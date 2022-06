Quanto valgono le 1000 lire Montessori? Non riuscirete a credere ai vostri occhi

Avete mai visto le mille lire con la Montessori? Si tratta di una moneta davvero molto rara la quale potrebbe arrivare ad avere un valore davvero strepitoso. Cerchiamo qui di seguito di capire come individuarla e quanto potrebbe essere in valore?

Esistono le monete rare così come esistono delle monete che hanno un valore superiore a quello iniziale. In alcuni casi si tratta di modelli che sono stati chiamati inizialmente e non scelti poi per la versione ufficiale. Possono essere anche delle monete che nel tempo hanno acquistato un valore per via dello stato di conservazione. Una cosa è certa ovvero che il denaro rappresenta per tutti noi un mezzo per poter vivere sotto ogni punto di vista. La valuta Europea oggi è condivisa da 330 milioni di cittadini e pare che abbia preso il posto di quelle precedentemente utilizzate per tanto tempo. Nel caso del nostro paese pare che il pensiero sia direzionato proprio alla Lira che ancora oggi in molti pare ne sentono la mancanza.

Quanto valgono le mille lire con la Montessori?

Come abbiamo avuto modo di anticipare, le monete non sono tutti uguali e oggi vogliamo parlarvi delle mille lire Montessori che potrebbero avere davvero un valore esagerato. Si tratta dell’ ultima emissione cartacea sviluppata proprio in Italia stampata in quantità piuttosto importanti a partire proprio dal 1990. La produzione di questa moneta è durata meno di 10 anni ed è diventata un simbolo della Nera anche perché sembra aver costituito il potere di acquisto svuotato delle vecchie mille lire. Questa moneta ha il volto della Montessori la storica scienziata ed una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia.

Come riconoscere queste mille lire?

In molti si chiedono quanto possa valere questa moneta con stampato il volto di Maria Montessori. Si parla di cifre davvero molto interessanti a patto di trovarsi proprio di fronte alla banconota giusta soprattutto perché essendo stata così comune conviene di certo fare attenzione alle emissioni sostitutive ovvero quelle concepite per prendere il posto delle tradizionali.

Il valore

Queste sono ampiamente riconoscibili per via della prima lettera del codice seriale che è sempre una X. Le più interessanti sono quelle che iniziano per XA A, XB A, XC A, XD A e che possono arrivare ad avere un valore fino a €200 se è in condizioni fior di stampa. In caso in cui le condizioni dovessero essere meno perfette la valutazione andrà a dimezzarsi.