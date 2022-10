Programmi Tv Stasera merocledi 26 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Il commissario Montalbano «Il senso del tatto» Montalbano (Luca Zingaretti, 60) è alle prese con la misteriosa morte di Enea Silvio Piccolomini, detto Nenè, un non vedente che viveva con il suo cane. L’autopsia rivela che il decesso è stato causato da un’eccessiva dose di sonnifero. Ma la tesi del suicidio non convince Salvo…

Stasera su Rai Due alle 21.20 Man on Fire John Creasy (Denzel Washington, 67), un ex agente della Cia, trova lavoro come guardia del corpo a Città del Messico. Deve proteggere Pita (Dakota Fanning), figlia di un ricco industriale. L’uomo si affeziona alla bambina e, quando viene rapita, scatena una vera e propria guerra per salvarle la vita.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto? Federica Sciarelli (64) torna a parlare della scomparsa di Mimì Manzo, il 71enne della provincia di Avellino sparito l’8 gennaio 2021 durante la festa di compleanno della figlia Romina. Gli inquirenti credono di essere vicini alla verità. Per la sua scomparsa sono indagati la figlia e altre tre persone.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Anche nel programma condotto da Veronica Gentili (40) non si può fare a meno di tornare sui temi che si sono tragicamente imposti all’attenzione generale da febbraio in poi: la guerra, l’emergenza umanitaria, l’incubo delle armi nucleari. Prima però spazio all’analisi della situazione politica.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 070 In due parti (la seconda andrà in onda il 2 novembre) riviviamo la magia dei concerti che Renato Zero (72) ha tenuto a settembre al Circo Massimo di Roma in occasione del suo 72º compleanno. Avrebbero dovuto tenersi nel 2020 per il 70º, ma sono poi slittati a causa della pandemia.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Birds of Prey e la fantasmagorica… Quattro anni dopo gli eventi narrati nel precedente capitolo della saga («Suicide Squad»), Harley Quinn (Margot Robbie, 32) si è separata da Joker e si ritrova da sola per le strade di Gotham City. Deve però guardarsi da una terribile minaccia: il boss Black Mask (Ewan McGregor), che la vuole morta…

Stasera su La 7 alle 21.25 ATLANTIDE

Torna Andrea Purgatori con il

programma amato dai telespettatori

appassionati di

storia. Con materiali d’archivio

e testimonianze di esperti si

cerca di ripercorrere i fatti più

importanti dell’antichità, ma

anche dell’era moderna.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 X FACTOR «Last Call»

Dall’Allianz Cloud di Milano vediamo

l’ultima fase del talent

prima dei Live, la «Last call», che

quest’anno ha sostituito gli «Home

Visit». Scopriamo chi Rkomi,

Ambra Angiolini, Fedez e Dargen

D’Amico hanno deciso di

portare alla fase successiva.

Stasera su Nove alle 21.25 MA TU DI CHE SEGNO 6? (It.

‘14) di Neri Parenti con Massimo

Boldi, Gigi Proietti

Cinque storie intrecciate tra

loro indagano sugli effetti

delle profezie astrali. Tra i personaggi,

il maggiore dei carabinieri

Augusto Fioretti e il

cavaliere Carlo Rabagliati.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 THE ITALIAN JOB (Usa ‘03) di

F. Gary Gray con Charlize Theron,

Mark Wahlberg

Messo a segno un colpo milionario,

Charlie viene tradito da

un compagno che fugge col

malloppo. Con l’aiuto della

scassinatrice Stella, rimette insieme

la banda per vendicarsi.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 TRE GIORNI E UNA VITA (Fr./

Bel. ‘19) con Pablo Pauly

In un villaggio delle Ardenne,

Antoine è testimone di tre tragedie

che cambieranno per

sempre la sua vita: la misteriosa

scomparsa di un bambino, la

morte di un cane e l’arrivo della

tempesta del secolo.

Stasera su Iris alle 21.00 SHUTTER ISLAND (Usa 2010)

di Martin Scorsese con Leonardo

DiCaprio

L’agente Teddy Daniels deve

ritrovare una paziente scomparsa

dall’ospedale psichiatrico

di Shutter Island. Ma un

uragano si abbatte sull’isola

complicando la situazione.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 MORTO TRA UNA SETTIMANA…

O TI RIDIAMO I SOLDI

(G.B. ‘17) con A. Barnard

Dopo aver tentato più volte il

suicidio, William ingaggia Leslie,

killer professionista, per

porre fine ai suoi tormenti: avrà

una settimana per ucciderlo nel

modo che hanno concordato.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LUPIN III – UNA STORIA SENZA

FINE «Il diamante nero»

Lupin viene invitato dalla misteriosa

Cherry a un’asta clandestina

di alcuni tesori del pirata

Zeke Barbatos. Quando scopre

che esistono anche un diamante

e un rubino rari farà di tutto

per averli…. Seguono altri 4 ep.

