Roberto Farnesi in Versilia con la figlia e compagna

Certo l’attesa è stata lunga, ma ora Roberto Farnesi, 53 anni il 19 luglio, sa come godersi le gioie della paternità. L’arrivo di Mia, nata a novembre scorso dalla relazione con Lucya Belcastro, 28, ha ribaltato le sue priorità. Ora esiste solo la famiglia, come testimoniano anche i suoi post su Instagram. Da sette mesi infatti, l’attore toscano non perde occasione per postare foto che lo ritraggano in attimi di tenerezza con la bambina: insieme in piscina, durante la pappa o, semplicemente, mentre la tiene in braccio.

E la sequenza fotografica di queste pagine conferma l’attitudine paterna dell’attore. Farnesi è impegnato sul set romano della settima stagione della soap Il paradiso delle signore, che andrà in onda a metà settembre tutti i pomeriggi su Raiuno. Ma appena può, torna a casa, in Toscana, dove lo aspettano Lucya e la piccola. Ed ecco la famigliola al completo godersi qualche giorno di mare a Marina di Pietrasanta. Si dice che Roberto e Lucya abbiano in programma di dare a Mia un fratellino o una sorellina. E dallo sguardo sognante con cui questo padre guarda la sua bambina siamo quasi certi che Mia non resterà figlia unica.