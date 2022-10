Programmi Tv Stasera sabato 15 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Secondo appuntamento con Milly Carlucci (67) in diretta dall’Auditorium del Foro Italico. Nella giuria popolare ritroviamo Rossella Erra affiancata quest’anno dagli ex insegnanti Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Confermata anche la presenza di Alberto Matano come «commentatore a bordo campo».

Stasera su Rai 2 alle 21.20 S.W.A.T.«Fiducia» Hondo (Shemar Moore, 52) torna a guidare la squadra. Presto il team viene coinvolto in un caso pericoloso che coinvolge la mafia russa, ansiosa di rubare una grande somma di denaro. Intanto Daniel Sr. parla a Hondo di un periodo doloroso del suo passato. A seguire, l’episodio «Il rifugio».

Stasera su Rai Tre alle 21.45 Sapiens, un solo pianeta Prende il via la quinta stagione del programma condotto da Mario Tozzi (62). Si parte da un’indagine sul cambiamento climatico per analizzare, con metodo scientifico, le cause del riscaldamento globale. Tozzi si trova al Mausoleo di Teodorico, che sta sprofondando con tutto il territorio del Ravennate.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Ordinary love Tom (Liam Neeson, 70) e Joan (Lesley Manville, 66) sono una coppia felicemente sposata da molti anni. La serenità della loro vita coniugale viene però sconvolta dalla scoperta che la donna ha un tumore al seno. Con l’amore e il sostegno di Tom, Joan inizia con coraggio la sua «battaglia» per guarire.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Tú sí que vales Prosegue la ricerca dei migliori talenti in varie discipline sia artistiche che sportive, valutati da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari (58). Tra gli artisti già ammessi alla finale, il duo di acrobati russi Dima e Roman (padre e figlio) e i Die Mobiles, artisti del teatro delle ombre.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 L’era glaciale 3 Continuano le avventure del simpatico branco: i mammut Manny ed Ellie hanno avuto un cucciolo, Pesca. La tigre Diego sente il peso degli anni. Il bradipo Sid fa da mamma a tre piccoli dinosauri. Intanto, il furetto Buck, vissuto a lungo in una zona popolata da dinosauri, diventa il loro imprevedibile capo.

Stasera su La 7 alle 20.35 IN ONDA La gestione del successo elettorale da parte di Giorgia Meloni, ma anche il tentativo di Lega e Partito Democratico di riprendersi dopo il deludente risultato emerso dalle urne: se ne parla con Concita De Gregorio e David Parenzo.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI (Usa/Ger. 2003) con Sean Connery Un misterioso criminale sta scatenando una guerra mondiale. Per sconfiggerlo, vengono chiamati Allan Quatermain e una squadra di uomini dotati di poteri straordinari.

Stasera su Nove alle 21.25 MAFIA CONNECTION L’ultima puntata delle docuinchieste condotte da Nello Trocchia si intitola «Caccia all’ultimo padrino». Si parla di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano, uno dei latitanti più pericolosi al mondo, in fuga dal 2 giugno 1993.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 DECISIONE CRITICA (Usa ‘96) di S. Baird con K. Russell Il terrorista islamico Nagy “Altar” Hassan dirotta un Boeing 747, chiedendo la liberazione di un compagno detenuto in America. L’analista dei servizi segreti David Grant cercherà di fermarlo…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 HANGMAN – IL GIOCO DELL’IMPICCATO (Usa ‘17) di Johnny Martin con Al Pacino Il detective Roos è sulle tracce di un killer che sottopone le sue vittime ad atroci torture ispirate al gioco “dell’impiccato”. Le indagini lo porteranno ad investigare su una pschiatra.

Stasera su Iris alle 21.00 L’UOMO DI NEVE (G.B. 2017) di Tomas Alfredson con Michael Fassbender Il detective Harry Hole, dipendente dall’alcool, indaga su un assassino che firma i suoi omicidi decapitando le vittime. Lo aiuterà la giovane poliziotta Katrine.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 PANE E TULIPANI (It. 2000) di Silvio Soldini con Licia Maglietta, Bruno Ganz Rosalba, casalinga disperata di Pescara, viene dimenticata in un autogrill durante una gita con la famiglia. Decide allora di godersi un po’ di libertà, fuggendo a Venezia.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 IT (Usa 1990) di Tommy Lee Wallace con Tim Curry LMM In una cittadina nel Maine sette bambini si trovano ad affrontare problemi dolorosi come le violenze dei bulli e le loro stesse paure. E, come se non bastasse, dovranno vedersela con un clown demoniaco…