Stasera su La 5 alle 21.10 BRIDGET JONES’S BABY

(G.B. 2016) di Sharon Maguire

con Renée Zellweger

Dopo la rottura con Mark, Bridget

si dedica al lavoro e agli

amici. Ma l’inaspettato incontro

con l’affascinante americano

Jack e un improbabile colpo di

scena cambieranno le cose…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SOUTH KENSINGTON (It. ‘01)

di Carlo Vanzina con Rupert

Everett, Elle Macpherson

Londra. Nick, lord in difficoltà

finanziarie, affitta parte della

sua dimora a studenti e impiegati

italiani. Quando arriva

Antonio, il bancario Francesco

gli mostra il meglio della città.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART RIDER

«Venezia, la pietra e l’acqua»

Riparte il programma condotto

da Andrea Angelucci che va

alla ricerca dei luoghi d’arte più

affascinanti d’Italia. La prima

puntata è dedicata a Venezia e

alla sua laguna, fonte d’ispirazione

per migliaia di artisti.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 TALE E QUALE SHOW

Quarta puntata dello show condotto

da Carlo Conti. Undici gli

artisti in gara: tra loro il vincitore

di «Ballando con le stelle» del

2020 Gilles Rocca, l’ex protagonista

del «Grande Fratello Vip»

Rosalinda Cannavò e l’imitatore

Claudio Lauretta.

Stasera su Real Time alle 21.20 MATRIMONIO

A PRIMA VISTA ITALIA

Il sociologo Mario Abis, la psicoterapeuta

Nada Loffredi e il

life coach Andrea Favaretto sono

pronti ad abbinare tra loro sei

nuovi single per formare tre

coppie che si conosceranno per

la prima volta davanti all’altare.

Stasera su Giallo alle 21.10 ASTRID ET RAPHAELLE (3ª

st., ep. 7) «I fiori del male»

con L. Dewaere, S. Mortensen

Astrid e Raphaelle indagano

sulla morte di una donna ritrovata

in una serra tropicale. La

vittima era una biologa, convinta

dell’intelligenza delle piante.

A seguire, l’episodio 8.

Stasera su Top Crime alle 21.10 FBI: MOST WANTED (1ª st.,

ep. 1 e 2) «Astinenza» – «Istinto

materno» con Julian McMahon

Il medico Justin Brock uccide

sua moglie e viene inserito

nella lista dei ricercati dell’Fbi.

La task force guidata dall’agente

speciale Jess LaCroix ha

il compito di rintracciarlo.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 MORTDECAI (G.B./Usa 2015)

di David Koepp con Johnny

Depp, Gwyneth Paltrow

Il mercante d’arte Charles

Mortdecai ha debiti col fisco.

Per estinguerli, collabora con

i servizi segreti per recuperare

un dipinto di Goya rubato. Ma

l’impresa si rivela ardua.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 ADDIO, SIGNOR

HAFFMANN (Fr./Belgio 2021)

con Daniel Auteuil

Parigi, ‘41. Durante l’occupazione

tedesca, Joseph Haffmann,

un gioielliere ebreo, cede a uno

dei suoi dipendenti, François

Mercier, la propria attività in

cambio di un nascondiglio.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 BOYGIRL – QUESTIONE DI…

SESSO (Can./G.B. ‘07) con K. Zegers,

S. Armstrong

Woody e Nell sono nemici

giurati. Ma dopo l’ennesimo

litigio, un dispettoso dio azteco

li punisce e un mattino i

due ragazzi si svegliano uno

nel corpo dell’altra…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ANTIGANG – NELL’OMBRA

DEL CRIMINE (Fr. ‘15) di Benjamin

Rocher con J. Reno

Serge e la sua squadra fanno di

tutto per per mantenere l’ordine

pubblico. Quando un gruppo di

spietati rapinatori deruba banche

e gioiellerie, dovranno usare

metodi non convenzionali.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 L’UOMO DEL LABIRINTO

(Italia 2019) di Donato Carrisi

con Toni Servillo

La giovane Samantha, taumatizzata

e ferita, fugge dal folle

che l’ha tenuta prigioniera per

15 anni. L’investigatore privato

Genko e il dottor Green si mettono

sulle tracce del rapitore.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 THE ROAD TO X FACTOR

Mancano solo 24 ore all’inizio

dei Live Show. In attesa, rivediamo

le prove e le esibizioni dei

dodici artisti che hanno superato

le selezioni entusiasmando

con le loro performance i giudici

Ambra Angiolini, Dargen

D’Amico, Fedez e Rkomi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 GANGS OF LONDON (2ª st.,

ep. 1) con Sopo Dirisu

Sei mesi dopo i tumultuosi

eventi, la mappa di Londra è

stata ridisegnata mentre nuove

bande stanno prendendo

il potere. L’ex poliziotto Elliot

è costretto a lavorare per gli

“investitori”. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE ENDGAME (1ª st., ep. 3)

«Bury the Lede» con R. M. Bathe

Snow White chiude Arushi in un

caveau e poi riesce a fuggire.

Val trova il corpo senza vita di

una donna: è un’amica di

Arushi che stava lavorando a

un’inchiesta importante. Segue

ep. 4 «#1 With a Bullet».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 MCDONALD & DODDS (3ª

st., ep. 1) «Belvedere» con Tala

Gouveia, Jason Watkins

In pieno giorno, in un parco

affollato, viene trovato il corpo

senza vita di una donna, con un

sorriso spettrale stampato sul

viso. I detective McDonald e

Dodds indagano sul caso.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 15 MINUTES OF SHAME (Usa

2021) di Max Joseph

Il documentario, prodotto da

Monica Lewinsky, parla della

“vergogna pubblica” nell’era dei

social media, ovvero le ondate

di giudizi negativi con cui viene

spessi pubblicamente umiliata

una persona. Perché accade ciò?