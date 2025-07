Shannen Doherty, il ricordo di Tori Spelling a un anno dalla sua morte: “Il dolore non svanisce”

È passato un anno dalla scomparsa di Shannen Doherty, celebre per i suoi ruoli in serie iconiche come Beverly Hills 90210 e Streghe. L’attrice è morta il 13 luglio 2024, dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno che, diagnosticato nel 2015, era progredito fino al quarto stadio con metastasi alle ossa e al cervello. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e nei cuori di chi le era vicino. Tra questi, la collega e amica Tori Spelling, che ha voluto ricordarla con un messaggio sentito sui social.





Su Instagram, Tori Spelling ha condiviso una lettera dedicata a Shannen Doherty, esprimendo quanto la sua assenza continui a pesare. “È passato un anno”, ha scritto l’attrice, aprendo il suo post con parole che riflettono il dolore ancora vivo per la perdita. “Il dolore è strano. Si presenta in modi e tempi diversi, ma non svanisce mai. Proprio come la memoria. Anzi, brucia nella mia anima sempre di più con il passare dei giorni”, ha aggiunto.

Nel suo messaggio, Tori Spelling ha ricordato i momenti condivisi con Shannen Doherty, sottolineando l’importanza degli insegnamenti ricevuti dalla sua amica. “Io e te abbiamo già raccontato l’inizio della nostra storia. L’evoluzione della nostra storia. Ora sto vivendo il dopo. La parte in cui porto con me tutto quello che mi hai insegnato”, ha scritto, rivolgendosi direttamente a lei.

L’attrice ha poi citato alcune delle parole che Shannen Doherty le aveva detto in passato, parole che continuano a ispirarla. “Mi hai sempre detto di smettere di scusarmi con me stessa, di smettere di sentirmi piccola, di cercare di essere amabile quando sono nata per essere potente”, ha ricordato Tori Spelling, aggiungendo di aver cercato nell’ultimo anno di incarnare quella forza che la sua amica vedeva in lei.

“Ti ho onorato dicendo la verità più forte. Scegliendo la delicatezza quando avrei potuto scegliere la corazza. E dicendo ‘no’ più di quanto non facessi prima, perché tu l’avresti fatto”, ha continuato l’attrice. Ha poi concluso il suo messaggio con una promessa: “Prometto che la torcia che mi hai passato è accesa, e non si spegnerà. Amica guerriera, ti voglio bene per sempre.”

La morte di Shannen Doherty è stata annunciata nel luglio 2024 attraverso una nota diffusa da People.com. L’attrice aveva affrontato la sua malattia con coraggio e trasparenza, condividendo pubblicamente le sfide quotidiane della sua battaglia contro il cancro. “Ogni giorno è un dono, posso morire oggi, o tra 20 anni”, aveva dichiarato in un’intervista, dimostrando una forza d’animo che ha ispirato molti.

Il legame tra Tori Spelling e Shannen Doherty risale ai tempi in cui entrambe lavoravano sul set della serie cult Beverly Hills 90210. La loro amicizia si è rafforzata nel corso degli anni, rendendo la perdita di Doherty particolarmente dolorosa per Spelling, che continua a onorarne la memoria con parole e gesti significativi.

La scomparsa di Shannen Doherty ha lasciato un segno indelebile non solo nei suoi cari ma anche nei fan che l’hanno amata per i suoi ruoli iconici e per la sua determinazione nella vita reale. Il suo ricordo vive attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuta e attraverso i suoi lavori, che continuano a essere apprezzati da generazioni di spettatori.