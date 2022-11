Ricordi chi è Luisa Gibellini la moglie morta di Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti, ex calciatore italiano di Serie A e attuale allenatore del Real Madrid, è stato sposato con Luisa Gibellini. Come è morta? Scopritelo qui sotto!

Chi era Luisa Gibellini, la moglie morta di Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti, ex calciatore italiano e allenatore del Real Madrid, è sposato da 25 anni con Luisa Gibellini, sua prima moglie e attuale moglie. Si sono sposati nel 1983, quando lui giocava nella Roma, e sono rimasti sposati per 25 anni. Quando allenava il Milan, Luisa Gibellini accompagnava il marito a Milanello in elicottero per permettergli di passare più tempo con la famiglia. Vivevano nella tenuta di Felegara, vicino a Parma, con i loro due figli, Davide e Katia.

Età quando è morta, data di nascita

Il 24 maggio 2021 Luisa Gibellini si è spenta a 63 anni a Medesano, in provincia di Parma. Carlo Ancelotti era il suo ex coniuge e non si conoscono nuovi amici o contatti dopo la loro separazione. Da giovane ha giocato come portiere di calcio in una serie di squadre dilettantistiche. Di conseguenza, si è lentamente deteriorata a causa di una malattia mortale.

Chi è Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti, ex calciatore italiano di Serie A, è attualmente l’allenatore del Real Madrid. Tra le squadre in cui ha giocato da professionista figurano Parma, Roma, Milan e Milan. Ha vinto quattro volte il campionato di Serie A e la Coppa Italia con la Roma e due scudetti con il Milan, oltre a una Supercoppa italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali. La coppia ha avuto due figli, Katia (18 aprile 1984) e Davide (22 luglio 1989), durante i 25 anni di matrimonio.

Malattia e tumore

Carlo Ancelotti, all’epoca allenatore della squadra inglese dell’Everton, si precipitò in Italia alla notizia della morte di Luisa Gibellini, da anni affetta da una malattia degenerativa.