Qual è il legame di Noemi Bocchi con Francesco Totti? Quanti anni ha? Come si sono conosciuti? Qual è la situazione? Ci sono foto di loro due insieme? Lei è su Instagram?

Quali informazioni abbiamo sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Chi è la ragazza fotografata con l’ex capitano della Roma e cosa ha detto di lei Ilary Blasi? Tutti i dettagli sono disponibili.

Chi è la presunta amante di Francesco Totti, Noemi Bocchi, e come ha reagito Ilary Blasi alle foto della ragazza con il coniuge? Questa notizia è tornata alla ribalta del gossip a distanza di diversi mesi dal primo annuncio, lasciando i tifosi di Totti ancora una volta sbigottiti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla donna ritratta con l’ex capitano della Roma.

Noemi Bocchi: chi è la presunta amante di Francesco Totti? Età, lavoro, foto, ex marito

Il sito Dagospia ha bollato Noemi Bocchi come presunta amante di Francesco Totti. Noemi Bocchi, una designer floreale di 34 anni, è stata la prima a essere nominata.

Ha studiato presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone (in zona Talenti) e si è poi laureata in Economia Aziendale e Bancaria all’Università Lumsa di Roma. L’Università Lumsa di Roma le ha conferito la laurea in Economia Aziendale e Bancaria dopo il diploma dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone. È madre di due figli ed ex moglie di Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio.



Totti sta con Noemi Bocchi? Come si sono conosciuti? Incidente e foto allo stadio

Secondo Dagospia, Francesco Totti e una donna di nome Noemi Bocchi, con la quale condivide la passione per il Padel, come riportato da La Repubblica, avrebbero avuto una relazione segreta due mesi fa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la coppia avrebbe rivelato la propria storia d’amore solo di recente, dopo la fuga d’amore… Purtroppo, a quanto pare, è stato dopo un incidente automobilistico che i giornali hanno scoperto la relazione. Totti, infatti, sarebbe stato vittima di un incidente quando Noemi sarebbe improvvisamente fuggita da una festa per raggiungerlo.