Programmi Tv Stasera martedì 20 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Sophia! Un documentario di Marco Spagnoli che racconta la diva più straordinaria del nostro cinema, Sophia Loren, che oggi compie 88 anni. Un appassionato omaggio che ne racconta la strepitosa carriera, culminata con la vittoria di due Oscar, ma anche la vita privata, l’amore per Napoli e le grandi sfide.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Nudi per la vita L’ultima puntata del nuovo reality condotto da Mara Maionchi (81) si conclude sul palco del teatro Franco Parenti di Milano. Le donne presentano finalmente il loro provocante numero ispirato al film di Baz Luhrmann «Moulin Rouge» con Nicole Kidman ed Ewan McGregor. Lo spettacolo è assicurato.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 #Cartabianca Anche nello studio del programma ideato e condotto da Bianca Berlinguer (62) si tirano le somme a pochi giorni dal voto in programma il 25 settembre. Con l’apporto di interviste esclusive e faccia a faccia tra gli addetti ai lavori, si offre ai telespettatori l’occasione di ricapitolare le proposte dei partiti.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Come interverrà il governo espresso dalle elezioni del 25 settembre per ridurre l’impatto del caro energia sulla vita dei cittadini? Mario Giordano (56) non usa giri di parole e, evitando retorica e linguaggio «politichese », conferma la sua voglia di difendere chi si trova maggiormente in difficoltà.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Benvenuti al Nord Stavolta è il napoletano Mattia (Alessandro Siani, 47), in crisi matrimoniale, a doversi trasferire in Lombardia a casa del milanese Alberto (Claudio Bisio, 65). Dopo un primo momento di difficoltà, Mattia imparerà cosa sia il senso del dovere, mentre l’amico tornerà ad apprezzare i veri piaceri della vita.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Terminator – Destino oscuro L’ignara operaia Dani è destinata nel futuro a guidare la resistenza umana contro le macchine. Dal futuro arriva perciò il cyborg Rev 9, per ucciderla. In sua difesa entrano in azione Grace, un soldato geneticamente potenziato, la veterana Sarah Connor e il primo Terminator (Arnold Schwarzenegger, 75).

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ Anche nella nuova stagione appena iniziata Giovanni Floris apre con la copertina satirica di Luca e Paolo. Poi spazio all’analisi dello scenario nazionale a pochi giorni dal voto, con l’aiuto delle opinioni di numerosi ospiti.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI In Turchia si parte da Pamukkale per arrivare ad Ayvacık. Il premio finale andrà a una ONG che opera con i suoi volontari in uno dei paesi visitati da questa edizione. Conduce Costantino della Gherardesca.

Stasera su Nove alle 21.25 A TESTA ALTA (Usa 2004) di Kevin Bray con Dwayne Johnson, Neal McDonough LMM Chris Vaughn, un agente delle forze speciali, torna nel paese natale per rifarsi una vita. Una volta sul posto, però, capisce che della tranquillità di un tempo è rimasto molto poco…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 THE ACCOUNTANT (Usa ‘16) di Gavin O’Connor con Ben Affleck, Anna Kendrick Christian Wolff, un genio matematico affetto da autismo, lavora sotto copertura per alcuni criminali. Fino a quando il Dipartimento di Stato comincia a tenerlo d’occhio…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 7 SCONOSCIUTI A EL ROYALE (Usa 2018) di Drew Goddard con Chris Hemsworth Sette estranei, ognuno con un passato da dimenticare, s’incontrano in un fatiscente hotel sul confine tra California e Nevada. Durante la notte, ognuno svelerà la propria natura.

Stasera su Iris alle 21.00 LA FRUSTATA (Usa 1956) di John Sturges con Donna Reed, Richard Widmark Un uomo, Jim Slater, e una donna, Karyl Orton, sono alla ricerca del superstite di un eccidio degli Apache. Per lui si tratta del suo padrino, per lei del marito disperso.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 PAPILLON (Usa 2017) di Michael Noer con Rami Malek, Charlie Hunnam Lo scassinatore Henri “Papillon” Charrière deve scontare una pena sull’Isola del Diavolo. Per riconquistare la libertà, si allea con un altro condannato, l’eccentrico Louis Dega

Stasera su Italia 2 alle 21.15 IL RE SCORPIONE 5 – IL LIBRO DELLE ANIME (Usa ‘18) con Zack McGowan Il Re Scorpione si allea con la feroce guerriera Tala per compiere la ricerca del mitico Libro delle Anime, necessario a sconfiggere il malvagio signore della guerra Nesberek.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Ieri sera su Canale 5 Alfonso Signorini ha dato il via alla settima edizione della versione con i concorrenti vip del Grande Fratello. In vista delle elezioni politiche sarà loro concesso di allontanarsi per qualche giorno dalla casa per recarsi alle urne

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IL COMMISSARIO LO GATTO (Italia 1986) di Dino Risi con Lino Banfi, Maurizio Ferrini Il commissario Lo Gatto viene trasferito per punizione da Roma all’isola di Favignana. Lì indaga sulla scomparsa di una donna, con l’aiuto di un poliziotto e di un ambiguo giornalista.