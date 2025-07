Ecco perché Sinner ballerà con Iga Swiatek al “Champions’ Ball” di Wimbledon

Con la conclusione del prestigioso torneo di Wimbledon 2025, non si spengono i riflettori sul mondo del tennis. Dopo l’emozionante vittoria di Jannik Sinner, il campione italiano sarà protagonista, insieme alla vincitrice del singolare femminile, Iga Swiatek, del tradizionale Champions’ Ball, l’evento di gala che chiude ufficialmente il torneo.





Il Champions’ Ball è uno degli appuntamenti più simbolici di Wimbledon, una cerimonia che celebra i vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile. L’evento include un momento speciale in cui i campioni si esibiscono in un ballo insieme, un gesto che rappresenta l’eleganza e il prestigio del torneo. Quest’anno, saranno proprio Sinner e Swiatek ad aprire le danze.

Una tradizione che ritorna

Il “ballo dei campioni” è una consuetudine storica che risale a diversi decenni fa. In passato, Wimbledon si concludeva con un evento mondano in cui i vincitori del torneo inauguravano le danze davanti a un pubblico selezionato. Tuttavia, con il passare degli anni e l’avvento di un tennis sempre più moderno, questa tradizione era stata accantonata, lasciando spazio a una cena formale senza particolari cerimonie.

Nel 2015, però, fu Novak Djokovic a riportare in vita questa usanza. Dopo aver conquistato il titolo maschile e con Serena Williams vincitrice del torneo femminile, il tennista serbo invitò la collega a danzare sulle note di una celebre canzone dei Bee Gees. Il momento catturò l’attenzione dei media e degli appassionati di tutto il mondo, spingendo gli organizzatori a ripristinare il ballo come parte integrante del Champions’ Ball.

Preparativi per una serata speciale

La serata del Champions’ Ball richiede una preparazione accurata. I due campioni vengono informati in anticipo della tradizione e spesso ricevono lezioni di ballo per affrontare al meglio il momento. Anche se non si tratta di una performance complessa, l’esibizione richiede comunque un minimo di coordinazione per rispettare l’atmosfera elegante dell’evento.

La musica scelta per il ballo è solitamente un valzer o un brano classico, in linea con lo stile raffinato della serata. L’abbigliamento è formale: gli uomini indossano lo smoking, mentre le donne sfoggiano abiti da sera. Il ballo, che dura solo pochi minuti, è un gesto simbolico che celebra la vittoria dei campioni e il prestigio del torneo.

Il Champions’ Ball rappresenta un’occasione per i campioni di rilassarsi dopo settimane di intensa competizione. Nonostante l’atmosfera formale, alcuni vincitori hanno scelto in passato di rendere il momento più informale o giocoso. Nel 2012, ad esempio, Andy Murray e Serena Williams decisero di scherzare durante il loro ballo, rompendo la rigidità della tradizione.

Negli anni ’70 e ’80, il ballo dei campioni era uno degli eventi più attesi del torneo, con coppie leggendarie come Björn Borg e Martina Navratilova che incantavano il pubblico con la loro eleganza. Con il tempo, però, l’usanza aveva perso importanza fino alla sua recente rinascita.

Il Champions’ Ball non è solo una celebrazione delle vittorie sportive, ma anche un omaggio alla storia e alla tradizione di Wimbledon. Organizzato dalla “All England Lawn Tennis and Croquet Club”, l’ente responsabile del torneo, l’evento si tiene la sera della finale maschile, chiudendo ufficialmente la competizione.

Oltre ai due campioni protagonisti, la serata vede la partecipazione di ospiti illustri provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della politica. L’intera cerimonia viene spesso trasmessa in televisione o ripresa dai media internazionali, rendendo il ballo un momento iconico che rimane impresso nella memoria degli spettatori.