Programmi Tv Stasera mercoledì 7 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.15 The Keeper La storia vera del paracadutista tedesco Bert Trautmann (David Kross, 32). Catturato dagli inglesi nel 1944, finisce in un campo di prigionia dove scopre il suo talento come portiere di calcio. Rilasciato nel 1948, rimane in Inghilterra: nonostante l’iniziale odio nei suoi confronti, diventerà un idolo dei tifosi.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Mi Casa es Tu Casa Debutta la nuova versione del format spagnolo portato in Italia da Raffaella Carrà con il titolo «A raccontare comincia tu». Il conduttore è Cristiano Malgioglio (77), reduce dal successo di ascolti di «Tale e quale show». Tra gli ospiti annunciati, star italiane e internazionali come Heather Parisi e Sam Ryder.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto Nuovo appuntamento con il programma che dal 1989 si occupa di casi di scomparsa e misteri irrisolti. Al timone dal 2004 Federica Sciarelli (64), che ha il compito di gestire le testimonianze e i contributi che arrivano sempre numerosi dai telespettatori. Per contattare la redazione: 8262@rai.it.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Saranno sufficienti le risorse stanziate dal governo a sostenere famiglie e imprese tormentate dal caro energia? La recessione economica è inevitabile o può essere evitata? A questi e altri interrogativi cerca di dare una risposta Veronica Gentili (40), supportata come ogni settimana dagli ospiti presenti in studio.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Incastrati Episodi 1, 2 ,3 Salvo (Salvo Ficarra, 51) e Valentino (Valentino Picone, 51), amici e cognati, sono titolari di una ditta che si occupa di riparazione di elettrodomestici. Un giorno i due arrivano a casa del commercialista Gambino e ne trovano il cadavere. Scoprono anche che Gambino era l’amante della moglie di Salvo.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Kickboxer: Retaliation Dopo l’esperienza vissuta un anno prima, Kurt Sloan (Alain Moussi, 41) ha giurato di non ritornare mai più in Thailandia. Durante un allenamento, però, viene catturato e rinchiuso in una prigione. In cambio di due milioni di dollari dovrà affrontare un temibile sfidante e, solo nel caso di vittoria, verrà liberato.

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE Si rinnova l’appuntamento con Andrea Purgatori. Il conduttore ha sempre affiancato all’attività di giornalista quella di sceneggiatore per il cinema: tra i suoi soggetti ricordiamo “Il muro di gomma”, dedicato alla strage di Ustica.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 X FACTOR Domani vediamo la finale del talent condotto da Francesca Michielin in contemporanea su Sky Uno e su questa rete. Stasera la semifinale debutta in chiaro. Il vincitore si aggiudica un contratto discografico da 300.000 euro con la Sony Mu-

Stasera su Nove alle 21.25 UNA FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO (Usa 2012) di Alex Kurtzman con Chris Pine Alla morte del padre, Sam scopre di dover dividere l’eredità con una sorella di cui non conosceva l’esistenza. Decide allora di incontrare la donna senza rivelare la sua identità…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 IL MONDO PERDUTO – JURASSIC PARK (Usa 1997) con Julianne Moore John Hammond, creatore dei dinosauri di Jurassic Park, vuole salvare gli animali dalle grinfie dell’avido nipote. Lo aiutano la paleontologa Sarah e il suo fidanzato Ian.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 MAN ON FIRE – IL FUOCO DELLA VENDETTA (Usa 2004) con Denzel Washington Un ex agente della Cia, ingaggiato per proteggere la figlia di una coppia di ricchi messicani, non può evitare che venga rapita. La sua vendetta sarà implacabile.

Stasera su Iris alle 21.00 POTERE ASSOLUTO (Usa 1996) di e con Clint Eastwood, Gene Hackman Mentre sta mettendo a segno un furto, Luther Whitney assiste suo malgrado a un omicidio. La cosa sconvolgente è che a commetterlo è il presidente degli Stati Uniti.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LA BRAVA MOGLIE (Francia 2021) di Martin Provost con Juliette Binoche Adempire ai doveri coniugali è quello che insegna Paulette nella sua scuola per casalinghe perfette. Ma presto le sue certezze vacillano quando si ritrova vedova e in bancarotta.

Stasera su Italia 2 alle 21.25 ONE PIECE (17ª st., ep. 10) «Colpo mortale! Il portentoso King Punch» Hack viene sconfitto da Bartolomeo e Blue Gilly ha la meglio sul gladiatore Ricky. Bellamy attacca Bartolomeo ma questi la respinge. Elizabello II allora… Seguono 2 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 IL REGALO PIÙ BELLO (Usa/ Canada 2016) di James Head con Danica MckellarLa responsabile di dipartimento di un negozio decide di allestire una vetrina a tema natalizio per impressionare il proprio capo. Ad aiutare la ragazza nell’impresa, un ex dipendente.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 I DUE CARABINIERI (It. 1984) di e con Carlo Verdone, Enrico Montesano Glauco e Marino si arruolano nei Carabinieri e diventano subito amici. Ma quando entrambi s’innamorano della bella Rita, che sembra apprezzare Glauco, le cose si complicano…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART NIGHT «Fiori su tela» Il documentario ricostruisce le indagini sulla scomparsa del dipinto “Il vaso di fiori” di Jan Van Huysum. Trafugato dalla Wehrmacht nel 1943, poi risultò disperso. Fu restituito agli Uffizi nel 2019. Ne parla il direttore degli Uffizi Eike Schmidt.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI «Antigua » con Florian Silbereisen La nave è diretta ad Antigua. L’equipaggio intanto si aspettava la promozione del capitano dello staff, Grimm. Ma, contrariamente alle aspettative, viene nominato Max Parger che presto ha uno scontro con Grimm.

