Programmi Tv Stasera venerdì 2 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 22.05 Ballando con le stelle Dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, Milly Carlucci (68) dà il via alla nona delle 11 puntate previste. Al suo fianco, come sempre Paolo Belli con la sua big band. Questa settimana il programma viene anticipato al venerdì per lasciare spazio agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar.

Stasera su rai 2 alle 21.20 S.W.A.T. «Torri di fuoco» Una serie di esplosioni devasta i pozzi petroliferi di Los Angeles. Hondo (Shemar Moore, 52) e i suoi colleghi cercano di catturare il terrorista che ha compiuto gli attentati, mentre Deacon e Annie si occupano di uno spacciatore accusato ingiustamente di omicidio. A seguire, «Tutto in famiglia».

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Padri e figlie New York, 1989: Jack Davis (Russell Crowe, 58) provoca un incidente d’auto in cui perde la moglie. I disturbi psichici dovuti al trauma lo inducono ad affidare la figlia Katie (Kylie Rogers, 18) a una zia. Venticinque anni dopo Katie è un’assistente sociale, incapace però di superare i traumi dell’infanzia.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Focus sui fatti di cronaca nera che hanno maggiormente colpito il pubblico nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi (53), affiancato da Alessandra Viero. Tra gli inviati storici del programma c’è Anna Boiardi, che da oltre un anno e mezzo si sta occupando dell’omicidio della 18enne pakistana Saman Abbas.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 10 giorni con Babbo Natale Giulia sta per ottenere una promozione che la porterebbe a trasferirsi in Svezia. Il colloquio è il 24 dicembre a Stoccolma, e Carlo (Fabio De Luigi, 55) l’accompagna con i figli in camper, per trascorrere il Natale tutti insieme. Ma lungo il tragitto investono un uomo (Diego Abatantuono, 67) che dice di essere Babbo Natale.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Io, Robot Nella società del 2035 gli automi vivono in simbiosi con gli umani, rispettando la legge che impedisce loro di nuocere in alcun modo agli uomini. Quando però una delle macchine è sospettata di aver assassinato il suo creatore (James Cromwell), tocca al detective Spooner (Will Smith, 54) accertare la verità.

Stasera su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE Per raccontare con leggerezza i problemi italiani, Diego Bianchi e il coautore Makkox possono contare sul contributo dei giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli, e sulla band di Roberto Angelini.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA Penultimo appuntamento con l’11ª stagione del reality con Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Sono solo 5 i cuochi rimasti in gara che devono replicare il loro piatto peggiore realizzato nella cucina di Masterchef.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA Nuovo appuntamento con Maurizio Crozza e la sua satira che prende di mira i politici e non solo. Il programma è presente anche sui social: www. facebook.com/fratellidicrozza; Twitter: @FratelliCrozza e Instagram: @FratelliDiCrozza.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 THE FOREIGNER (G.B./Cina/ Usa ‘17) con Jackie Chan Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan si mette alla ricerca degli assassini. Ma deve combattere contro un funzionario governativo dal passato oscuro.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 WAKE UP – IL RISVEGLIO (Usa 2019) di A. Chernyaev con Jonathan Rhys Meyers Vittima di un incidente, John si sveglia in un letto d’ospedale, in preda a completa amnesia. Ma nonostante la sua identità sia sconosciuta, la polizia lo accusa di aver ucciso diverse donne.

Stasera su Iris alle 21.00 SCOMMESSA CON LA MORTE (Usa 1988) di B. Van Horn con Clint Eastwood San Francisco. L’ispettore Callaghan indaga su una serie di delitti nell’ambiente dello spettacolo. Il principale sospettato è un boss della mala che lui ha mandato in galera.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 UN FIGLIO ALL’IMPROVVISO (Fr. 2017) con Christian Clavier, Catherine Frot Una sera, rientrando a casa, i coniugi Prioux trovano un tale Patrick che si presenta come loro figlio. Ma la coppia, che non ha mai avuto figli, cade dalle nuvole. Eppure…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 MERCY (Usa 2014) di Peter Cornwell con Chandler Riggs, Frances O’Conner Due fratelli si trasferiscono a casa della nonna, che sta per morire. Qui sperimentano una serie di insoliti fenomeni paranormali che li portano a conoscenza di un oscuro segreto…

Stasera su La 5 alle 21.10 THE WEDDING DATE (Usa ‘05) di Clare Kilner con Debra Messing, Delmot Mulroney Per non partecipare da sola al matrimonio della sua viziatissima sorella, Kat decide di ingaggiare Nick, un accompagnatore professionista, fingendo che sia il suo nuovo ragazzo.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 L’ALLENATORE NEL PALLONE 2 (Italia 2007) di Sergio Martino con Lino Banfi Oltre vent’anni dopo la sua unica esperienza in serie A, l’allenatore Canà è in pensione e produce olio in Puglia. Ma un giorno viene richiamato sulla panchina della Longobarda…

Stasera su Rai 5 alle 21.45 FILARMONICA DELLA SCALA Si conclude il racconto dei 40 anni di storia della Filarmonica con alcune pagine tratte dai concerti diretti dai maestri Fabio Luisi, impegnato nel Don Juan di Strauss, e Bobby McFerrin, in opere di di Bernstein, Fauré e Vivaldi.

Stasera su Rai Premium alle 21.25 ALTRI TEMPI con V. Puccini Torino, Anni 50: prima di morire, Maddalena scrive una lettera alla senatrice Merlin in cui ripercorre la sua vita. Da quando, rimasta orfana giovanissima, viene sedotta, e finisce sulla strada della prostituzione…

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO «Finale» È arrivato, finalmente, il grande giorno. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia mettono alla prova i concorrenti esigendo la perfezione. Chi si aggiudicherà il titolo di Miglior pasticciere d’Italia?

