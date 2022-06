Quanto vale la moneta da 1 euro col gufo? Non riuscirete davvero a crederci

Esistono delle monete rare e particolari che hanno un valore strepitoso. Potremmo essere ricchi e non saperlo. Oggi vogliamo parlarvi di una moneta da €1 che potrebbe valere davvero tanto. Stiamo parlando della moneta da €1 della Grecia che vede raffigurato il gufo.

Sapete che esistono delle monete rare che valgono davvero tanto? Una di queste è la moneta con il gufo che pare sia stata coniata in Grecia. La moneta in questione ha inciso su una delle due facce una civetta e non espressamente un gufo. Da un po’ di tempo a questa parte non sembra impossibile trovare queste esemplari perché sono in vendita all’asta con prezzi davvero altissimi. Ma cosa c’è raffigurato realmente in questa moneta da €1?

La moneta con il gufo cosa sta accadendo

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembrerebbe che ci siano delle monete che valgono davvero tanto. Alcune di queste sono molto comuni altre invece e hanno bisogno di essere ben ricercate perché piuttosto rare. Le aste online che cercano di vendere le monete da €1 della Grecia sono quanto più vicino possibile ad una truffa. Il libero mercato di questo tipo specifico dipende vendita non permette infatti di parlare apertamente di un raggiro. Chi vende è libero di poter proporre il prezzo che più vuole. Fate però particolare attenzione però perché le monete da €1 della Grecia sono coniate in milioni di esemplari e non si conoscono ad oggi esemplari tali da poter giustificare un valore così tanto alto che può ammontare a centinaia o migliaia di euro.

Ma quanto vale la moneta con il gufo o civetta?

Le monete da €1 della Grecia coniate Esattamente tra il 2002 e il 2006 hanno un valore esclusivamente di €1. Nessuna di questa si discosta da quello che è il valore nominale. Dall’altra parte vista la diffusione piuttosto comune di queste monete non potrebbe effettivamente essere diverso da così com’è. Ci sono però delle monete da €1 della Grecia che hanno un valore maggiore rispetto a quello nominale e sono quelle in versione Brilliant Uncirculated o Proof create dalla zecca di Atene per il collezionismo dal 2012 al 2021. Il valore resta Comunque non Maggiore ai €5 fatta comunque eccezione per la moneta del 2015 che pare abbia un valore che si avvicina tanto ai 15 euro.