Stasera su Real Time alle 21.20 MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA «La scelta finale» Per le coppie formate da Michela e Alex, Solange e Michele il giorno della scelta è alle porte: dovranno scegliere se proseguire la loro vita insieme. Carolina e Lucas invece sono stati espulsi e il matrimonio annullato.

Stasera su Giallo alle 21.10 OMICIDI A SANDHAMN «Lili» con A. Rapaport, N. Cleve Broch La moglie del giocatore di golf più famoso della Svezia risulta scomparsa, si teme sia annegata. Alexander deve occuparsi del caso con massima segretezza e priorità. Intanto Nora viene corteggiata dal suo ex.

Stasera su Top Crime alle 21.10 FBI: MOST WANTED (1ª st., ep. 13) «Offesa mortale» con Julian McMahon Il team di Jess deve rintracciare un hacker che vuole venedetta. Hana riceve una proposta d’aiuto da una vecchia conoscenza, ma a un prezzo che non è disposta a pagare. Segue ep. 14.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 THE EQUALIZER – IL VENDICATORE (Usa ‘14) di A. Fuqua con Denzel Washington L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 FATIMA (Usa/Port. 2020) di Marco Pontecorvo con Stephanie Gil, Goran Visnijc Nel 1917, a Fatima (Portogallo), la piccola Lucia e i suoi due cugini affermano di aver visto la Vergine Maria. Migliaia di pellegrini accorrono sul luogo sperando di assistere a un miracolo.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 BUGIARDO BUGIARDO (Usa 1997) con Jim Carrey L’avvocato Reede è un superbugiardo. Quando non si presenta alla festa del figlio, questi esprime un desiderio: «Papà per un giorno non dirà bugie». Questo si avvera, creando un putiferio.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 LA MASCHERA DI ZORRO (Usa 1998) di Martin Campbell con Antonio Banderas Ormai anziano, Zorro individua nel giovane ladro Alejandro il suo successore. Decide allora di addestrarlo nell’arte della scherma per fermare il perfido don Rafael Montero.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 OUT OF SIGHT – GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO (Usa 1’98) con George Clooney Durante l’evasione, il galeotto Jack prende in ostaggio lo sceriffo federale Karen Sisco. Una volta libera, la donna gli dà la caccia, anche se si sente molto attratta da lui.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR – THE ROAD TO X FACTOR In una serie di interviste, i cantanti in gara descrivono le loro emozioni in attesa della finale di domani sera e il loro percorso di crescita supportato da Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 TABOO (1ª st., ep. 5) con Oona Chaplin, Jonathan Pryce La Compagnia delle Indie Orientali è sotto inchiesta. ìDelaney corre contro il tempo per mantenere segreti i suoi piani. Zilpha, intanto, prende misure drastiche nei confronti del marito. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MONARCH – LA MUSICA È UN AFFARE DI FAMIGLIA (1ª st., ep. 5) con T. Adkins, S. Sarandon I Romans portano avanti il Family Christmas special. Clive ricatta Nicky e lei è costretta a rendere pubblica la relazione con Wade. Ace e Ana hanno un appuntamento. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BULL (6ª st., ep. 7) «Un uomo sicuro di sé» con M. Weatherly Bull deve affrontare il processo per corruzione. I suoi problemi passano dal professionale al personale quanco nuove prove coinvolgono sua moglie Izzy. A seguire, ep. 8 «La nevicata».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO «Azzurri vs Bleus» In finale ci attende la squadra che temiamo di più, la Francia. Si va ai supplementari che si chiudono 1-1; poi l’espulsione di Zidane per la testata a Materazzi e i rigori. Infine la gioia: l’Italia è campione del Mondo.

Programmi TV su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

17.05 LA VITA IN DIRETTA

17.45 BORIS GODUNOV

21.15 THE KEEPER – LA LEGGENDA DI UN PORTIERE

23.25 COSE NOSTRE

0.20 VIVA RAI2! …E UN PO’ ANCHE RAI1

Programmi TV su Rai 2

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG2

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I.

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 MI CASA ES TU CASA

23.15 BAR STELLA

Programmi TV su Rai Tre

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

con Marco Damilano

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 CHI L’HA VISTO?

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi TV su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.25 I QUATTRO FIGLI DI KATIE ELDER

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

0.50 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Programmi TV su Canale 5

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI Talent

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 INCASTRATI

23.00 SCONNESSI

Programmi TV su Italia 1

13.20 SPORT MEDIASET Tg Sportivo

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 KICKBOXER: RETALIATION

23.40 NINJA ASSASSIN

Programmi TV su La 7

17.00 STORIE DI UN REGNO

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

1.50 LIKE – TUTTO CIÒ CHE PIACE

Programmi TV su Tv 8

14.00 NATALE FUORI CITTÀ

15.45 UN’OCCASIONE PER NATALE

17.30 UN INCONTRO SPECIALE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 X FACTOR

0.15 IL TESTIMONE

Programmi TV su Nove

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 UNA FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO

23.35 IL POTERE DEI SOLDI

Programmi TV su Mediaset 20

14.05 LETHAL WEAPON

16.30 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 IL MONDO PERDUTO – JURASSIC PARK

23.50 COLOMBIANA

Programmi TV su Rai 4

14.15 ABOVE SUSPICION

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 STREGHE

17.45 DELITTI IN PARADISO

19.55 FLASHPOINT

21.20 MAN ON FIRE – IL FUOCO DELLA VENDETTA

23.50 WAKE UP – IL RISVEGLIO