Stasera su Giallo alle 21.10 GRANTCHESTER (5ª st., ep. 5) con Tom Brittney Due ragazzi vengono trovati agonizzanti su un ring dopo un incontro e tutto fa pensare a un doppio tentativo di suicidio. Il caso porta Will a confrontarsi con la propria fede. Segue episodio 6.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (8ª st., ep. 5) «Sotto la tua tutela» con Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush Una banda di adolescenti rapina e picchia le vittime. Voight si mette sulle loro tracce. Burgess scopre che Makalya è di nuovo ai servizi sociali e ne chiede l’affido.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL GRANDE GIOCO «Replay» – «Tattica» 5° e 6° episodio Elena Radonicich, che nella serie interpreta Elena De Gregorio, esordisce al cinema nel 2011 con “Tutti al mare” di Matteo Cerami. Nel 2022 vince il Premio Speciale Attrice di Cinema al Galà Cinema Fiction.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 UN GELIDO INVERNO (Usa ‘10) di Debra Granik con Jennifer Lawrence, John Hawkes Dopo che il padre se n’è andato, una ragazza cerca a fatica di occuparsi dei fratellini e della madre malata. Un giorno scopre che, se l’uomo non si farà vivo, la casa verrà confiscata.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 NANNY MCPHEE – TATA MATILDA (Usa/G.B. 2005) di Kirk Jones con Emma Thompson Sette orfani e un padre spiantato sono travolti da una girandola di magiche avventure. Il tutto grazie a una misteriosa tata, che riuscirà a cambiare per sempre la loro vita.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 PUSH (Usa 2009) di Paul McGuigan con Dakota Fanning, Chris Evans Un’agenzia governativa chiama a raccolta un gruppo di persone dotate di poteri paranormali per creare una squadra speciale. Tre di loro, però, boicottano il progetto.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 DOCTOR SLEEP (Usa 2019) di Mike Flanagan con Ewan McGregor, Rebecca Ferguson Alle prese con la propria dipendenza dall’alcol, Dan porta il peso degli eventi sinistri di cui è stato vittima da bambino. L’incontro con un’adolescente con poteri cambierà la sua vita.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Al via la nuova edizione del programma di Alessandro Borghese, che questa volta oltrepassa il confine andando a Edimburgo e Fuerteventura. Tra le tappe italiane, Siracusa, le Cinque Terre e Livorno.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 GOSSIP GIRL (2ª st., ep. 1) con Jordan Alexander È il secondo semestre dell’ultimo anno e Gossip Girl è intenzionata a non dare tregua a nessuno: continuerà a sorvegliare le vite scandalose e le bugie dei rampolli dell’élite di Manhattan, tra cui Julien. Segue episodio 2.

Stasera su Sky investigation alle 21.15 I MISTERI DI AURORA TEAGARDEN: TRE CAMERE E UN CORPO (Usa/Canada 2016) con Candace Cameron Bure Aurora accompagna un cliente a visitare una casa. Quando in giardino viene rinvenuto un cadavere, lei decide immediatamente di fare luce sul caso…

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 STEVE MCQUEEN – UNA VITA… (Usa/G.B. 2015) 1970. Steve McQueen gira “Le Mans” film sulla sua passione: i motori. Ma è un flop. Attraverso alcune interviste viene indagato il dietro alle quinte delle travagliate riprese che hanno quasi distrutto la sua carriera.

Programmi Tv su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.30 TG1 TELEGIORNALE

15.40 MONDIALI DI CALCIO

16.00 MONDIALI DI CALCIO: COREA DEL SUD PORTOGALLO

18.10 L’EREDITÀ – SFIDA MONDIALE Quiz

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: CAMERUN-BRASILE

21.45 MONDIALI DI CALCIO

22.00 BOBOTV

22.05 BALLANDO CON LE STELLE

Programmi TV su Rai 2

14.00 ORE 14

15.15 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANN

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG2

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I. Telefilm (1ª st., ep. 6)

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 S.W.A.T.

22.55 ULTIMA TRACCIA BERLINO

Programmi Tv su Rai Tre

16.05 ENZO FERRARI: IL ROSSO E IL NERO Doc.

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE 6.080ª

21.25 PADRI E FIGLIE

23.10 OSSI DI SEPPIA

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.40 LO SPORT PREFERITO DALL’UOMO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTO GRADO

0.50 ALL RISE

Programmi Tv su Canale 5

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 10 GIORNI CON BABBO NATALE

23.25 Tg5 TELEGIORNALE

24.00 10 REGOLE PER FARE INNAMORARE (Italia

Programmi Tv su Italia 1

15.35 NCIS: LOS ANGELES

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

21.20 IO, ROBOT

23.40 REPO MEN

Programmi Tv su La 7

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 STORIE DI UN REGNO

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PROPAGANDA LIVE

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi Tv su Tv 8

14.00 SNOWCOMING

15.45 L’ALBERO DELLA MIA FAMIGLIA

17.30 BABBO NATALE CERCASI

19.30 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Reality

20.30 100% ITALIA

21.30 MASTERCHEF ITALIA

0.15 GOMORRA 5 – STAGIONE

Programmi Tv su Nove

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 FRATELLI DI CROZZA

22.55 ACCORDI & DISACCORDI

0.05 FRATELLI DI CROZZA

1.30 AIRPORT SECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

14.05 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE T

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 THE FOREIGNER

23.35 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

Programmi TV su Rai 4

14.15 THE ROOM – LA STANZA DEL DESIDERIO

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.10 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO Telefilm

19.50 FLASHPOINT

21.20 WAKE UP – IL RISVEGLIO

22.55 BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA