio clienti e impiegati. Il capo chiede di trattare con l’ispettore Quentin Conners: quest’ultimo, sospeso dal servizio, viene richiamato.

Stasera su Sky Suspense alle 21.00 HALLOWEEN KILLS (Usa 2021) di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis Dopo aver rinchiuso nel seminterrato il mostro Michael MyersLaurie, Laurie pensa di essere finalmente libera. Ma quando Michael riesce a liberarsi, la sua carneficina continua.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI Anche questa sera il reality vede quattro spose giudicare l’una le nozze delle altre. Costantino della Gherardesca per determinare la sposa vincitrice può dare un bonus di 10 punti al matrimonio più bello.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 BABYLON BERLIN (4ª st., ep. 1 e 2) con Volker Bruch Mentre a Gereon Rath è affidata una complicata indagine sotto copertura, Charlotte Ritter rischia il suo lavoro mentre cerca di tenere la sorella Toni fuori dalle indagini della polizia. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 TRANSPLANT (2ª st., ep. 5) «Roads» con Jim Watson Bash aiuta Khaled, senza documenti, a richiedere asilo. Theo e Jake curano un adolescente con un disturbo alimentare; Bishop e Claire si adattano a nuovi ostacoli nella loro relazione. Segue ep. 6 «Liberty».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 MAIORCA CRIME (2ª st., ep. 1) «Il maestro» con Elen Rhys, Julian Looman, Tabata Cerezo Miranda e Max indagano su due morti apparentemente non correlate. Ma durante le indagini scoprono che le due vittime… A seguire ep. 2 «Segreti del passato».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 THEY SHALL NOT GROW OLD (G.B./Nuova Zelanda 2018) di Peter Jackson Attraverso filmati d’archivio e registrazioni dell’epoca, Peter Jackson racconta le speranze e il dramma vissuto dai giovani soldati della Prima Guerra Mondiale in trincea.