Sinner diventa socio onorario a Wimbledon: la spilla e privilegi a vita per lui

Con il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner ha raggiunto un traguardo straordinario che lo proietta nell’élite del tennis mondiale. Il giovane altoatesino non solo ha conquistato il prestigioso trofeo dei Championships, sconfiggendo in finale il rivale spagnolo Carlos Alcaraz, ma ha anche ottenuto un riconoscimento unico: l’iscrizione a vita come socio onorario dell’All England Club, l’istituzione che organizza il torneo più antico e iconico del tennis.





La vittoria a Wimbledon rappresenta per Sinner non solo un successo sportivo eccezionale, ma anche l’accesso a una serie di privilegi riservati a una ristretta cerchia di campioni. Dopo la cerimonia di premiazione, il tennista italiano ha partecipato al tradizionale rito che sancisce ufficialmente l’ingresso tra i soci onorari del club: il suo nome è stato inciso nell’albo d’oro e gli è stata consegnata una spilla distintiva, simbolo della sua nuova posizione.

L’All England Club conta circa 500-600 membri, tra cui solo pochi soci onorari, selezionati per meriti sportivi straordinari. La vittoria a Wimbledon garantisce automaticamente l’accesso a questo esclusivo gruppo, con una serie di benefici che accompagneranno Sinner per tutta la sua carriera e oltre. Tra questi, l’opportunità di partecipare al torneo senza dover affrontare le qualificazioni, purché in grado di competere a livello professionale.

Oltre a ciò, Sinner avrà diritto a una replica in miniatura del trofeo di Wimbledon e al proprio nome inciso su una targa commemorativa all’interno del club. I vantaggi non si limitano però all’ambito sportivo: come membro onorario, gli sarà consentito utilizzare le strutture dell’All England Club, inclusi i campi di allenamento e altre aree riservate, anche al di fuori del periodo del torneo.

Un altro privilegio significativo è l’accesso al Royal Box e ad altre zone VIP dello stadio. Questi spazi esclusivi sono riservati ai membri del club e ai loro ospiti durante le partite. Inoltre, Sinner potrà usufruire di due biglietti giornalieri per il Campo Centrale in ogni edizione futura di Wimbledon, un beneficio che durerà per tutta la vita.

All’interno del club, il tennista italiano avrà accesso completo a tutti i servizi, tra cui spogliatoi privati, lavanderia e persino una stanza personale. Si tratta di vantaggi che testimoniano l’importanza di questo riconoscimento e il prestigio associato alla vittoria nel torneo.

Durante la premiazione, Sinner ha espresso la sua gioia per il risultato raggiunto: “È bellissimo, spero che la mia carriera duri a lungo e poi ci penserò a tornare qui da membro: è fantastico essere in questa posizione. Quando si è giovani è il sogno dei sogni perché è lontanissimo: adesso sto vivendo il mio sogno.”

La finale contro Carlos Alcaraz è stata un momento memorabile nella carriera di Sinner, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. La vittoria non solo gli ha permesso di consolidare il suo status di numero uno al mondo, ma gli ha anche regalato un posto nella storia del tennis.

Entrare a far parte dell’All England Club come socio onorario rappresenta un onore riservato a pochi eletti. Questo traguardo sottolinea l’importanza della vittoria a Wimbledon, un torneo che continua a essere considerato il più prestigioso nel panorama tennistico internazionale.