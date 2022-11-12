Programmi Tv Stasera sabato 12 novembre 2022: Film live da non perdere

Programmi Tv su Rai 1
14.00 BALLANDO ON THE ROAD
15.00 PASSAGGIO A NORD OVEST
16.00 A SUA IMMAGINE
16.45 TG1 TELEGIORNALE
17.00 ITALIASI! Talk
18.45 L’EREDITÀ
20.00 TG1 TELEGIORNALE
20.35 BALLANDO CON LE STELLE
0.30 WHEN THE WORLD WATCHED: ARGENTINA
Programmi Tv su Rai 2
16.35 SQUADRA SPECIALE STOCCARDA
17.25 GLI SPECIALISTI
18.15 TG2 L.I.S./18.20 TG SPORT SERA
19.00 CASTLE
19.40 NCIS: LOS ANGELES
20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST
21.20 BLUE BLOODS
22.55 ONOREVOLI CONFESSIONI
23.45 TG2 – DOSSIER Attualità
0.30 Tg2 – Storie.
Programmi Tv su Rai Tre
16.30 FRONTIERE
17.30 REPORT
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE
20.00 BLOB
20.20 LE PAROLE
21.45 SAPIENS, UN SOLO PIANETA
0.20 TG3 MONDO TELEGIORNALE
0.30 UN GIORNO IN PRETURA
Programmi Tv su Rete 4
15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO
16.55 COLOMBO
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 CONTROCORRENTE
21.25 LO CHIAMAVANO TRINITÀ… d
23.55 CONFESSIONE REPORTER
Programmi Tv su Canale 5
13.40 BEAUTIFUL
15.15 UNA VITA
16.30 VERISSIMO
18.45 CADUTA LIBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA
21.20 TÚ SÍ QUE VALES
1.00 TG5 TELEGIORNALE
1.35 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA
Programmi Tv su Italia 1
14.20 FREEDOM Documenti
15.40 SUPERMAN & LOIS
18.30 STUDIO APERTO
19.00 STUDIO APERTO MAG
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 MINIONS
23.15 IL GATTO CON GLI STIVALI
1.05 BATWOMAN
Programmi Tv su La 7
16.20 QUEL CHE RESTA DEL GIORNO
18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO
20.00 TG LA7 TELEGIORNALE
20.35 IN ONDA
21.15 IL PROCESSO DI NORIMBERGA
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
Programmi Tv su TV 8
14.00 AUTUMN NATIONS SERIES
16.00 ROUND D’INDONESIA
17.00 X FACTOR
19.45 G.P. DEL BRASILE DI F1
21.30 G.P. DEL BRASILE DI F1
22.45 X FACTOR
1.30UNA NOTTE IN GIALLO
Programmi Tv su Nove
16.00 L’ASSASSINO È IN CITTA
18.00 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO
20.00 FRATELLI DI CROZZA Varietà
21.25 SCOMPARSA NEL NULLA – IL CASO ELENA CESTE Doc.
23.05 NOVE RACCONTA: SCOMPARSA – IL CASO RAGUSA
0.45 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO
Programmi Tv su Mediaset 20
19.25 CHICAGO FIRE
20.15 THE BIG BANG THEORY
21.05 DURO DA UCCIDERE
23.15 CONSTANTINE
Programmi Tv su Rai 4
16.05 DELITTI IN PARADISO
17.35 MACGYVER
21.20 I SEGRETI DI WIND RIVER
23.05 PAGAN PEAK
2.15 MEMORIE DI UN ASSASSINO- MEMORIES OF MURDER
Programmi Tv su La 7 D
13.25 I MENÙ DI BENEDETTA
14.35 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
18.10 TG LA7D
18.15 L’INGREDIENTE PERFETTO
19.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.20 GHOST WHISPERER
0.40 LA CLASSE (Fr. ‘08)
Programmi Tv su Cielo
10.15 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO
12.15 FRATELLI IN AFFARI Reality
16.15 BUYING AND SELLING
17.15 LOVE IT OR LIST IT – PRENDEREO LASCIARE TORONTO
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.15 MANHATTAN GIGOLÒ
Programmi Tv su Tv 2000
12.50 FIORI D’ARANCIO Telen.
14.35 SULLA STRADA: IL VANGELODELLA DOMENICA
15.00 LA CORONCINA…
15.15 PANI E PESCI – L’ECONOMIA…
16.00 FIORI D’ARANCIO Telen.
17.30 VITA MORTE E MIRACOLI
18.00 ROSARIO
18.30 TG 2000 Notiziario
20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000
20.50 SOUL Talk show
21.20 UN PRINCIPE PER MAMMA
Programmi Tv su Focus
15.00 I SEGRETI DELLE MUMMIE
16.00 LA STORIA DELL’UNIVERSO
17.00 SEGRETI ASTRONOMICI
18.00 MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’ITALIA Documenti
19.00 NORD AMERICA AI RAGGI X: VITA Documenti
20.15 STRANEZZE DI QUESTO MONDO
21.15 I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA