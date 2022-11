Programmi Tv Stasera mercoledi 9 novembre 2022: Film live guida e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Cena con delitto Al termine della festa per il suo 85° compleanno,il ricco romanziere Harlan Trombey

viene trovato morto nella sua villa. Il detective

Blanc (Daniel Craig, 54) inizia a indagare

e scopre che, nonostante si tratti di un apparente

suicidio, in realtà molti parenti del morto

hanno qualcosa da nascondere…

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Addio al nubilato! Quattro amiche da una vita, tra cui Linda

(Laura Chiatti, 40) e Vanessa (Chiara Francini,

43), si ritrovano per festeggiare l’addio

al nubilato di Chiara, la quinta del loro gruppo

«storico». La promessa sposa però non si

presenta, ma le coinvolge in una caccia al

tesoro dalle conseguenze imprevedibili…

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento col programma investigativocondotto da Federica Sciarelli (64).

Si torna sul caso di Lisa Gabriele: nel 2005

la 22enne di Montalto Uffugo (Cosenza) non

si è uccisa come sembrava, ma è stata assassinata.

Un ex poliziotto di 50 anni, con cui

Lisa aveva una relazione, è stato arrestato.

Stasera su Rete4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata I primi passi dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni; le tensioni palpabili nei partiti che la

affiancano nella coalizione di centrodestra; le

previsioni tutt’altro che rassicuranti sull’andamento

economico italiano nei prossimi mesi.

Sono solo alcuni dei temi affrontati stasera da

Veronica Gentili (40) con i suoi ospiti.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Zelig Hercules: Dopo il successo ottenuto lo scorso anno,

Claudio Bisio (65) e Vanessa Incontrada (43)

tornano con tre serate speciali dal Teatro degli

Arcimboldi di Milano. Ritroviamo alcuni dei

comici che hanno fatto la storia del programma

che ha debuttato in tv nel 1996, ma anche

i giovani conosciuti nella scorsa stagione.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 La leggenda ha inizio Grecia, 1200 a.C.: figlio di Zeus e della mortaleAlcmene (Roxanne McKee), Hercules

(Kellan Lutz, 37) è destinato a riportare la

pace sulla Terra. Il giovane, però, è inconsapevole

della sua condizione di semidio e ha

un unico desiderio: conquistare l’amore della

bella Hebe, principessa di Creta.

Programmi Tv su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 CENA CON DELITTO

23.45 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS T

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 ADDIO AL NUBILATO!

23.05 BELVE

23.55 SPECIALE 90° MINUTO

Programmi Tv su Rai Tre

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 CHI L’HA VISTO?

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

1.15 Sorgente di vita Religione

Programmi Tv su Rete 4

16.45 SQUADRA OMICIDI, SPARATE A VISTA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

0.50 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

2.15 Tg4 l’ultima ora notte

Programmi Tv su Canale 5

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 ZELIG

Programmi TV su Italia 1

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 HERCULES: LA LEGGENDA HA INIZIO

23.30 PRESSING

2.00 Studio aperto – La giornata

Programmi Tv su La 7

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

Programmi TV su Tv 8

12.45 ALESSANDRO BORGHESE- CELEBRITY CHEF

14.00 SEDUZIONE IN

15.45 NATALE A HUDSON SPRINGS

17.30 LA VETRINA DELLE MERAVIGLIE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 X FACTOR

0.15 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI

Programmi Tv su Nove

13.20 HO VISSUTO CON UN KILLER

15.20 STORIE CRIMINALI Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS- STAI SUL PEZZO

21.25 JOKER – WILD CARD

23.35 MASCHI CONTRO FEMMINE

Programmi TV su Mediaset 20

13.15 CHICAGO FIRE

14.00 PERSON OF INTEREST

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 NO ESCAPE – COLPO DI STATO

23.25 IL RISOLUTORE – A MAN APART

Programmi TV su Rai 4

14.30 FOR LIFE

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 ELEMENTARY

17.45 DELITTI IN PARADISO

19.55 FLASHPOINT

21.20 I SEE YOU

23.00 SKYFIRE

Programmi Tv su La 7 D

13.40 GREY’S ANATOMY

15.30 THE GOOD WIFE

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 YELLOWSTONE

23.20 TUTTE LE DONNE DELLAMIA VITA

Programmi Tv su Cielo

11.30 PILLOLE TG

13.45 MASTERCHEF ITALIA

16.45 FRATELLI IN AFFARI

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 IL GIARDINO DELL’EDEN DIPAMELA

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 FLIGHT WORLD WAR II

Programmi TV su Tv 2000

13.20 FIORI D’ARANCIO

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 FIORI D’ARANCIO

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.35 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 GIFTED HANDS – IL DONO

22.30 IN FONDO AL CUORE

0.25 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Focus

12.55 MERAVIGLIE DELLA TERRA

14.00 WATERWORLD AFRICA Doc.

15.00 STONEHENGE RIVELATA Doc.

16.00 STONEHENGE – LA VERITÀ NASCOSTA

17.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

18.00 INGEGNERIA PERDUTA Doc.

19.00 BARBARIANS – ROMA SOTTO ATTACCO

20.15 COSE DI QUESTE MONDO

21.15 DYNASTIES – L’AVVENTURA DELLA VITA «Iene» Doc.

22.15 I MAGICI COLORI DELLA NATURA

23.15 I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA