La storia di Noemi Bocchi chi è la nuova fidanzata di Totti? Età, ex marito, figli, foto, incidente, Instagram

Quali dettagli conosciamo sulla presunta nuova fidanzata di Francesco Totti? Chi è la giovane donna fotografata con l’ex capitano della Roma dopo la notizia della sua separazione da Ilary Blasi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, e perché i fan della coppia sono di nuovo sotto shock dopo aver visto le foto di Noemi Bocchi con lei? A distanza di diversi mesi dall’annuncio iniziale, la notizia è tornata sulle prime pagine dei tabloid, lasciando ancora una volta sbigottiti i devoti della coppia. In questo articolo, vedremo tutto quello che c’è da sapere sulla giovane donna.

Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: il comunicato stampa

Dopo mesi di indiscrezioni, Ilary Blasi ha confermato la separazione dal marito Francesco Totti. Ecco le sue dichiarazioni all’ANSA:

Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia.

Subito dopo Ilary Blasi, anche Francesco Totti ha comunicato la rottura dalla moglie. Ecco le sue parole:

Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita.

Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli.

Perché Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? Sembra che il famoso capitano della Roma, dopo aver scoperto un apparente adulterio della conduttrice con un giovane fidanzato, sarebbe andato avanti a sua volta con Noemi Bocchi. Perché Totti e Ilary Blasi si sono lasciati? Colpa dei messaggi di Ilary a un’altra persona?

Ecco cosa rivela in merito il magazine CHI:

Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie… Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori, durante le sue trasferte milanesi per condurre l’isola dei famosi a Milano

Qual è lo scoop sulla nuova fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi? Quanti anni ha? Che lavoro fa? È divorziata? Il primo a suggerire che Noemi Bocchi fosse la presunta amante di Totti è stato Dagospia. Noemi Bocchi è una fiorista di 34 anni.

Oltre ad aver studiato all’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone (in zona Talenti), si è laureata in Economia Aziendale e Bancaria all’Università Lumsa di Roma. È madre di due figli ed ex moglie di Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio.

Secondo Dagospia, è stata svelata la storia d’amore segreta di Francesco Totti con Noemi Bocchi, una donna che condivide la sua passione per il Padel. La coppia sarebbe nata due mesi fa, ma sarebbe uscita allo scoperto di recente dopo una “fuga d’amore”, secondo quanto riportato da La Repubblica… Come hanno fatto i media a scoprire questa relazione? Secondo La Repubblica, Totti è rimasto gravemente ferito in un incidente d’auto e Noemi è scappata da una festa per consolarlo. Secondo la pubblicazione, Noemi era presente alla partita Roma-Genoa del 5 febbraio, seduta due file dietro Totti.