Stasera su La 5 alle 21.10 QUARTO GRADO Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero, aggiorna gli spettatori sui casi di cronaca più eclatanti. Tra gli inviati storici del programma c’è Anna Boiardi, che in passato si è occupata degli omicidi di Sarah Scazzi e Marco Vannini.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IL PENTITO (It. ‘85) con Franco Nero, Tony Musante LMM Esecutore dell’assassinio di un avvocato milanese su mandato di un banchiere, Vanni Ragusa scampa alla guerra tra due gruppi mafiosi e si rifugia in Usa. Quando gli uccidono i familiari, l’uomo torna in Italia…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 MUSEO PASOLINI Come ricordiamo le più importanti personalità della storia? Attraverso alcune testimonianze, Ascanio Celestini rende omaggio al grande scrittore e regista friulano Pier Paolo Pasolini, di cui ricorre nel 2022 il centenario della nascita.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE 2 con Vanessa Scalera 8ª puntata La baronessa Giuseppina Antonini de Raho viene ritrovata morta e mutilata. Vitali spinge Imma a risolvere in fretta il caso perché coinvolge un membro della buona società materana.

Stasera su Real Time alle 21.20 SORELLE AL LIMITE La vacanza in famiglia inizia nel peggiore dei modi quando Tammy si rifiuta di entrare nella cabina. Nel frattempo, Chris spera di aver perso abbastanza peso per realizzare il suo sogno. Amy, invece, rivela un clamoroso segreto.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE (16ª st., ep. 3) «Il demone interiore» con Jakob Seeböck, Julia Cencig Uno psicoterapeuta muore all’improvviso, proprio davanti agli occhi della contessa. L’indagine sulla vittima ne rivela alcuni lati oscuri. Segue ep. 4.

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: DELITTO IN CIELO (G.B. ‘90) con D. Suchet LMM Un ricattatore viene assassinato mentre si trova a bordo di un aereo. La polizia interroga inutilmente i passeggeri. Il detective Poirot, che viaggiava sullo stesso velivolo, decide di aiutare gli agenti.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 PETRA 2 «Nido vuoto» con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi In un momento di disattenzione Petra si fa rubare la pistola: la colpevole è una bambina di otto anni. La ricerca della piccola fa precipitare l’ispettrice e il suo vice nel mondo dell’abuso sui minori.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 COLD WAR (Polonia 2018) di Pawel Pawlikowski con Joanna Kulig, Tomasz Kot La tormentata storia d’amore, iniziata in Polonia dopo la fine della Seconda guerra mondiale, tra il musicista Wiktor e Zula, una ragazza misteriosa dalla bellissima voce.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 ME CONTRO TE – IL FILM: PERSI NEL TEMPO (It. ‘22) con Sofia Scalia, Luigi Calagna La rottura di una clessidra magica spedisce Sofi, Luì, Signor S e Perfidia in un’epoca lontana. In questo viaggio, i Me contro Te conosceranno una nuova, agguerritissima nemica.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 BLACKHAT (Usa ‘15) di M. Mann con Chris Hemsworth LMMM L’hacker Nicholas Hathaway deve scontare una lunga pena. L’agente dell’Fbi Chen Dawai gli offre la libertà in cambio dell’aiuto per identificare e bloccare i membri di una rete di criminali informatici.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 BILLIONAIRE BOYS CLUB (Usa ‘18) di James Cox con Ansel Elgort, Kevin Spacey Anni 80, Los Angeles. Guidati dall’amico Joe Hunt, un gruppo di giovani facoltosi escogita un sistema di investimenti che promette forti guadagni. Ma presto la situazione degenera.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR Continuano le selezioni del talent: la tensione è alle stelle e le performance devono essere eccellenti: questa fase è decisiva in quanto i giudici Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi scelgono alcuni talenti per formare le proprie squadre.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª st., ep. 7) con Emma D’Arcy Il conflitto si fa sempre più acceso e la Fortezza Rossa sta piano piano dividendosi in due fazioni. Il primo schieramento è capitanato da Rhaenyra, che viene, però, ostacolata dalla regina Alicent.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MR SELFRIDGE (2ª st., ep. 3) con G. Fitoussi, A. Loftus Il negozio si sta preparando per l’Empire Exhibition, ma Agnes sta lottando con la sua esibizione. Intanto, Thackeray non è contento quando Harry reintegra Henri, che si è offerto di aiutare la donna. Segue ep. 4.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (1ª st.) «Il coltello sul collo» con M. Colucci, A. Deléry Larosière e Lampion cercano di far luce sull’omicidio di una donna, uccisa all’interno di un teatro. Intanto anche Juliette, la figlia del commissario, si trova in gravepericolo…

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MIO PADRE, PABLO ESCOBAR (Arg./Colombia 2009) con Pablo Escobar La storia del famigerato Pablo Escobar, il più sanguinario boss della droga colombiano, vista attraverso gli occhi di suo figlio Sebastian e dei figli di due delle sue vittime più importanti.